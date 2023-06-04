شركة طيران نيوزيلندا ستطلب قياس وزن الركاب قبل الصعود على متن الطائرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون من الطبيعي أن تنزع حذائك، وتُزيل مفاتيحك من جيبك عند الوصول إلى نقطة تفتيش في المطارات. ولكن ماذا عن الوقوف فوق ميزان لقياس وزنك؟

وطلبت هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا من شركة الطيران الوطنية خاصتها قياس وزن الرّكاب المغادرين على متن رحلات دولية مغادرة من مطار "أوكلاند" الدولي حتى 2 يوليو/تموز من عام 2023.

ويُعد البرنامج، والذي تُشير إليه خطوط الطيران النيوزيلندية باستبيان عن وزن الركاب، وسيلة لجمع البيانات حول الأوزان، وتوزيعها على متن الطائرات.

وفي بيان، قال أخصائي تحسين التحكم بالحمولات لدى شركة الطيران، أليستر جيمس: "نحن نقوم بوزن كل شيء على متن الطائرة، من البضائع، ووجبات الطعام، وصولًا إلى الأمتعة".

وأضاف جيمس: "عندما يأتي الأمر للعملاء، والأمتعة التي تُوضع داخل المقصورات، نستخدم متوسط ​​الأوزان التي نحصل عليها من إجراء هذا الاستبيان".

ومع ذلك، يُعد الوزن أمرًا شخصيًا لا يرغب الجميع في الكشف عنه.

ومن أجل حماية خصوصية الأفراد، أكّدت شركة الطيران أنّها جعلت البيانات مجهولة.

وسيُطلب من المسافرين الوقوف على ميزان رقمي عند تسجيل الوصول لرحلتهم، ومن ثم سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بالوزن، ولكنها لن تُعرض على شاشة الموظّف.

وسيضع المسافرون أيضًا أمتعتهم على مقياس آخر مشابه من أجل تسجيل وزنها بشكلٍ منفصل.

وشرح جيمس: "نحن نعلم أنّ الوقوف على الميزان يمكن أن يكون مخيفًا. ونرغب بتهدئة عملائنا، وتأكيد أننا لن نقوم بعرض وزنهم بشكلٍ مرئي في أي مكان. ولا يمكن لأحد رؤية وزن أي مسافر، ولا حتّى نحن".

وليست هذه المرّة الأولى التي تطلب فيها خطوط الطيران النيوزيلندية من الركاب الوقوف على الميزان قبل الصعود على متن الطائرات.

وشارك مسافرون على متن رحلات محلية في استطلاع خلال عام 2021 بالفعل، ولكن تأخّر إجراء المسح الخاص بالمسافرين الدوليين بسبب جائحة "كوفيد-19".