شاهد.. ثنائي يسبحان مع أسماك القرش بسلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون فكرة تواجدك بين أسماك القرش مخيفة بحد ذاتها.. فما بالك بالغوص والسباحة معها؟

وتُعتبر تجربة كهذه عجيبة، بل وفريدة من نوعها، ويجب أن تخوضها مرة واحدة على الأقل في حياتك، كما فعل الثنائي الإيطالي والجزائري، استر ارغوتو وبلقاسم بن عروس.

ولم يجد مؤسسا قناة "KasoEst" على "يوتيوب"، الكلمات المناسبة لوصف مغامرتهما في سلطنة عُمان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وربما ستتساءل بداية عمّا إذا كانت هذه الأسماك خطرة. ولكنها تنتمي إلى فصيلة القرش الحوتي، والتي تُعرف بكونها غير عدوانية. ويمكن أن تعيش بسهولة على اتصال مع البشر، بشرط احترام مساحتها الخاصة.

وتتغذى في الغالب على العوالق، والأسماك الصغيرة، والبيض، والقشريات.

وبذلك، لا يمكن اعتبارها من بين الأنواع الخطرة والمهددة لحياة البشر.

وإذا كنت تفكر بخوض تجربة كهذه، فلن تستطيع أن تقوم بذلك وحدك.

وخرج الثنائي بقارب خاص، عبر جزر الديمانيات، برفقة مجموعة من المرشدين الخبراء الذين لديهم الإذن بدخول المحمية.

ورغم أن بلقاسم لم يتردّد لحظة واحدة في خوض هذه التجربة، إلّا أنه شعر برهبة القرش الحوتي عند الاقتراب منه وجهًا لوجه.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي قناة "KasoEst" على "يوتيوب". وينصح الثنائي بخوض هذه التجربة، مع ضرورة احترام أسماك القرش في بيئتها.

وبحسب ما ذكره موقع هيئة البيئة في سلطنة عُمان، تتميز جزر الديمانيات بطبيعتها البكر ومناظرها الجميلة الخلابة التي تؤهلها لأن تصبح متحفاً للطبيعة.

وتُعتبر منطقة حماية رائعة ذات أهمية وطنية وإقليمية، وبمثابة مركز إقليمي ودولي مهم لتكاثر أعداد لا حصر لها من أنواع الطيور المهاجرة والمستوطنة، حيث تعشش بها الطيور البحرية بكثافة عالية. وتتميز أيضًا بوجود العديد من أنواع المرجان وأسماك الشعاب المرجانية المتنوعة.

ويتواجد في المحمية عدد من أنواع الثدييات البحرية كالدلفين بالأنف القنيني، وأنواع محلية من أسماك الدلفين الشائعة، كما تتواجد أسماك دلفين سبنر (الدوّار)، والحوت الأحدب، والحوت القرشي، والحوت أسود الرأس.

وفي حال كنت تخشى السباحة مع أسماك القرش، فجزر الديمانيات بحد ذاتها تستحق زيارتك.