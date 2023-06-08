ما اسم البلد الذي يصنّع أفضل أنواع النبيذ في العالم لعام 2023؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يكتسب مشروب النبيذ سمة خاصة من الظروف البيئية لا سيما التربة والمناخ، بدءًا من منطقة دورو البرتغالية وصولًا إلى وادي نابا بكاليفورنيا. وهناك العديد من الوجهات حول العالم التي تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمناخ المعتدل، والنبيذ اللذيذ.

لكنّ، تفوقت دولة واحدة على الجميع في جوائز "Decanter World Wine" لعام 2023، أي أكبر مسابقة نبيذ في العالم وأقدمها، وقد قدمت نسختها العشرين.

ووقع الخيار على 10 أنواع أسترالية من النبيذ كالأفضل في المسابقة، مسجلة رقمًا قياسيًا على باقي الدول الأخرى المشاركة. وقد شاركت العلامات التجارية الشهيرة "Penfolds" و"Jacob’s Creek"، في حين فاز نوعان من النبيذ الأحمر ونوع من النبيذ الأبيض من منطقة Margaret River الواقعة غرب أستراليا. وفاز نوعان من النبيذ الأحمر من الدرجة الأولى من إنتاج فريق "ماكلارين فال" في جنوب أستراليا.

أما الدول التقليدية لصنع النبيذ مثل فرنسا وإسبانيا فحصدت كل منها ثماني ميداليات بين الأفضل في المسابقة. وكان مشروب الشمبانيا الأفضل غير المعتق هو "Blanc De Blancs Brut Grand Cru"، فيما فاز "Château Fayat" و"Château De Rochemorin" من منطقة بوردو . وإذا كان النبيذ المطعّم بنكهة الكرز يثير اهتمامك، فإن "Harveys 30 Years Amontillado" و"Lustau's 30 Years Old Oloroso" كانا الأفضل.

كما حققت إيطاليا سبع جوائز، جميعها خصصت للنبيذ الأحمر من توسكانا وبيدمونت، في حين تفوقت البرتغال (ثلاثة أنواع نبيذ) من إنتاج بورت وماديرا.

وفاز كل من نبيذ "Argentinian Malbecs" و"German Rieslings"، وكان هناك جائزتان لكل من اليونان وجنوب إفريقيا.

وحقق نبيذ "Muskat" النمساوي الأحمر التشيلي، و"Grašac" الصربي، والنبيذ الفوار الإنجليزي و"Pinot Noirs" من ولاية أوريغون الأمريكية ونيوزيلندا، جوائز بين الأفضل لعام 2023.

8250 نوعًا من النبيذ من 57 دولة

Credit: London Food and Drink Photography/Decanter World Wine Awards 2023/Nic Crilly-Hargrave

تم شحن حوالي 74 ألف زجاجة من النبيذ، من حوالي 60 دولة إلى لندن من أجل التحكيم لهذا العام.

واجتمع قرابة 240 خبيرًا من جميع أنحاء العالم في أبريل/ نيسان لتذوق بين 80 و90 نوعًا من النبيذ يوميًا.

Credit: London Food and Drink Photography/Decanter World Wine Awards 2023/Nic Crilly-Hargrave

مستقبل مناطق النبيذ

وتسجل الدول في جميع أنحاء العالم درجات حرارة قياسية بانتظام، ما يعني أن تغير المناخ يؤثر في الواقع على مناطق النبيذ التقليدية. ومع موجات الحر التي تضرب إسبانيا، وحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قالت سارة جين إيفانز الرئيسة المشاركة للجوائز منذ عام 2019 لـCNN إن المناطق المشهورة بنمط معين من النبيذ تقوم الآن بزراعة أنواع مختلفة من العنب، لافتة إلى أن الناس قد تعتقد لدى تذوقه أنه ليس النبيذ الذي اعتدنا عليه. لكنه في الواقع، قد يكون أكثر ملاءمة لتغير المناخ الذي يحدث.