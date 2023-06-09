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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف هذا الأسبوع عن مفهوم جديد يسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالبقاء في مقاعدهم الخاصة طوال الرحلة، وهي خطوة رحّب بها العملاء المحتملون باعتبارها ستشكّل "نقطة تحوّل كبيرة".

"متحمس جدًا"، هذا ما قاله مستخدم الكرسي المتحرك الكهربائي والمسافر الشغوف، كوري لي، بعد عرض نموذج أولي عملي بواسطة Delta Flight Products (DFP) في معرض Aircraft Interiors Expo (AIX) في هامبورغ، ألمانيا.

ويتحول مفهوم DFP بسلاسة من وإلى مقعد الطائرة التقليدي. ويمكن طي المقعد للأعلى، بحيث يسمح بإرساء كرسي متحرك في مكانه.

وأخبر ريك سالانيتري، رئيس DFP، في معرض AIX، أنّ الهدف جعل عملية التحويل سلسة.

ورغم أن التصميم لا يزال مجرد نموذج أولي، إلّا أنه أثار بالفعل ضجة كبيرة بين مستخدمي الكراسي المتحركة، الذين قد يكونون بين العملاء المحتملين.

وزار لي 43 دولة حتى الآن، وقام بتوثيق مغامراته عبر مدونته الخاصة.

ورغم حبّه الكبير لاستكشاف العالم، إلّا أن السفر الجوي حاليًا صعب بالنسبة له. ويضطر بدوره إلى استخدام كرسي غير كهربائي، تابع للمطار، لا يمكنه التحكم به بنفسه.

تصميم جديد

وبهدف تصميم هذا المقعد الجديد، دخلت DFP بشراكة مع جمعية Air4All، التي تأخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.

وتضم Air4All شركة تصميم الطيران PriestmanGoode، ومجموعة Flying Disabled، وشركة SWS Certification، وشركة تصميم الكراسي المتحركة Sunrise Medical.

وأطلق كريستوفر وود من Flying Disabled هذه الجمعية قبل بضع سنوات.

ويذكر أن ولديه البالغين يستخدمان الكراسي المتحركة ويحبّان السفر. وقد شهد وود المشاكل التي واجهها ولداه على متن الطائرات.

صورة تعكس النموذج الأولي لمقعد في وضعية الكرسي المتحرك، في معرض Airline Interiors، في هامبورغ، ألمانيا. Credit: Francesca Street/CNN

وقال وود لـCNN في AIX: "لقد أجريت بحثًا مطوّلًا لإيجاد الحل".

وبداية، كان يرغب بالعمل مع المنظمات غير الربحية.

وفي النهاية، خَلُصَ إلى أنه بحاجة للتعامل بشكل مباشر مع شركة طيران. وبعد تواصله مع شركة تصميم الطيران PriestmanGoode، أُنشأت جمعية Air4All.

يمكن أن يعمل المقعد أيضًا كمقعد طائرة تقليدي عند الحاجة. Credit: Francesca Street/CNN

وفي معرض AIX، أمضى فريق DFP الأيام القليلة الماضية في عرض مقاعدهم على المُطّلعين على صناعة الطيران.

وقال وود إن رد الفعل كان "حماسًا حقيقيًا".

ومن اللافت للانتباه محافظة المقعد على جماليته، سواء كان ذلك في وضعية مقعد الطائرة التقليدي، أو في وضعية كرسيه المتحرك.

وتعد عملية تحويل الكرسي سريعة وسلسة جدًا، حيث تستغرق العملية حوالي 90 ثانية.

ويعمل الفريق حاليًا على الخطوات التالية لجعل المفهوم حقيقة واقعة.

ويأمل وود بأن يتوفر هذا المقعد في جميع شركات الطيران.

خطوة رئيسية

وأشار وود إلى أنه سعيد لأنّ فريقه وجد طريقة محتملة لتحسين ما يسميه أكبر عائق أمام السفر الجوي، لكنه يقرّ بوجود مشاكل أخرى لم يتم حلّها بعد.

ويوافق لي على أن مراحيض الطائرات هي المشكلة التالية التي يجب معالجتها.

وقال: "في الوقت الحالي، هي صغيرة جدًا لدرجة أنه يستحيل استيعابي مع مقدم الرعاية الخاص بي".

وتابع: "يتعين عليّ الحد بشدة من تناول الطعام وشرب السوائل في الأيام التي تسبق رحلتي، حتى لا اضطر إلى استخدام المرحاض على متن الطائرة".

ومع ذلك، قال لي إنه سعيد لأن "شركة طيران قد أقرّت أخيرًا بضرورة وجود كرسي متحرك على متن الطائرات، وهي في صدد تحقيق ذلك".

ويضيف أنه "يتطلع بشدة إلى الوقت الذي يمكنه فيه البقاء على كرسيه المتحرك الخاص في الرحلة".