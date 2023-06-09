قرش مفترس يهاجمك.. كيف تتصرّف كي تنقذ حياتك؟

بعد إثارته تفاعلًا.. فيديو يوضح لك كيف تتجنّب التعرّض لهجوم أسماك القرش

هل هناك علاقة بين هجمات القرش وارتفاع درجات الحرارة؟ وماذا تفعل إذا وجدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تخلو متع الصيف من المخاطر والظروف السيئة، كأن يهاجمك قرش مفترس..

قد تخال أنّ احتمال مواجهة سمكة قرش نادر الحدوث، إلا أنه في الواقع، أمر يحتمل وقوعه، وذلك بحسب الدراسات التي توضح أن هجمات أسماك القرش إلى ازدياد.

وشهد أحد شواطئ مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية، الخميس، تعرض سائح روسي لحادث هجوم سمكة قرش أودت بحياته.

وبحسب بيان وزارة البيئة المصرية، فإن الهجوم قامت به سمكة قرش من نوع القرش الببري Tiger Shark التي كانت تحوم بالقرب من سطح المياه في المنطقة.

وأصدرت البيئة المصرية تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والرياضات المائية في نطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالًا والحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبًا لمدة يومين، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

ونظرًا لما رُصد من سلوكيات غير طبيعية من قبل سمكة القرش المتسببة بالحادث، وحقيقة تسجيل حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق عمل مختص بوزارة البيئة بصيد السمكة القرش المتسببة بالحادث لفحصها بغية الكشف عن الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، ومعرفة إذا كانت هي ذاتها المتسببة في الحوادث السابقة، وفقًا لبيان وزارة البيئة المصرية.

ونُقلت سمكة القرش إلى المختبر لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة من أجل تحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم، وستصدر وزارة البيئة بيانًا بالنتائج فور جهوزيتها.

وأهابت البيئة المصرية بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصًا على سلامتهم.

وفيما يلي، خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة فرصك للبقاء على قيد الحياة في حال هاجمتك سمكة قرش، وفقًا لخبراء أسماك القرش

قبل دخول المياه تعرف على بيئتك

أسماك القرش كائنات تعيش في المياه المالحة، المحيط موطنهم ونحن الزوار.

وقال نيل هامرشلاغ، مدير برنامج أبحاث القرش والمحافظة عليه في جامعة ميامي روزنستيل: "إذا قصدت المحيط، فعليك الافتراض أنك قد تصادف سمكة قرش في أي زمان ومكان".

لا تُصب بالذعر

إذا رأيت سمكة قرش واعتقدت أنها على وشك الهجوم، ينصح خبير أسماك القرش ومدير ملف هجوم القرش الدولي، جورج بورغيس بأن تتصرّف "بشجاعة"، إذ أن أسماك القرش تهاب حجم وقوة فريستها.

أسوأ ما يمكنك القيام به هو الإصابة بالذعر، وشدد بيرس على "عدم رشق المياه من حولك، إذ أن ذلك سيثير اهتمام القرش ويحرّضه ويشجّعه".

قم بلكم سمكة القرش على أنفها، إذ يقول بورغيس أن "ضربة الأنف تروع أسماك القرش".

حافظ على التواصل البصري مع القرش

بينما تسبح سمكة القرش من حولك، حاول الحفاظ على التواصل البصري معها.."

وقال هامرشلاغ إنه يجب عليك وضع جسمك في مواجهة القرش حتى يعرف أنك تراه، ثم تراجع ببطء نحو أقرب نقطة أمان كقارب أو إلى الشاطئ.

لا تتظاهر بالموت

إذا وجدت نفسك بين فكي القرش الأبيض أو القرش الببري، فإياك التظاهر بالموت.

ويقول بورغيس: "إذ تظاهرت بالموت، فسيكون مصيرك الموت"، فبعد أن تقضم سمكة القرش قضمةً استكشافية من جسدك، ستعتقد أنها فازت في المعركة وستبدأ بالتهامك بوحشية.

قاتل حتى النهاية

إذا كنت تحمل بحوذتك شيئاً مفيداً، كعصا "سيلفي" أو إحدى معدات الغوص، استعن بها لضرب سمكة القرش، أو استخدم يديك ووجه ضرباتك نحو المناطق الحساسة للقرش، كالأنف، والخياشيم، والعينين.

أسرع إلى الشاطئ

إذا استطعت الإفلات من فكي القرش، فأسرع بالسباحة باتجاه الشاطئ، إذ يشير بورغيس إلى أن الضجيج والدم الناتج عن معركتك مع القرش قد تجذب أسماك القرش الأخرى التي تسبح في الجوار.

وبمجرد أن تقف قدميك على اليابسة، سارع لإيقاف النزيف والحصول على المساعدة.

لتجنب هجمات أسماك القرش عمومًا، اتبع النصائح التالية:

تجنب السباحة مساءً

رغم أن السباحة ليلاً قد تتميز بأجواء خاصة، إلا أنه من الأفضل تجنب السباحة في ذلك الوقت، إذ لن تتمكّن من رؤية أسماك القرش المتوجهة نحوك.

وينصح بورغيس بتجنب مصبات الأنهار، والقنوات المائية، وأي مكان تتجمع فيه الأسماك، إذ لفت إلى أن الأماكن التي تتجمع فيها الأسماك قد تتواجد فيها الكائنات المفترسة أيضاً.

تجنب مناطق الصيد

قبل دخول البحر، ألق نظرة حول محيطك، إذا رأيت قوارب صيد، "انس الأمر"، حسبما ذكر ريتشارد بيرس، مؤلف وخبير أسماك القرش والرئيس السابق لجمعية Shark Trust التي تأخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.

وبحسب بيرس، سواء كان نشاط الصيد تجاريًا أو ترفيهيًا، فإن "أسماك القرش تنجذب لمحيط أماكن الصيد بسبب الذبذبات الصادرة عن الأسماك التي يتم صيدها، أو ما يُلقى في المياه من طعوم أو مخلفات وبقايا الأسماك".

تجنب ارتداء اكسسوارات لامعة

من المؤكد أن المجوهرات العاكسة للضوء تجذب انتباه أسماك القرش، إذ تعتقد أنها قشور الأسماك الصغيرة. لذلك، اترك الزينة اللامعة على الشاطئ.