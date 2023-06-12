سعودي يروي تجربته داخل فندق زجاجي معلق على جرف شاهق في بيرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكنك النوم في كبسولة زجاجيّة شفّافة؟ إذا كنت تعتقد أنّ الأمر غريب، فماذا لو اكتشفت أن الكبسولة معلّقة على وجه جرفٍ شاهق؟

وهذا بالتّحديد ما تسنّى للمصور السعودي الهاوي، محمد سليمان الفالح، تجربته خلال زيارة إلى فندق "Skylodge" في بيرو بعام 2019.

من "أغرب الفنادق حول العالم"

يقع فندق "Skylodge" في بيرو. Credit: @alfalehphoto

وتعرّف الفالح على الفندق أثناء مشاهدة برنامجٍ تلفزيوني يتمحور حول "أغرب الفنادق بالعالم"، بحسب ما ذكره في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية.

وعندما سُنحت له الفرصة للسّفر إلى هذه الوجهة الأمريكيّة اللاتينيّة، حرص الفالح أنّ يكون "Skylodge"، الواقع على حافة "الوادي المقدس"، أوّل فندق يقوم بحجزه في البلاد.

زار السعودي، محمد سليمان الفالح، الفندق في عام 2019. Credit: @alfalehphoto

ويتمتع الفندق بموقعٍ فريد على ارتفاع 400 متر (1،300 قدم) فوق سطح الأرض، وتُعتبر طريقة الوصول إليه غير اعتياديّة، إذ تتطلّب التّسلق.

وقال الفالح إن "رحلة الصعود إلى الغرف كانت أشبه بمحاولة الصعود الى صدر السماء".

صورة للكبسولة من الداخل. Credit: @alfalehphoto

وتطلّب الوصول إلى كبسولة الفندق مستوى كبير من اللياقة البدنية، والقليل من حب المخاطرة والمغامرة.

وبعد بدء رحلة التسلّق إلى غرفته في منتصف النهار، تمكّن السعودي من الوصول إلى وجهته بعد 3 ساعات مع حلول الظلام الدامس.

إطلالات ساحرة

يطل الفندق على "الوادي المقدس". Credit: @alfalehphoto

وأشار المصور السعودي إلى أن فترة إقامته في الكبسولة كانت في "غاية الجمال"، مشيرًا إلى أنّّ "لا شيء يحجب نظرك، فأنت داخل كبسولة شفافة تشاهد كل المناظر أثناء الاستلقاء على سرير كأنّه عُلِّق في السماء".

وتوفّر النوافذ الكبيرة الشفافة مشاهد خلابة تطل على الوادي صباحًا، كما أنّها تُمكّنك من رؤية درب التبانة ليلاً.

يقع الفندق على ارتفاع 400 متر. Credit: @alfalehphoto

واستذكر الفالح استيقاظه على وقع صوت زخات المطر التي تتساقط على الكبسولة في الصباح الباكر، واصفًا هذه التجربة بأنها من أجمل فترات الصباح التي عاشها في حياته.

أشار السعودي إلى أن فترة إقامته في الكبسولة كانت في "غاية الجمال". Credit: @alfalehphoto

وأكّدت شركة "ناتورا فيفي" التي قامت بتصميم الفندق، أنّ الكبسولات آمنة جدًا، وصُنعت من مادة الألمنيوم المخصصة للصناعات الفضائية والجوية، والبولي كربونات المقاوم لتغيّرات الطقس.

وزار الفالح وجهات متنوعة عند زيارته بيرو، ومنها مدينة كوسكو، وجبال الأنديز، إضافةً إلى معلم "ماتشو بيتشو" الأثري الشهير.