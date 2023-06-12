هل تخطط لإجازتك الصيفية؟ 8 وجهات يجب أخذها بعين الاعتبار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستعد صيف عام 2023 لسفر عدد هائل من السياح.

وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الوافدين الدوليين إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 بالفعل، ومن المتوقع أن يشهد نصف الكرة الشمالي موسم صيف ناجح، وفقًا لما ذكرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويعني ذلك أن التخطيط لقضاء إجازة صيفية هذا العام قد يشكل تحديًا للمسافرين مع نفاذ الرحلات إلى العديد من الوجهات بسرعة، وفرض بعض شركات الطيران رسومًا قياسية على أسعار تذاكر السفر.

وإذا كنت لا تزال تفكر في التخطيط لإجازة صيفية، فتصرّف بسرعة، وخذ الوجهات التالية بعين الاعتبار:

مدريد، إسبانيا

تُعتبر مدريد "القاعدة المثالية" لاستكشاف الوجهات الإسبانية الشهيرة الأخرى مثل توليدو، وسيغوفيا، وإشبيلية. Credit: Travelpix Ltd/Stone RF/Getty Images

ويعتبر المؤسس والشريك الإداري لشركة "EMBARK Beyond" الاستشارية الخاصة برحلات السفر الفاخرة، جاك إيزون، أنّ مدريد تُعتبر أكثر عاصمة أوروبية يغفل عنها السياح.

وقال إيزون إن المدينة تتمتّع بمشهد طعام زاهي ومشهد تسوّق رائع، فضلًا عن أنها "القاعدة المثالية" لاستكشاف الوجهات الإسبانية الشهيرة الأخرى مثل توليدو، وسيغوفيا، وإشبيلية.

مدينة نيويورك

تحتفل مدينة نيويورك هذا الصيف بالذكرى الـ 50 لميلاد موسيقى الهيب هوب. Credit: Alex Potemkin/E+/Getty Images

وتتمثل أبرز أحداث مدينة نيويورك الأمريكية هذا الصيف بالاحتفال بالذكرى الـ50 لميلاد موسيقى الهيب هوب على مستوى المدينة، وهو أمر أخذ محلّه بتاريخ 11 أغسطس/آب من عام 1973.

ويشمل الاحتفال بهذه الذكرى إنشاء معروضات في سوق "Bronx Terminal Market"، ومكتبة نيويورك العامة، ومتحف مدينة نيويورك، والمركز الثقافي الكاريبي، ومعهد الشتات الأفريقي، ومكتبة "كوينز" العامة.

كيب تاون، جنوب إفريقيا

هناك الكثير لاستكشافه في كيب تاون. Credit: incamerastock/Alamy Stock Photo

ويعتبر الكثيرون أن كيب تاون من أجمل مدن العالم، إذ تتمتّع بقيمة كبيرة مقارنةً بوجهات العطلات الصيفية المزدحمة ذات الأسعار المرتفعة في أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط.

كما أنّها تتميز بتجارب طعام عالمية المستوى، وتوفّر الجولات في العديد من مزارع النبيذ، وفرصًا لممارسة الطيران الشراعي بالمظلات، والسباحة مع الفقمات، وركوب قوارب "الكاياك" بمحاذاة طيور البطريق.

منطقة بيدمونت، إيطاليا

لدى منطقة بيدمونت الإيطالية الكثير لتقدّمه للزوار. Credit: e55evu/iStockphoto/Getty Images

وبدلاً من زيارة ساحل أمالفي المزدحم في إيطاليا، من الأفضل التوجّه إلى بيدمونت، بحسب ما ذكره جان تينزِر، وهو مستشار سفر آخر من شركة "EMBARK Beyond".

وأكّد تينزِر أنّ المنطقة "تتمتّع بكل شيء، من أماكن الإقامة الفاخرة، والقلاع القديمة، والمطاعم المصنّفة من قِبّل دليل ميشلان، والمشاهد الجميلة".

لوس أنجلوس، كاليفورنيا

نُصِبت لافتة "هوليوود" الأيقونية في عام 1923. Credit: travelpix/Alamy Stock Photo

وتحتفل "تنسل تاون" بذكرى سنوية كبيرة خاصة بها، وهي الذكرى المئوية للافتة "هوليوود" الشهيرة التي نُصِبت في عام 1923 مقابل 21 ألف دولار من قِبَل ناشر من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، يُدعى هوارد تشاندلر.

ونصبها تشاندلر كلوحة إعلانية لتطوير عقاري راقي خاص به في "هوليوود لاند".

وبهدف الاستمتاع بإطلالات مجانيّة لهذه اللافتة، يمكنك التنزه في حديقة "غريفيث"، أو وادي "رونيون"، أو وادي "برونسون"، أو المرور بالخزان عند "حديقة بحيرة هوليوود" للتمتع بإطلالة مباشرة.

فيينا، النمسا

فيينا مدينة متعدّدة الثقافات. Credit: Lukas Schaller/Belvedere

ووفقًا لما ذكرته شركة "Virtuoso" التي تتكوّن من شبكة عالمية من وكالات السفر المتخصصة في السفر التجريبي والفاخر، تستعد فيينا لتكون "واحدة من الوجهات الرائدة في أوروبا، إذ أنها مدينة متعدّدة الثقافات وتتمتّع بتجارب داخلية، وأخرى في الهواء الطلق".

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ150 لإقامة معرض فيينا العالمي في عام 1873، والذكرى الـ 200 لتأسيس شركة "Lobmeyr" الشهيرة لتصنيع الزجاج في فيينا، بالإضافة إلى الذكرى الـ 300 لافتتاح متحف "بلفيدير" الفاخر.

مالطا

تقع مالطا قبالة سواحل إيطاليا. Credit: parasola.net/Alamy Stock Photo

وتقدم هذه الجزيرة الواقعة قبالة سواحل إيطاليا مزيجًا فريدًا من الثقافات المتوسطية والعربية، إذ أنها حاضنة لثلاثة مواقع تراثية عالمية مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو، بما في ذلك المعابد الصخرية التي يعود تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد.

ويوفّر هذا الأرخبيل أيضًا فرصًا لاستكشاف مشهد الطعام، والحياة الليلية، والإبحار، فضلاً عن العديد من المواقع الدينية.

وتم تصوير أجزاء من مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) الشهير هنا، ويمكن للمعجبين التجول في تلك المواقع.

تايلاند

تُعد جزيرة "كوه نانغ يوان" وجهة رائعة لمحبّي الغوص. Credit: Cavan Images/Alamy Stock Photo

وتوفّر تايلاند فرصة للابتعاد عن "الأماكن السياحية المزدحمة في أوروبا"، بحسب ما ذكرته ديبوراه جيليس من شركة "EMBARK Beyond".

وتشمل المعالم البارزة في هذه الوجهة المنتجعات الشاطئية مثل "Koh Samui"، و"Phuket"، والعاصمة الصاخبة بانكوك، ومقاطعة "شيانغ راي" الشمالية الشهيرة.