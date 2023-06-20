عُماني يوثق أعدادا هائلة لطائر بريش أسود يكتسح شاطئ سياحي في مُسندم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجموعة من اللقطات المثيرة للإعجاب، تبدو هذه الأسراب من طائر الغاق السقطري وكأنها تغزو أحد الشواطئ السياحية بسلطنة عُمان، إذ اكتسحت هذه الطيور مساحات شاسعة وحولتها إلى اللون الأسود لتتباين مع زرقة مياه البحر.

Credit: 7ssein_alsh7e

وتمكن المصور العُماني حسين بن علي من رصد المشهد المهيب لأعداد هائلة ولافتة للأنظار من طيور الغاق السقطري المهاجر إلى شاطئ "بصه" السياحي، الذي يقع بولاية خصب بمحافظة مسندم.

Credit: @7ssein_alsh7e

ويُعرف عن طائر الغاق السقطري أنه طائر اجتماعي يعيش في أسراب كبيرة، وهو من الأنواع البحرية.

Credit: @7ssein_alsh7e

وخلال عملية التوثيق، يسلّط بن علي عدسته على إبراز ضخامة أعداد طيور الغاق السقطري في بعض اللقطات، إذ يبدو وكأنه يغطي شاطئ بصه بشكل كامل، فيما ركزّت اللقطات الأخرى على أبرز تفاصيل الطائر بشكل دقيق، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

Credit: @7ssein_alsh7e

وتكتسي طيور الغاق السقطري البالغة بريش أسود اللون، وتتمتع برقبة نحيلة. أما الطيور غير البالغة منها فتتمتع بريش بني اللون، وغالبًا ما تتميز بلونها الأبيض على بطنها وصدرها من الأسفل.

Credit: @7ssein_alsh7e

وتواجه طيور الغاق السقطري عددا من التهديدات الرئيسية، أهمها التنمية الساحلية، والإزعاج من قبل البشر، والتلوث البحري بالقرب من مستعمرات التعشيش.

وبهدف الحصول على طعامه، يغوص طائر الغاق السقطري في الماء، وتشير بعض التقارير إلى أنه يمكنه البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى ثلاث دقائق في كل مرة.

وقام بن علي بمشاركة إحدى لقطاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".