الكشف عن أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يتعلّق الأمر بتجارب الطيران ذات أعلى مستويات من الرفاهية والفخامة، لطالما تفوقت الخطوط الجوية السنغافورية لعقود من الزمان.

والآن، وللمرة الخامسة في تاريخ جوائز "سكايتراكس" لشركات الطيران العالمية الممتد على مدار 23 عامًا، تُوّجت الخطوط الجوية السنغافورية بلقب أفضل شركة طيران في العالم بنسخة هذا العام من هذه الجوائز المرموقة.

وأُعلن عن الفائزين في حفل أقيم بتاريخ 20 يونيو/ حزيران، في متحف الطيران والفضاء، خلال فعاليات معرض باريس الجوي، بعد أسابيع فقط من تصنيف شركة الطيران الوطنية في سنغافورة بالمركز الخامس على مستوى العالم، من قبل وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات أي موقع "Airline Ratings".

الخطوط الجوية السنغافورية Credit: Courtesy Singapore Airlines

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكايتراكس" إدوارد بليستيد، إن الخطوط الجوية السنغافورية حققت "نتائج ممتازة في العديد من فئات الجوائز، وكان أبرزها مقصورة الدرجة الأولى كأفضل درجة أولى في العالم".

وأجرت "سكايتراكس"، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران، ومقرها في المملكة المتحدة، استطلاعات مستقلة تمولها ذاتيًا بناءً على آراء العملاء في أكثر من 325 شركة طيران حول العالم، بين شهري سبتمبر/ أيلول عام 2022 ومايو/أيار عام 2023، لتحديد الفائزين.

ومن جهته، قال جو تشون فونج، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، إن الفضل في هذا الفوز يعود إلى العمل الدؤوب لفريقه، الذي قدّم "العديد من التضحيات لضمان تعافي شركة الخطوط الجوية السنغافورية" من الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران خلال جائحة كورونا.

الأفضل في فئتها

الخطوط الجوية القطرية Credit: Qatar Airways

وحلّت الخطوط الجوية القطرية، الفائزة بجائزة شركة طيران العام سبع مرات سابقًا، في المركز الثاني هذا العام، تليها شركة خطوط "كل اليابان الجوية" (ANA) في المركز الثالث، ثم طيران الإمارات في المركز الرابع، وشركة الخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس.

وقد حققت الخطوط الجوية القطرية تفوقًا في درجة رجال الأعمال، إذ فازت بجوائز أفضل درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد في درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم (صالة المرجان في مطار حمد الدولي)، وأفضل صالة لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

طيران الإمارات Credit: Courtesy Emirates

وحصلت خطوط "كل اليابان الجوية" على جائزة أنظف شركة طيران في العالم للسنة الثالثة على التوالي، لتلبيتها أعلى معايير النظافة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل خدمات المطارات في العالم.

وحصدت الخطوط الجوية الكويتية، التي أُطلقت مؤخرًا خدمة سائق مجانية لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، جائزة أفضل شركة طيران محسّنة في العالم.

حصدت "طيران آسيا" جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم Credit: AFP/Getty Images

ونالت "طيران آسيا" جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، وقد حصدت هذه الجائزة سنويًا، منذ عام 2010.

وفازت شركة "سكوت للطيران" بجائزة أفضل شركة طيران لمسافات طويلة منخفضة التكلفة في العالم، بينما تبوأت "فولوتيا"، وهي شركة طيران إسبانية، فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا.

وفيما يلي قائمة أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2023، وفقًا لـ"سكايتراكس":