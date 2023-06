قائمة بالمطاعم العشر الأولى الأفضل في العالم لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدرّت العاصمة البيروفية المعروفة بعاصمة ذواقة الطعام أيضًا، الثلاثاء، قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم خلال حفل توزيع الجوائز. ولم تكتفِ ليما بالمرتبة الأولى بل استأثرت على عدد أكبر من المراتب الخمسين الأولى، أكثر من أي مدينة أخرى.

يجمع مطعم مايدو الذي حل في المرتبة السادسة ويقع في مدينة ليما عاصمة البيرو، بين المطبخ الياباني والمكونات البيروفية، ويضع لائحة طعام موسمية. Credit: Maido

واحتلت أربعة مطاعم تأخد من ليما مقرًا لها، قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، وهي: "سنترال" (Central) في المركز الأول، و"مايدو" (Maido) في المركز السادس، و"كيول" (Kjolle) في المركز 28، و"مايتا" (Mayta) في المركز 47. ويُسجّل مطعم كيول بذلك دخوله الأول ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام.

تشكيلة من الأطباق التي يقدمها مطعم سنترال في العاصمة البيروفية. Credit: Ken Motohasi/Central

ويشرف على مطعم "Central" فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون. ويقدّم المطعم طعامًا فاخرًا يعتمد على تقنيات متأصلة بالمطبخ البيروفي على مدار 15 عامًا. وأفاد موقع أفضل 50 مطعمًا الإلكتروني، أن المطعم "يأخذ رواده برحلة عبر 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا في بيرو، مصنّفة بحسب الارتفاع، بدءًا من 15 مترًا تحت المحيط الهادئ إلى 4200 متر في جبال الأنديز. أمّا مطعم "كيول" فهو مشروع ليون المنفرد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "سنترال" (Central)، هو أول مطعم في أمريكا الجنوبية، يفوز بلقب "الأفضل في العالم".

ونظم حفل إعلان الجوائز، الحدث الذي يعتبر بمثابة حفل توزيع جوائز الأوسكار للأكل الفاخر العالمي، مساء الثلاثاء في بلنسية، مدينة الفنون والعلوم، المكونة من مجموعة من المساحات المستقبلية التي صممها المهندس المعماري الشهير سانتياغو كالاترافا، والواقعة في جنوب إسبانيا.

مطاعم أخرى ضمن القائمة

ديسرودار (Disruftar)، فاز أيضًا بلقب أفضل مطعم في أوروبا. وحل في المرتبة الثانية عالميًا، ويقدم أطباقًا مبتكرة تبرز فيها الهوية المتوسطية. Credit: Francesc Guillamet/Disfrutar

وسجّل البلد المضيف أداءً جيدًا للغاية في جوائز هذا العام من خلال حجزه 6 مراتب لمطاعم إسبانية بين الخمسين الأفضل، ضمنًا مطعم "ديسفرودار" (Disfrutar) الذي حل في المرتبة الثانية عالميًا، ويقع في مدينة برشلونة.

مطعم ديفرسو (Diverxo) في المدريد حل في المرتبة الثالثة. وقد تفاجئك نكهات الطعام بطعمها القوي والآسر. Credit: Diverxo

كما حصدت إسبانيا المركزين الثالث والرابع تباعًا مع مطعم "ديفرسو" (Diverxo) في مدريد، و"أسادوري تشيباري" (Asador Etxebarri) في أتكسوندو، بمنطقة الباسك.

حل هذا المطعم في المرتبة الرابعة عالميًا. أسادوري تشيباري (Asador Etxebarri)، يقع في منطقة الباسك الإسبانية، وفي طابعه القروي يقدم اللحم والمأكولات البحرية المشوية. Credit: Oscar Oliva Poza/Asador Etxebarri

كما كان أداء إيطاليا وفرنسا جيدًا في أوروبا، حيث حلت خمسة مطاعم إيطالية، وأربعة مطاعم فرنسية بين المراتب الخمسين الأولى. وفي إنجلترا، حصدت لندن ثلاث مراتب مميزة.

يقع مطعم LIDO 84 على الجهة الغربية من بحيرة غاردا في مقاطعة لومبارديا الإيطالية. حل في المرتبة السابعة عالميًا، ويمزج مكونات محلية ووصفات تقليدية مع نفحة عصرية في الطبخ لإعداد أطباق تعلق في الذاكرة. Credit: Lido 84

وفي آسيا، يجب أن تقصد مدينة بانكوك، حيث أدرج مطعمين فيها ضمن القائمة لأول مرة، وكلاهما حلا بين أفضل 20 مطعمًا، وهما: "Le Du" في المركز 15، و"Gaggan Anand" في المركز 17.

أدرج مطعم Table by Bruno Verjusحديثًا ضمن قائمة أفضل خمسين مطعمًا في العالم، وحلّ في المرتبة العاشرة. ولاقت أطباق هذا المطعم الباريسي في الدائرة 12، إقبالًا شديدًا سمحت له بالمنافسة. تصوير: Stéphane Riss/Table by Bruno Verjus

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وصل مطعمان من مدينة نيويورك الأمريكية إلى قائمة أفضل 50 مطعمًا. وانتقل "Atomix" إلى المركز الثامن بعدما كان في المرتبة الـ33 العام الماضي، وحصل على جائزة "Highest Climber" وكذلك أفضل مطعم في أمريكا الشمالية. كما احتل مطعم "Le Bernardin" المفضل منذ فترة طويلة، بقيادة الشيف إريك ريبير، على المركز 44 بين أفضل 50 مطعمًا.

مطعم "Atomix" هو الأرقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وحل في المرتبة الثامنة عالميًا. من يقصده عند حدود كورياتاون في منهاتن سيعيش تجربة لا تتكرر. Credit: Evan Sung/Atomix

وتضم قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام مطاعم من 24 منطقة في خمس قارات، مع تسجيل دخول 12 مطعمًا إلى القائمة لأول مرة.

يقع في منطقة نائية من مدينة كوبنهاغن تشتهر بمبانيها الصناعية، ستقع فيه على أنواع متعددة من الكافيار والمأكولات البحرية. حل مطعم Alchemist في المرتبة الخامسة عالميًا. Credit: Soren Gammelmark/Alchemist

ويُسمح للمطاعم بالحصول على الجائزة الأولى مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يُدرج المطعم في برنامج منفصل عنوانه "Best of the Best". وبين أعضاء هذه المجموعة النخبة مطاعم "Geranium" و"Noma" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، و"Eleven Madison Park" في نيويورك، و"The Fat Duck" بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، و"Osteria Francescana" في منطقة مودينا بإيطاليا، و"Mirazur" في فرنسا.

حلّ مطعم "كوينتونيل" في مكسيكو سيتي، بالمرتبة التاسعة عالميًا. ويركز على المكونات الطازجة المحلية، ويستخدم المنكهات المكسيكية التقليدية، ويعد أطباقه وفق تقنية ذات لمحة عصرية. Credit: Quintonil

وانتقل مطعم "Central" إلى قائمة Best of the Best العام المقبل.

المطاعم العشرة الأولى ضمن قائمة الخمسين الأفضل في العالم لعام 2023