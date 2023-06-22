قائمة بالمطاعم العشر الأولى الأفضل في العالم لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدرّت العاصمة البيروفية المعروفة بعاصمة ذواقة الطعام أيضًا، الثلاثاء، قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم خلال حفل توزيع الجوائز. ولم تكتفِ ليما بالمرتبة الأولى بل استأثرت على عدد أكبر من المراتب الخمسين الأولى، أكثر من أي مدينة أخرى.
واحتلت أربعة مطاعم تأخد من ليما مقرًا لها، قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، وهي: "سنترال" (Central) في المركز الأول، و"مايدو" (Maido) في المركز السادس، و"كيول" (Kjolle) في المركز 28، و"مايتا" (Mayta) في المركز 47. ويُسجّل مطعم كيول بذلك دخوله الأول ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام.
ويشرف على مطعم "Central" فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون. ويقدّم المطعم طعامًا فاخرًا يعتمد على تقنيات متأصلة بالمطبخ البيروفي على مدار 15 عامًا. وأفاد موقع أفضل 50 مطعمًا الإلكتروني، أن المطعم "يأخذ رواده برحلة عبر 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا في بيرو، مصنّفة بحسب الارتفاع، بدءًا من 15 مترًا تحت المحيط الهادئ إلى 4200 متر في جبال الأنديز. أمّا مطعم "كيول" فهو مشروع ليون المنفرد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "سنترال" (Central)، هو أول مطعم في أمريكا الجنوبية، يفوز بلقب "الأفضل في العالم".
ونظم حفل إعلان الجوائز، الحدث الذي يعتبر بمثابة حفل توزيع جوائز الأوسكار للأكل الفاخر العالمي، مساء الثلاثاء في بلنسية، مدينة الفنون والعلوم، المكونة من مجموعة من المساحات المستقبلية التي صممها المهندس المعماري الشهير سانتياغو كالاترافا، والواقعة في جنوب إسبانيا.
مطاعم أخرى ضمن القائمة
وسجّل البلد المضيف أداءً جيدًا للغاية في جوائز هذا العام من خلال حجزه 6 مراتب لمطاعم إسبانية بين الخمسين الأفضل، ضمنًا مطعم "ديسفرودار" (Disfrutar) الذي حل في المرتبة الثانية عالميًا، ويقع في مدينة برشلونة.
كما حصدت إسبانيا المركزين الثالث والرابع تباعًا مع مطعم "ديفرسو" (Diverxo) في مدريد، و"أسادوري تشيباري" (Asador Etxebarri) في أتكسوندو، بمنطقة الباسك.
كما كان أداء إيطاليا وفرنسا جيدًا في أوروبا، حيث حلت خمسة مطاعم إيطالية، وأربعة مطاعم فرنسية بين المراتب الخمسين الأولى. وفي إنجلترا، حصدت لندن ثلاث مراتب مميزة.
وفي آسيا، يجب أن تقصد مدينة بانكوك، حيث أدرج مطعمين فيها ضمن القائمة لأول مرة، وكلاهما حلا بين أفضل 20 مطعمًا، وهما: "Le Du" في المركز 15، و"Gaggan Anand" في المركز 17.
ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وصل مطعمان من مدينة نيويورك الأمريكية إلى قائمة أفضل 50 مطعمًا. وانتقل "Atomix" إلى المركز الثامن بعدما كان في المرتبة الـ33 العام الماضي، وحصل على جائزة "Highest Climber" وكذلك أفضل مطعم في أمريكا الشمالية. كما احتل مطعم "Le Bernardin" المفضل منذ فترة طويلة، بقيادة الشيف إريك ريبير، على المركز 44 بين أفضل 50 مطعمًا.
وتضم قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام مطاعم من 24 منطقة في خمس قارات، مع تسجيل دخول 12 مطعمًا إلى القائمة لأول مرة.
ويُسمح للمطاعم بالحصول على الجائزة الأولى مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يُدرج المطعم في برنامج منفصل عنوانه "Best of the Best". وبين أعضاء هذه المجموعة النخبة مطاعم "Geranium" و"Noma" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، و"Eleven Madison Park" في نيويورك، و"The Fat Duck" بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، و"Osteria Francescana" في منطقة مودينا بإيطاليا، و"Mirazur" في فرنسا.
وانتقل مطعم "Central" إلى قائمة Best of the Best العام المقبل.
المطاعم العشرة الأولى ضمن قائمة الخمسين الأفضل في العالم لعام 2023
- "Central" (ليما، بيرو)، أفضل مطعم في أمريكا الجنوبية
- "Disfrutar" (برشلونة، إسبانيا)، أفضل مطعم في أوروبا
- "Diverxo" (مدريد ، إسبانيا)
- "Asador Etxebarri"، (إسبانيا)
- "Alchemist"، (كوبنهاغن، الدنمارك)
- "Maido"، (ليما، بيرو)
- "Lido 84"، (إيطاليا)
- "Atomix" (مدينة نيويورك)
- "Quintonil" (المكسيك)
- "Table by Bruno Verjus" (باريس، فرنسا)