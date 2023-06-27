مشروب البيتزا واللحم المقدد..هكذا أصبحت الكوكتيلات المالحة آخر صيحة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت موجة جديدة من الحانات من مدينة نيويورك الأمريكية إلى هونغ كونغ والتي تقدم مشروبات الكوكتيل الخاصة المالحة المستوحاة من أطعمة مختلفة مثل سلطة "والدورف"، والدجاج المشوي، وحتى البيتزا.

ورأت نائب رئيس تحرير قسم الطعام في صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، مارغريت إيبي، أنّ الاهتمام المتزايد تجاه مشروبات الكوكتيل المالحة يرتبط بشكلٍ مباشر بالشعبيّة المتزايدة لمشروبات الـ"موكتيل"، وهي مشروبات مصنوعة بمكونات خالية من الكحول.

أسّس كلا من أجيت غورونغ (في اليسار) وجاي خان مشروع "The Savory Project". Credit: Noemi Cassanelli/CNN

وأوضحت إيبي: "تنصّ التعليقات على أنّ جميع المشروبات العادية غير الكحولية التي نحصل عليها حُلوة للغاية".

ولكن عند إزالة مشروبات مثل الفودكا أو الويسكي، يصبح المذاق الحلو أكثر وضوحًا.

وبما أنّ تقلبات أسعار الطعام العالمية تجعل بعض المكوّنات أكثر تكلفة، أو تُصعِّب العثور عليها، تعتقد إيبي أنّ تفرّع أصحاب المطاعم والحانات نحو ابتكار مشروبات جديدة قد يكون أمرًا مفيدًا.

كوكتيل بالطماطم

كوكتيل "توماتيني". Credit: LPM Restaurant & Bar

وقد يكون مشروب "بلودي ماري" الكوكتيل المالح الأكثر شهرة، ولكن تم تفسير الطماطم بطريقة مختلفة تمامًا لصنع مشروب يُدعى "توماتيني".

وتم ابتكار المشروب لمجموعة المطاعم المتوسطية "​​LPM" كطريقة لاستخدام 3 مكونات أساسية في القائمة، وهي الليمون، والطماطم، والخل، في المشروبات.

وقال مدير الحانات العالمي في مطعم وحانة "LPM"، تيبور كراسينيكس، لـCNN: "في الأيام الأولى لتقديم الكوكتيل، تردّد بعض الضيوف (في تجربته) بسبب فكرة شرب كوكتيل مالح"، مضيفًا: "ولكن عند تجربته، أدركوا (الضيوف) أنّ النكهة سلسة للغاية، ووقعوا في حب هذا المشروب".

والآن، أصبح مشروب "توماتيني" عنصرًا أساسيًا في فروع "LPM" حول العالم، بما في ذلك ميامي، ودبي، ولندن.

توسيع الخيارات

كوكتيل سلطة اللحم التايلندية من "The Savory Project". Credit: Noemi Cassanelli/CNN

وليست الطماطم العنصر الوحيد الذي يمكنه جعل مشروب الكوكتيل مالحًا.

وتحتفي حانة "The Savory Project" في هونغ كونغ، والتي افتُتِحت في مايو/أيار من عام 2023، بمجموعة من المكونات التي لا تُرى عادةً ضمن قوائم الكوكتيل، مثل لحم البقر المقدّد، وقشور الذرة.

وأكّد الشريك المالك للحانة، جاي خان: "لا نخجل من استخدام مكوّنات غير شائعة في المشروبات".

ويشمل ذلك "استخدام لحم البقر، ومختلف أنواع الفطريات.. نحن نجرّب كل ما يمكننا التفكير به، ومن ثم نحاول تكرار الأمر في مشروب معين".

وسبق أن قام خان بتأسيس حانة "Coa" التي اختيرت كأفضل حانة في آسيا بعام 2022.

وركّزت تلك الحانة على مشروبي "التكيلا" والـ"ميزكال".

ولاحظ خان استمتاع السكان المحليين في هونغ كونغ بهذه المشروبات الكحولية المكسيكية التي تميل للملوحة بشكلٍ متزايد.

وكان ذلك من الأسباب التي دفعته إلى التركيز على المشروبات المالحة في مشروعه التالي.

اللقاء في منتصف الطريق

ولكن لم تُقرّر جميع الحانات التحوّل إلى مشروبات الكوكتيل المالحة.

وتحتضن حانة "Double Chicken Please" الشهيرة في نيويورك منطقتين: غرفة أمامية تُقدّم مشروبات تقليدية، وغرفة خلفية تُقدّم كوكتيلات تجريبية للضيوف الراغبين بالمغامرة.

وتُقدّم الغرفة الخلفية 9 مشروبات كوكتيل رئيسية ضمن قائمة مقسمة إلى 3 أجزاء، أي المقبلات، والأطباق الرئيسية، والتحلية.

واستُوحيت مشروبات المجموعة الأولى من سلطة "والدورف"، وشعيرية "نودلز" اليابانية الباردة، بينما تتضمن المجموعة الثانية كوكتيل يُدعى "بيتزا باردة" (Cold Pizza) ويحتوي على جبن البارميزان.