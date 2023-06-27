مشهد مذهل..حوت "فضولي" ضخم يلاحق قارب كاياك في أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رُصد نحو 5000 حوت أحدب في المياه الأسترالية خلال إحصاء سنوي لهجرة الحيتان، حسبما ذكرته مجموعة الحفاظ على البيئة، حيث شوهد واحدًا من هذه الثدييات البحرية الفضولية يتبع أحد قوارب الكاياك قبالة شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية.

وكل عام، يتوجه الخبراء وأفراد الجمهور إلى سواحل ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإجراء إحصاء سنوي، وأسفر الإحصاء الذي أُجري يوم الأحد عن وجود 4،792 حوتًا، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

ورُصدت الحيتان على مقربة من الشاطئ، وفقًا لما ذكره ستيف تريكوليس، وهو نائب رئيس منظمة إنقاذ الثدييات البحرية (ORRCA).

وقال تريكوليس: "كانت الحيتان في رحلة إلى كوينزلاند وخليج هيرفي لإنجاب صغارها، وقد كانت تجربة مثيرة بالنسبة للناس على الشاطئ لرؤيتها... خلال قفزها في المياه"، مضيفًا أن "تحسن الطقس ونقاء المياه كانا من بين العوامل التي ساهمت في زيادة عدد الحيتان هذا العام".

وأوضح تريكوليس: "لم نشهد مثل هذا العدد الكبير منها في وقت مبكر من الموسم، ونعتقد بشدة أن هذا يعود لتحسّن الطقس، وقد رأيناها وهي تسبح بالقرب من الشاطئ".

ومن المعروف أن الحيتان الحدباء تسبح لمسافات طويلة كل عام، ولديها واحدة من أطول الهجرات مقارنة بأي حيوان ثديي آخر.

وتغطي رحلتها السنوية ذهابًا وإيابًا، بين شهري يونيو/ حزيران وأوائل سبتمبر/ أيلول، مسافة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر.

وتسبح الحيتان بدءًا من أنتاركتيكا في مجموعات كبيرة إلى أستراليا، حيث تصل إلى ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية، التي تُعد واحدة من أشهر المناطق لمشاهدة الحيتان في البلاد.

وتقضي الحيتان الحدباء فصول الصيف وهي تتغذى بالمياه شبه الاستوائية، حيث تتزاوج وتلد أيضًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة والمياه والبيئة في أستراليا.

وحظي أحد ركاب زوارق الكاياك بنظرة عن قرب بشكل خاص في لقاء التقطته كاميرا طائرة من دون طيار.

وفي مقطع فيديو مذهل، يتبع حوت أحدب ضخم قارب الكاياك الأبيض في مياه فيروزية صافية قبالة شاطئ بوندي.

وقال جيسون إغليدين، وهو صاحب مقطع الفيديو: "مشاهدة الحيتان دائمًا ما تكون متعة بينما تبحر على طول الساحل خلال موسم الهجرة".

وغالبًا ما يوثّق إغليدين كائنات بحرية أخرى، مثل أسماك القرش والفقمات، قبالة سواحل أستراليا، ويقوم بتحميل هذه اللقطات إلى تطبيق "Drone Shark" الخاص به، والذي يوفر صورًا في الوقت الفعلي للشواطئ ومعلومات حيوية لممارسي رياضة ركوب الأمواج.

وقال إغليدين لـCNN: "هناك عالم رائع في العمق الأزرق ولدي القدرة على مشاركته مع الجمهور".

وأضاف: "تفاعلات البشر والحياة البحرية دائمًا ما تكون رائعة للغاية، وهي بمثابة تذكير لنا جميعًا بأهمية تقدير محيطاتنا واحترامها والتعايش معها".