فيديو يحبس الأنفاس لرجل ينزل درجات وعرة في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر رجل بالزي العُماني وهو ينزل بحذر درجات وعرة أسفل قمة جبلية تحيط بها مناظر طبيعية خلابة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وهذا المشهد في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، يرتفع عن مستوى سطح البحر نحو 3 آلاف متر، ويبعد عن العاصمة العُمانية مسقط نحو 170 كيلومترا، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العُمانية.

وتُعد المدرجات الزراعية على سفوح الجبل الأخضر من بين أبرز معالم البلاد، إذ أنها "تدل على براعة الإنسان العُماني المتمثلة في استغلال المدرجات الجبلية للزراعة، ودقة العمل الهندسي الذي نقشه على سفوح الجبال، مسخّرًا التضاريس الجبلية لتلائم حياته اليومية"، وفقًا لما ذكره حساب اكتشف عُمان، التابع لوزارة التراث والسياحة العمانية.

وأراد المصور والمغامر العُماني إسماعيل الجامودي تسليط عدسته على "براعة الرجل العُماني في شق الأفلاج وهندسة المدرجات الجبلية للزراعة"، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ووثق الجامودي هذا المشهد في قرية العين، وهي واحدة من عدد من القرى الموجودة بالجبل الأخضر، والتي تشكّل لوحة فنية بديعة صاغتها أياد الآباء والأجداد، وتوراثها الأبناء والأحفاد.

وأشار الجامودي إلى صعوبة عملية صعود ونزول الدرجات الحجرية بين المدرجات الجبلية للزراعة، نظرًا لوعورتها.

وركّز الجامودي خلال عملية التوثيق الجوي على عملية نزول الرجل العُماني أسفل الدرج، مبينًا الفلج إلى جانبه مع إظهار المدرجات الزراعية التي تضيئها أشعة الشمس المشرقة، حيث لاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسع النطاق من قبل متابعي الجامودي على منصة "إنستغرام".