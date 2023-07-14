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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أنجبت باندا عملاقة، في حديقة للحيوانات بكوريا الجنوبية، أول توأم في البلاد.

وحدث ذلك داخل منتزه "إيفرلاند ريزورت"، جنوب شرق العاصمة سيؤول، يوم 7 يوليو/ تموز، بحسب ما أوضحته حديقة الحيوانات في بيان، الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر "يوتيوب" والدتهما، آي باو، تمسك طفلتها الأولى، وهي تزن 180 غرامًا، بفمها. وتقوم أيضًا بولادة طفلتها الثانية، التي تزن 140 غرامًا، بعد حوالي ساعة.

وقالت حديقة الحيوانات إن الأم وطفلتيها يتمتعن بصحة جيدة.

ويقدم الموظفون رعاية ما بعد الولادة بناءً على خبرتهم في مساعدة الباندا البالغة من العمر 9 سنوات في ولادة شبلها الأول، فو باو، قبل ثلاث سنوات.

وقال كانغ تشول وون، حارس حديقة الحيوانات، والمسؤول عن حظيرة الباندا في الحديقة: "أنا سعيد جدًا بسبب ولادة أول توأم من إناث الباندا في كوريا".

وتابع: "سأستمر بالاعتناء بهما جيدًا حتى تبعث عائلة الباندا بالأمل والفرح في الزوار".

ولعقود من الزمن، أرسلت بكين حيواناتها إلى الخارج كسفراء، من أجل إبداء حسن النية في ما يعرف بـ"دبلوماسية الباندا".

وسافر والدا التوأم إلى كوريا الجنوبية في العام 2016. وأنجبا "فو باو"، أول باندا مولود محليًا في العام 2020. ولم يتم بعد تسمية التوأم الجديد.

ووصف جونغ دونغ هي، مدير حديقة الحيوانات "إيفرلاند"، ولادة الباندا بأنها "إنجاز مهم آخر من التعاون بين كوريا والصين في أبحاث الباندا".

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1,800 حيوان باندا موجودة في البرّية، ومعظمها في جبال سيتشوان، غربي الصين.

وتقرض بكين حاليًا حيوانات الباندا الخاصة بها لنحو 20 دولة.