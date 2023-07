أشبه بالروايات البوليسية.. 100 سائح يعلقون بمنزل أغاثا كريستي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حوصر أكثر من 100 شخص لعدة ساعات في غرينواي، وهو المنزل السابق للكاتبة البريطانية الشهيرة برواياتها البوليسية، أغاثا كريستي، في ريف إنجلترا، يوم الجمعة.

وفي سلسلة من الأحداث التي تبدو وكأنها خارجة مباشرة من صفحات روايات الغموض والجريمة التي كتبتها كريستي، علقت مجموعة من السياح بعد أن أطاحت عاصفة بشجرة كبيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى الممتلكات بمقاطعة ديفون في جنوب غرب إنجلترا.

وتواصلت كارولين هيفن، وهي سائحة كانت تزور غرينواي، مع وكالة الأنباء المحلية "ديفون لايف" لنشر خبرًا مفاده أن حوالي 100 سائح حوصروا في منزل أغاثا كريستي السابق للعطلات.

وقامت مؤسسة التراث القومي التي تدير الموقع التاريخي بسرعة بنشر رسالة على موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه أن شجرة كبيرة قد سقطت على الطريق المؤدي إلى منزل غرينواي.

وصرح المتحدث باسم مؤسسة التراث القومي إنه على علم بوجود "زوار وموظفين ومتطوعين لا يزالون في غرينواي، وليس لديهم القدرة على المغادرة"، مشيرًا إلى أن المؤسسة تبذل "كل ما في وسعها" لضمان راحتهم أثناء انتظارهم.

وأشادت هيفن بجهود الموظفين في رعاية السياح، إذ قالت: "قاموا بعمل رائع، وقدموا لنا الشاي وأشياء أخرى مجانًا".

ووفقًا لما ذكره موقع مؤسسة التراث القومي، كانت كريستي نفسها تقضي ساعات طويلة في غرينواي، تلعب الغولف، والكروكيه، وتستقبل الضيوف بمقتطفات من أحدث رواياتها البوليسية.

كما سيتسنى للسياح المحاصرين الفرصة لاستكشاف الحدائق التي تحيط بالمنزل، والمركب الشهير الذي يتخذ مكان الجريمة في رواية كريستي "لعبة الجمل الميت".

ورغم الأجواء الهادئة السائدة في المنزل، لم يسع بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلا ربط الحادثة برواية كريستي الأيقونية التي تحمل عنوان "And Then There Were None" (ثم لم يبق أحد)، والتي تروي قصة دعوة عشرة غرباء بطريقة غامضة إلى قصر نائي قبالة ساحل ديفون، وبينما يُقتّلون واحداً تلو الآخر بشكل غامض، يدركون أن القاتل بينهم.

وشارك أحد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي رابطًا لمقال "ديفون لايف" مع تغريدة فيها عد تنازلي "99، 98، 97، 96، 94 (مروّع)، 93".

ومع ذلك، انتهت رحلة السياح بمصير أقل فظاعة من شخصيات كريستي، حيث تمكنوا من مغادرة العقار الجمعة مساءً، بعدما تمكنت خدمات الإنقاذ المحلية من إعادة فتح الطريق.

أما من يتطلع لتذوق سحر روايات كريستي، سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول، حيث أشارت مؤسسة التراث القومي في تحديث لها، السبت، إلى أنّه سيتم إغلاق منزل غرينواي بسبب "أضرار العاصفة الشاملة" التي تعرض لها.