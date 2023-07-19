الإمارات تتصدّر.. إليكم ترتيب أقوى جوازات السفر العربية لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيًا والـ12 عالميًا في في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023، وذلك بحسب التصنيف العالمي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر للربع الثالث من عام 2023.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

وحلّت دولة قطر بالمرتبة الثانية عربيًا والـ52 عالميًا بمجموع 103 وجهات، تلتها الكويت بالمرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية والـ54 عالميًا بمجموع 99 وجهة.

وجاءت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ59 عالميًا بمجموع 88 وجهة.

وبالنسبة إلى سلطنة عُمان، فحلّت بالمركز الخامس عربيًا والـ60 عالميًا بمجموع 85 وجهة، لتليها المملكة العربية السعودية، في المرتبة 61 عالميًا.

وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حلّ في المركز الـ102، أي ما قبل الأخير، عالميًا.

ويقدم مؤشر "هينلي وشركاءه" لجوازات السفر تصنيف لـ199 جوازًا للسفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

وعلى مدى 5 سنوات طويلة، تصدرّت اليابان التصنيف العالمي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

ولكن في صيف عام 2023، تراجعت اليابان إلى المركز الثالث.

وحملت سنغافورة هذا اللقب الجديد، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من بين 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة.

وإليكم نظرة في الإنفوغراف أعلاه إلى ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2023.