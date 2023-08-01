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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت منظّمة اليونسكو بإضافة واحدة من أكثر الوجهات السياحيّة شعبيةً في إيطاليا، وأكثرها هشاشة، إلى قائمة مواقع التراث العالمي المهدّد بالخطر.

ودعت اليونسكو الحكومة الإيطاليّة إلى "ضمان أقصى قدر من الالتزام" بمعالجة "المشاكل طويلة الأمد" في البندقيّة التي تعاني منذ سنوات من عدد كبير جدًا من السيّاح، إضافةً لتأثيرات تغيّر المناخ .

تُعد البندقية واحدة من 1،157 وجهة تم تحديدها حاليًا ضمن مواقع التراث العالمي المُتمتِّعة "بقيمة عالميّة استثنائيّة" بفضل سماتها الثقافيّة أو الطبيعيّة.

وجاءت التّوصية بإدراج البندقيّة على قائمة مواقع التراث العالمي المهدّد بالخطر من منظمة اليونسكو وخبراء الهيئة الاستشاريّة لوضعها على برنامج العمل المؤّقت الخاص بالدّورة الـ45 للجنة التراث العالمي التّابعة للوكالة، التي من المقرّر انعقادها بالعاصمة السعوديّة الرّياض في سبتمبر/أيلول.

وتُجادل مسودّة القرار المطروح بأنّه لم يلحظ "تقدمًا كبيرًا لجهة معالجة القضايا المستمرّة والمعقدّة المتعلّقة بالسياحة الجماعيّة، ومشاريع التّنمية، وتغيّر المناخ على وجه الخصوص".

ونصّت المسودّة على أنّ هذه القضايا تتسبّب بـ"التدهور، وتضرّر هياكل المباني، والمناطق الحضريّة، وإهانة الهوية الثقافيّة والاجتماعيّة للممتلكات، وتهديد سلامة سماتها وقيمها الثقافيّة، والبيئيّة، وتلك المتعلقة بالمناظر الطبيعية".

مشاكل الطقس والسّياحة في البندقية

تعاملت البندقية مع مشاكل متقلّبة متعلّقة بالطّقس في الأعوام الأخيرة.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، عانت المدينة من جفاف شديد لدرجة جعلت مرور الجنادل، وسيارات الأجرة، والإسعاف المائية مستحيلاً عبر بعض القنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، كانت الفيضانات شديدة للغاية بحيث أدّت إلى تعرّض الكنوز والمباني التاريخيّة للخطر.

ولطالما كانت السياحة المفرطة في البندقيّة مشكلة متواصلة، وأشارت اليونسكو إلى بعض الجهود المبذولة لمكافحة ذلك، مثل حظر دخول السّفن الكبيرة إلى حوض "سان ماركو"، وفي قناة "جوديكا".

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنّ "آثار التّدهور المستمر نتيجة التّدخل البشري، ضمنًا التنمية المستمرّة، وأثر التغيّر المناخي، والسياحة الجماعيّة تُهدد بإحداث تغييرات لا رجعة فيها للقيمة العالميّة الاستثنائيّة للبندقيّة".

وتواصلت CNN مع وزارة الثقافة الإيطاليّة التي لم تصدر بيانًا بشأن توصية منظمة اليونسكو.

كما تواصلت CNN مع وزارة السياحة الإيطالية وبلدية البندقية من دون الحصول على ردٍ من أي منهما بحلول مساء الإثنين.