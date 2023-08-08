أحد أغرب المطارات في العالم يقع بجزيرة صغيرة.. شاهد أين تهبط الطائرات فيه

حاول "التذاكي" فكشفه جهاز الفحص.. شاهد ما وجده أمن مطار لدى مسافر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل أن تكون قادرًا على الإقلاع من مطار دولي كبير في الولايات المتحدة على متن رحلة تجارية، من دون أن تطأ قدمك داخل مبنى لركاب صاخب ومزدحم.

إذا كان لديك ما يكفي من النقود، حلمك يمسي حقيقة، إذ ستكون قادرًا فعليًا على اختبار هذه التجربة في اثنين من المطارات الكبيرة والمزدحمة في الولايات المتحدة، في الحد الأدنى.

ومن المقرّر افتتاح مبنى ركاب خاص جديد وفاخر لمسافري الرحلات التجارية، في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، داخل مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، وفقًا للبيان الصحفي لشركة PS المشغّلة.

ويعد مبنى الركاب الثاني تحت مظلة PS، حيث تم افتتاح مبنى ركاب خاص مماثل في مطار لوس أنجلوس الدولي عام 2017.

تتيح الصالة للمسافرين في مطار لوس أنجليس فرصة انتظار رحلاتهم التجارية بأسلوب راقٍ. ستكون منطقة مماثلة جزءًا من مبنى الركاب الجديد في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي. Credit: PS LAX

وأفادت أمينة بورتر، الرئيسة التنفيذية لشركة PS، في البيان الصحفي: "سيجلب افتتاح الموقع الثاني لشركتنا PS في أكثر مطار مزدحم بأمريكا، الراحة والفخامة للعديد من المسافرين الذين يسافرون إلى وعبر أتلانتا".

وأضافت: "لعبت إدارة الطيران في أتلانتا دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الرؤية، ونأمل أن يتبعها مطارات أخرى".

ونشأت فكرة مبنى الركاب الخاص والفاخر للمسافرين في مواقع دولية، مثل دبي، وفرانكفورت، ومطار هيثرو في لندن، وتستقر هذه الفكرة أخيرًا في الولايات المتحدة.

وتهدف شركة PS إلى إضافة مبنى ركاب في مطار دالاس-فورت وورث في ربيع عام 2024، ومطار ميامي الدولي في عام 2025، وفقًا لما ذكرته في البيان الصحفي.

من المزايا الكبيرة لتجربة PS الصعود المباشر إلى الطائرة عبر سيارة BMW Credit: PS LAX

قالت شركة PS، التي تأسست لأول مرة عام 2017 باسم The Private Suite، إن مبنى الركاب الخاص بها "يعيد تصوّر تجربة المطار للمسافر المتمرّس والمتميّز." ومن الناحية العملية، يُوعَد الأشخاص الذين يستخدمون مبنى ركاب PS بمكان فاخر مصمم خصيصًا لكبار الشخصيات، حيث ينتظرون طائرتهم ويتجنبون المتاعب التي تسببها الحشود في مبنى ركاب عام كبير.

بين المزايا للمغادرين:

فحص خاص من قِبَل إدارة أمن النقل الجوي من دون الانتظار في الصفوف

يهتم مضيف PS بجميع أمتعتك.

عندما يحين وقت الصعود إلى الطائرة، يُرافقك سائق خاص في سيارة BMW للصعود إلى الطائرة مباشرةً من المدرج. يمكنك اختيار أن تكون ضمن المجموعة الأولى أو الأخيرة للصعود إلى الطائرة.



أثناء انتظارك في المبنى، كل شيء يتعلق بالفخامة، سواء قررت حجز وقت في صالون الاستراحة لتجربة اجتماعية أكثر أو في جناح خاص، الذي يتميز بـ"مركز ترفيه، وحانة للوجبات الخفيفة والمشروبات مجهزة بالكامل، وحمام داخلي".

Credit: PS LAX

وفي قسم الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، ذكرت PS أن "كل جناح يتسع لستة أشخاص بشكل مريح ويمكن تخصيصه كي يتلاءم وتسلية الأطفال أو الحيوانات الأليفة".

هل ترغب بمعرفة المزيد عن وسائل الراحة الحصرية؟ يمكن لضيوف PS أيضًا "الاستمتاع بقائمة واسعة من الكوكتيلات والوجبات المعدة من قبل الطهاة، بالإضافة إلى عروض السبا والجمال مثل خدمات التدليك والعناية بالأظافر والحلاقة".

ستتميز صالة ركاب أتلانتا أيضًا بعناصر من الثقافة المحلية، وفقًا لما ذكرته PS في بيانها الصحفي، تشمل "مجموعة واسعة من الأعمال الفنية" لفنانين من أصحاب البشرة السوداء.

ويمكن للقادمين مشاركة تجربة مماثلة للمغادرين، لكن بالعكس.

وأوضحت PS أن وكيلاً سيستقبلك عند باب الطائرة وسيرافقك من المدرج إلى المبنى الكاب أثناء انتظار تسليم الأمتعة.

قد يقوم المسافرون أيضًا بالحصول على خدمة تسمى PS Direct، حيث يمكنك تجاوز مبنى الركاب تمامًا وبدلاً من ذلك الحصول على سائق يأخذك من باب الطائرة إلى منزلك أو فندقك في سيارة من فئة السيدان BMW وتسليم الأمتعة على الرحلات الداخلية.