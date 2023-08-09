بعد إصابة الطيّار.. شاهد كيف هبطت راكبة بطائرة من دون المعدّات اللازمة

الراكب الوحيد على الطائرة.. شاهد كيف كانت رحلة هذا المسافر بعدما انتظر 18 ساعة في المطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتصرّف بعض ركاب الطّائرات المشاغبين بشكلٍ جامح للغاية لدرجة تستدعي تدخّل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

ويواجه أكثر من 20 راكبًا حاليًا، تهمًا جنائيّة مُحتملة تتراوح بين الاعتداء الجسدي أو الجنسي على مسافرين آخرين وأفراد طاقم الطائرة، ما يرفع عدد المتّهمين حتى اللحظة إلى ما يزيد عن 30 شخصًا تقريبًا، خلال عام 2023.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية الثلاثاء، إلى أنّها أحالت 22 حالة جديدة بشأن حوادث الركاب المشاغبين على متن الرحلات الجويّة التجاريّة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل "مراجعة الملاحقة الجنائية"، خلال الرّبع الثّاني من هذا العام.

وأُحيلت 39 حالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ بداية العام.

وشملت الحوادث راكبًا زُعِم أنّه أرسل تهديدًا بوجود قنبلة عبر خاصية "AirDrop" لركّاب آخرين في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفي حالة أخرى سُجّلت في يوليو/تموز من عام 2022، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية أنّ أحد الركاب "اعتدى جنسيًا وجسديًا على قاصر غير مصحوب بذويه".

ويمكن لإدارة الطيران الفيدراليّة تقييم الغرامات المدنيّة ضد الرّكاب فقط عند انتهاكهم سياسة عدم التسامح المطلق مع السلوك الجامح على متن الرحلات الجويّة، مع إحالة الحالات الأكثر شدّة إلى وزارة العدل بشكلٍ منتظم لاحتمال توجيه اتهامات.

ودخلت السياسة حيز التنفيذ في 13 يناير/كانون الثاني من عام 2021 للتعامل مع الزيادة في تصرّفات الرّكاب العنيفة.

وتتخطّى السياسة التحذيرات أو الاستشارات، وتنتقل مباشرةً إلى العقوبات التي قد تشمل غرامات باهظة، إضافةً للسّجن.

الحالات التي يتعامل معها مكتب التحقيقات الفيدرالي

في عام 2021، ومع انتعاش السفر الجوي بعد وصوله لأدنى مستوياته التاريخيّة بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، تم الإبلاغ عن 6 آلاف حادث تقريبًا ناتج عن السلوك الجامح إلى إدارة الطيران الفيدراليّة، وذلك مقارنةً بـ1،161 حادث قبل الجائحة في عام 2019.

وفي عام 2022، انخفضت الحوادث المُبلغ عنها إلى 2،455.

وحتّى الآن، تم الإبلاغ عن 1،177 حادثة هذا العام.

ويخضع جزء صغير من الحوادث المُبلغ عنها للتحقيق، ويؤدّي عدد أقل منها إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ تأتي غالبًا على شكل غرامات.

ويصل عدد قليل من القضايا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بغرض ملاحقة جنائيّة مُحتملة.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، أُحيلت أكثر من 270 حالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2021.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى انخفاض عدد حوادث الركاب الجامحين بنسبة 80% منذ بلوغها ذروتها في عام 2021، "ولكن السلوك غير المقبول لا يزال يحدث".