منظّمو حفلات زفاف الأثرياء يكشفون لـCNN بعضًا من أسرار مهنتهم

طلبته الملكة إليزابيث الثانية لحفل زفافها..هل هذا النوع من الكركند الأشهى في العالم؟

الفستان كلّف 47 دولارًا.. هكذا يبدو حفل زفاف بـ 500 دولار فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر حفلات زفاف الأثرياء على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، أو في محيط قصر فرنسي ذات أبراج، أو على شاطئ مكسيكي تغمره أشعة الشمس، أمرًا محتومًا.

وقد تظن أن هؤلاء الأشخاص يقضون ساعات طويلة على موقع غوغل، بحثًا عن موقع زفافهم المثالي.

لا. فهم يوظفون أفضل منظمي حفلات الزفاف في العالم لجعل "المستحيل ممكنًا"، بحسب ما أوضحته المنظمة جونغ لي من Fête New York.

إليك ملخص ما قدمته عروس لمنظم الزفاف، كولن كاوي:

"أريد أن أذهب إلى مكان ليس من السهل الوصول إليه، أريد أن يكون بعيدًا جدًا إلى درجة أنهم لن يعودوا إلى هناك مرة أخرى.. وأريده أن يكون لا يُنتسى".

وقال كاوي، وهو منظم لحفلات زفاف المشاهير والأثرياء، لـCNN: "إذا كانت طلباتهم جميلة، فلا يوجد شيء لن أفعله".

وأوضح كاوي أنه اختار بحيرة واناكا، في نيوزيلندا، لعميله الأخير.

ورأى أنها "رائعة وهادئة وبعيدة جدًا لحفل الزفاف الأمريكي".

من الضروري أن تكون هناك علاقة جيدة متبادلة ما بين الأزواج ومنظمي حفلات الزفاف. Credit: Giacomo Terracciano Studio/Courtesy Giorgia Fantin Borghi

علاقة متبادلة

وخطط يوشيا كار من شركة Samkoma لحفل زفاف الممثل تايلور لوتنر، في مزرعة عنب بكاليفورنيا، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022.

وقال: "في معظم الأوقات، تكون علاقتنا مقرّبة من الأزواج بعد حفل الزفاف، ونعتبرهم أصدقاء لنا، ويعتبروننا أصدقاءً لهم".

ويُفضّل بعض الأزواج العمل مع شركات موجودة في بلدانهم الأصلية، بينما يختار البعض الآخر منظمي حفلات الزفاف في الوجهة التي ينوون الزواج فيها.

وما أن يتمّ تأكيد مخطّط حفل الزفاف مع العميل، غالبًا ما يتبع ذلك اتفاقية عدم إفشاء.

وتقول لي، التي نظمت مناسبات لكاتي بيري، ورونان فارو، والرئيس جو بايدن، إن أكثر من نصف وظائفها تتضمن توقيع اتفاقيات عدم إفشاء.

وتحرص بدورها على حماية عملائها بشدة، سواء وقعّت اتفاقية رسمية أم لا.

وستشمل المحادثات المبكرة بين منظم حفلات الزفاف والعملاء المحتملين نقاشًا حول الميزانية.

نعم! يضع أغنى الأزواج ميزانية لحفلات زفافهم.

وقالت لي: "لديّ عملاء أثرياء جدًا.. لكن لم يسبق لي أن واجهت شخصًا ما على استعداد لإعطائي شيكًا على بياض".

وكلما زادت الميزانية، كلما كَبُر حجم الحفل.

وفي حين أن العديد من منظمي حفلات الزفاف يُرّحبون بميزانية غير محدودة، فإن منسقة حفلات الزفاف في المملكة المتحدة، سارة توماس، قد حدّدت ميزانية حفلات زفافها بمبلغ 500 ألف يورو، أي حوالي 548 ألف دولار.

وقالت توماس لـCNN: "بعد هذه النقطة، يطلب الناس أشياء لا أتفق معها أخلاقياً".

وتابعت: "لا أتفق حقًا مع وجود مليون بتلة وردة حمراء تتساقط من طائرة هليكوبتر، أو هذا النوع من الأمور".

تعتبر بحيرة كومو وجهة زفاف شهيرة للغاية. Credit: Giacomo Terracciano Studio/Courtesy Giorgia Fantin Borghi

وجهات بحسب الطلب

ويعتبر منظمو حفلات الزفاف في وجهات فاخرة ماهرين بكل شيء. ويُعتبرون أيضًا كتيّبات إرشادية لأجمل الوجهات في العالم وأماكن الزفاف المحتملة.

وفي بعض الأحيان، يكون لدى الأزواج فكرة عن المكان الذي يريدون إقامة حفل زفافهم فيه.

ويتطلعون للحصول على الإلهام في كثير من الأحيان.

ويسأل كار الأزواج المحتملين: "هل هناك مناظر طبيعية معينة تنجذب إليها أكثر؟ هل أنت أكثر انجذاباً إلى المحيط؟ هل تنجذب أكثر إلى الريف والجبال؟".

وأوضح أن الهدف هو "محاولة التعرف على ما يبحث عنه الزوجان جغرافيًا".

ولا تزال بعض البلدان، وتحديدًا إيطاليا وفرنسا، تتمتّع بشعبية دائمة. وفي تلك البلدان، توجد مواقع معينة على رأس العديد من قوائم الأزواج.

وتقول منظمة الزفاف الإيطالية، فانتين بورجي، إن بحيرة كومو هي الموقع الإيطالي الأول.

واشتهرت بسبب زواج العديد من المشاهير هناك، بينهم جون ليجند، وكريسي تيجان، وجورج وأمل كلوني.

وتقترح بورجي أن بحيرة كومو تحظى بشعبية كبيرة بسبب كثرة الفنادق من فئة الخمس نجوم التي ظهرت حول البحيرة في العقدين الماضيين.

وسائل الترفيه هي جزء كبير من أي حفل زفاف فاخر. Credit: Reel & Frames/Courtesy Giorgia Fantin Borghi

ترفيه عالي المستوى

وبمجرد تحديد المكان، ينتقل المخططون والعملاء إلى مناقشة العنصر التالي الأكثر تكلفة في كثير من الأحيان، وهو وسائل الترفيه في يوم الزفاف.

ويمكن أن تشمل فرقة أوركسترا تعزف بينما يسير الزوجان في الممر، أو عرض باليه، أو عرضًا ضوئيًا بطائرة من دون طيّار، أو حتى ظهور مفاجئ لفنان مشهور عالميًا.

ولا يُفضّل كاوي عادة استضافة الفنانين في حفلات الزفاف.

ويعتبر أنه يجب أن يكون الزوجان "نجوم العرض، أي النقطة المحورية في كل شيء".

توقع ما هو غير متوقع

يدور الكثير من عمل منظمي حفلات الزفاف حول توقع جميع التفاصيل الأخيرة. ويقول كاوي إن فريقه يخطط كل يوم "دقيقة بدقيقة".

والهدف هو "معرفة ما يمكن توقّعه بالضبط، وكيف سيحدث ذلك، وما الذي نواجهه"، بحسب قوله.

وقال كاوي: "أقمنا حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك في أغسطس/ آب الماضي".

وأوضح أن موقع الزفاف بجورجيا كان "قريبًا من مستنقع".

وتابع: "تأكدنا من رشّ البعوض، وتأكدنا من وجود مظلات إضافية في متناول اليد، وكان علينا التأكد من وجود خِيم في حال هطول الأمطار بأي وقت".

وقال كاوي: "يتعلق جزء كبير من عملنا بالتفكير بشكل استباقي في الأخطاء التي يمكن أن تحدث.. وكيف نضمن أن لدينا جميع شبكات الأمان في مكانها للتأكد من عدم وقوع الخطأ".