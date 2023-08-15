سحابة بركانية تغلق أكبر مطار في صقلية بعد ثوران جبل إتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دفعت سحابة من الرماد البركاني المنبعث من أكثر بركان نشط في أوروبا إلى إغلاق أحد أكبر مطارات صقلية، ما تسبّب بتأخير الرحلات وإلغائها وتحويلها.

وكان مقرّرًا أن يبقى مطار كاتانيا الدولي في صقلية، المعروف باسم مطار كاتانيا فونتاناروسا، مغلقًا حتى الساعة 8 من مساء الإثنين، بحسب بيان صادر عن عن المكتب الإعلامي في المطار بعد ثوران جبل إتنا القريب. لكنّ الإقفال مُدّد حتى الساعة 6 من صباح الثلاثاء.

وتمنى القيمون على المطار في البيان على "الركاب عدم الحضور إلى المطار إلا بعد استشارة شركات الطيران الخاصة بهم".

وتطور النشاط البركاني الذي بدأ في وقت متأخر من يوم الأحد، إلى "نافورة حمم بركانية"، ما أدى إلى انتشار سحابة بركانية في اتجاه الجنوب، بحسب مرصد إتنا التابع للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.

وأضاف المرصد أن هذا "ينتج عنه تداعيات من الرماد في القطاع الجنوبي من البركان وما وراءه".

وعليه تم إلغاء أو تأخير أو تحويل العديد من الرحلات الجوية المقرر وصولها إلى كاتانيا، ضمنًا الرحلات الآتية من وجهات مثل مالطا، وفرنسا، والنمسا، ومناطق إيطالية أخرى، بحسب خدمة تتبع الرحلات الجوية Flightradar24.

يأتي الإغلاق بعد أيام فقط من استئناف المطار عملياته، ذلك أنه تعطل بسبب حريق كبير اندلع في مبنى الركاب بمنتصف يوليو/ تموز.

وبالإضافة إلى كونه الأكثر نشاطًا، يُعد جبل إتنا أعلى بركان في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 3350 مترًا (حوالي 11000 قدم).