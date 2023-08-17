شربا حد الثمالة.. العثور على سائحين أمريكيين نائمين في برج إيفل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر على رجلين أمريكيين في حالة ثمالة، الإثنين، بعدما أمضيا ليلة في برج إيفل، بحسب ما ذكرت إدارة النصب التذكاري لـCNN، الأربعاء.

وقال مكتب المدعي العام في باريس لـCNN إن الرجلين اللذين حصلا على تذكرتي دخول مساء الأحد للبرج الحديدي الشهير في باريس، "حوصرا هناك بسبب استهلاكهما المفرط للمشروبات الكحولية".

وعثر موظفو الأمن في برج إيفل على السائحين نائمين، في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، خلال جولاتهم التفقدية قبل فتح النصب التذكاري أمام الزوار، وفقًا لمكتب المدعي العام والشركة التشغيلية لبرج إيفل SETE (Société d’Exploitation de la tour Eiffel)، المسؤولة عن تشغيل الموقع السياحي.

وصرّحت شركة SETE في بيان لـCNN أن السائحَين تم "إبعادهما بسرعة" وتسليمهما إلى شرطة باريس.

وذكرت SETE أنها بصدد توجيه اتهامات اقتحام، رغم اعترافها بأن الرجلين "لم يمثّلا أي تهديد".

وأضاف مكتب المدعي العام في باريس: "نظرًا لعدم العثور على أي ضرر، تم إلغاء غرامة التعدي على موقع تاريخي أو ثقافي".

وأكدت SETE أنه نتيجة إقامة الرجلين لليلة واحدة، استقبل البرج الزوار في وقت متأخر من يوم الإثنين.