دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط رمال صحراء المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بين مدينتي العلا وتيماء، عثرت مدوّنة السفر الفنلدية، لورا ألهو، على تشكيل صخري فريد من نوعه، أشبه بالكهف.

وكعادتها، تستكشف ألهو التي اتخذت من السعودية مقرًا لها منذ عام 2008، المواقع والوجهات التي تُعد بمثابة جواهر مخفية في البلاد.

وروت ألهو، صاحبة مدونة "Blue Abaya"، أي "العباءة الزرقاء"، عن كيف وقعت على هذا الاكتشاف، لموقع CNN بالعربية: "كنت بصدد استكشاف المناطق الصحراوية بين العلا وتيماء، برفقة صديقي المدون الأمريكي والمستكشف ديل"، مشيرة إلى أنه يبادلها الشغف بجمال الصحاري السعودية واستكشاف أماكن لم يسبقهما إليها أحد من قبل، بهدف مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتذكر ألهو أن الطريق إلى هذه الصخرة الغريبة اسغرق منها ساعات عدة من القيادة عبر الصحراء.

وتشير إلى أن هذا التشكيل الصخري قد يبدو عاديا من بعيد، حتى اللحظة الأخيرة قبل الاقتراب منه، عندها يظهر شكله الفريد المشابه للكهف.

وتقول: "كان هذا التكوين الصخري في الواقع أحد تكوينات صخرية غريبة عدّة قمنا بزيارتها خلال هذه الرحلة، تكوينات لم يسبق أن رأيت مثلها".

وتوضح ألهو أنّ التشكيل الصخري يقع في منطقة نائية، تتفرّد بمناظرها الطبيعية عن المناطق الصحراوية القريبة الأخرى.

وتتعرّض هذه المنطقة لهبوب رياح قوية، ما ساهم بحفر نتوءات في جبال الحجر الرملي على مرّ ملايين السنين، لتكوين قطع فنية نحتتها يد الطبيعة.

وبحثت ألهو عن اسم هذا التشكيل الصخري عبر خرائط "غوغل"، لكن من دون جدوى، لذا قرّرت مشاركة مقطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي لتسأل متابعيها عن الاسم المحلي الأصلي لها.

وأفاد معظم السكان المحليين بأنه لم يسبق لهم أن رأوا هذه الصخرة من قبل.

وسرعان ما انهالت اقتراحات مختلفة لأسماء محتملة من قبل متابعي ألهو.

ومن وجهة نظر ألهو، فقد أطلقت عليه لقب "صخرة المرآب"، إذ أنها تتّسع لمساحة سيارة وتغطّيها بشكل مثالي من مختلف الجوانب، كما أنها تتمتّع بما يشبه نافذة صغيرة في الخلف!