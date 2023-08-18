مقيّدة ووجهها للأسفل.. هكذا دُفنت فتاة من العصور الوسطى بإنجلترا!

لا يزال عليه شعر.. اكتشاف هيكل عظمي في بومبي محفوظ جيدًا لرجل عاش قبل عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن علماء الآثار أنّ تحليل رفات فتاة شابة من العصور الوسطى، عثر عليها مدفونة ووجهها إلى الأسفل مع احتمال تقييد كاحليها، يشي باتخاذ تدابير إضافية بشأنها حينها لضمان عدم قدرتها على "العودة" من القبر.

وأفاد متحف لندن للآثار أنه عُثر على جثة الشابة البالغة من العمر 15 عامًا داخل حفرة في مستوطنة من العصور الوسطى المبكرة، على مقربة من قرية كنينغتون جنوب شرق إنجلترا، في مقاطعة كامبريدجشير.

وأُجريت عملية التنقيب بين عامي 2016 و2018، وراهنًا تخضع رفات الفتاة للدراسة.

وصرّح متحف لندن للآثار في بيان صحفي، الإثنين، بأنه لم يكن ثمة طقوس متّبعة للدفن حينها في إنجلترا بالعصور الوسطى المبكرة، إلا أنه كان مألوفًا وضع جثة المتوفي على ظهره.

وجاء في بيان متحف لندن للآثار: "يُعتقد أنّ الدفن على الوجه كان تعبيرًا اجتماعيًا عن"الآخرية"، وهي ممارسة دفن مخصّصة للأشخاص الذين تمّ اعتبارهم خارج مجتمع العصور الوسطى المبكرة، ويشمل ذلك من بدوا أو تصرّفوا على نحو مختلف عن بقية المجتمع، ومن يعانون من وضع اجتماعي متدني، وكذلك الأفراد الذين عانوا من حالات وفاة عنيفة أو غير متوقّعة".

وجد اختصاصيو العظام في متحف لندن للآثار دليلاً يشير إلى أن الفتاة كانت من طبقة اجتماعية متدنية، ويشتبهون بوفاتها فجأة أو بشكل غير متوقع، إذ لم تظهر على عظامها علامات مرض طويل وخطير.

وكان هناك دليل على أنها عانت من سوء التغذية في مرحلة الطفولة، وكشف تحليل العمود الفقري أنها كانت مصابة بمرض مفصل العمود الفقري الذي كان سيزداد سوءًا بسبب قيامها بالعمل اليدوي الشاق منذ صغرها، وفق ما ورد في البيان.

"من شبه المؤكد تقريبًا أنه كان يُنظر إليها على أنّها مختلفة"

كان دفن شخص ما على وجهه "تعبيرًا اجتماعيًا عن "الآخرية" في إنجلترا بالعصور الوسطى المبكرة، وفقًا لمتحف لندن للآثار. Credit: MOLA Headland Infrastructure

وأفاد دون ووكر، كبير اختصاصيي العظام البشرية لدى متحف لندن للآثار، في البيان: "هذا الدفن يوفر فرصة مثيرة للاهتمام، وإن كانت مأساوية، لمعاينة حقائق الحياة والموت الخاصة بأولئك الذين نُظر إليهم على أنهم دخلاء، في الماضي".

وتابع قائلاً: "ربما لن نعرف بالتحديد كيف كان المجتمع الذي نشأت فيه هذه الشابة، ونظرته إليها، لكنّ الطريقة التي دُفنت بها تخبرنا أنه من شبه المؤكد أنّه كان يُنظر إليها على أنّها مختلفة".

بالإضافة إلى أنها دُفنت ووجهها موجّه إلى الأسفل، فإن وضعية كاحليها تُشير إلى أنهما قد قُيّدا معًا، وهذا يعني أنّ المجتمع اتّخذ تدابير إضافية لضمان عدم إمكانية عودتها من القبر".

وورد في البيان أيضًا، أنّه تمّ وضع جسد الفتاة بطريقة تجعل مكان دفنها يبدو ذات مغزى، إذ أنها وُضِعت داخل حفرة استضافت سابقًا عمودًا خشبيًا كبيرًا لبوابة حراسة.

كان لهذا أوجه شبه مع دفن امرأة على وجهها أيضًا، في خندق على حدود المستوطنة، في أواخر القرن الثامن إلى القرن التاسع، على بعد حوالي 30 ميلاً من مكان دفن هذه الحالة. تلك المرأة، التي يُعتقد أنها أُعدمت، كانت فاقدة لذراعيها ورأسها وعنقها وجزءًا من عمودها الفقري.

دُفنت في حفرة كانت تستخدم لوضع عمود بوابة الحراسة من العصور الوسطى المبكرة في مستوطنة كونينغتون. Credit: Oxford Archaeology

في حين أنّ الدفن في مقابر مرتبطة بالكنائس لم يكن ممارسة معتادة في ذلك الوقت، يبدو أن الحدود كانت تستخدم للدّفن "الهام أو غير العادي" في إنجلترا خلال تلك الفترة، وفقًا لمتحف لندن للآثار.

واستخدمت تقنية التأريخ بالكربون المشع للكشف عن وفاة الطفلة بين عامي 680 و880 بعد الميلاد، وتشير الأعمال الأثرية في الموقع إلى أنّ النشاط في المستوطنة هناك انتهى خلال القرنين الثامن والتاسع.