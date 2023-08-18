إماراتي يرصد منظرًا خلابًا لضباب يعناق قمم الجبال في الشارقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثناء القيادة عبر قرية النحوه الصغيرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تجد صعوبة في ملاحظة أي أمر استثنائي.

إذ تبدو الهندسة المعمارية المحلية والمناظر الطبيعية مشابهة لتلك الموجودة في جبال الحجر، وهي سلسلة جبلية صخرية تمتد على طول الشاطئ الشرقي لدولة الإمارات وسلطنة عمان.

لاكتشاف السمة الخاصة للغاية بمنطقة النحوه التي تتشاركها مع مكان آخر فقط على وجه الأرض، سيتعين عليك إلقاء نظرة دقيقة على الخريطة، وسترى دوائر عدّة متركّزة على الحدود الوطنية المكدّسة فوق بعضها.

أما السبب فمردّه إلى أنّ النحوه تعد واحدة من اثنين فقط من المطوّقات العكسية، أو منطقة حبيسة داخل منطقة حبيسة، في العالم.

والمنطقة الحبيسة هي جزء من الأراضي السيادية لدولة ما محاطه بالكامل بأرض تابعة لدولة أخرى، وتشمل الأمثلة الشهيرة على ذلك كل من مدينتَي/دولتَي الفاتيكان وسان مارينو الصغيرتين داخل إيطاليا.

وتقع منطقة النحوه بالكامل، وهي تابعة لإمارة الشارقة، داخل ولاية مدحاء العمانية التي تحيط حدودها كليًّا بثلاث إمارات وهي الفجيرة، والشارقة، ورأس الخيمة.

وتقع ولاية مدحاء العمانية في منتصف الطريق بين البر العماني، على بعد حوالي 50 كيلومترًا إلى الجنوب، وبقية محافظة مسندم الواقعة على شواطئ مضيق هرمز.

وتعد النحوه أرضا حبيسة داخل الإمارات العربية المتحدة، إذ أنها جزء من منطقة خورفكان في الشارقة، التي تفصلها عن أراضيها الرئيسية إمارتَا الفجيرة ورأس الخيمة.

وتعود جذور هذا التكوين الإقليمي المعقّد، إلى قرار اتخذه سكان هذه القرى في مرحلة ما من النصف الأول من القرن العشرين، عندما بدأ حكام هذه المنطقة بتحديد الحدود الفاصلة لإنشاء دول قومية حديثة مستقلة. حينها أقسم سكان ولاية مدحاء على الولاء لسلطان عُمان، فيما اختار سكان النحوه حكام القواسم في الشارقة.

الحياة في النحوه

علم دولة الإمارات العربية المتحدة يرفرف عالياً على أرض النحوه التابعة لإمارة الشارقة Credit: Courtesy Miquel Ros

لا توجد حواجز مادية أو ضوابط لجوازات السفر من أي نوع عند عبور الحدود العمانية في ولاية مدحاء، ثم الحدود الإماراتية في منطقة النحوه. ويسري الأمر عينه إذا واصلت طريقك غربًا، حيث تعبر الحدود الإماراتية والعمانية مجددًا قبل أن تدخل إلى البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحد السكان المحليين في ولاية مدحاء: "نحن جميعًا نعيش كعائلة واحدة هنا".

يعد تخطيط الحدود، بلا شك، الميزة الأكثر تميزًا لهذا المكان، ويشكّل مصدر جذب من جميع أنحاء العالم. رغم ذلك، هناك الكثير من التجارب للاستمتاع برحلة إلى النحوه والمنطقة المحيطة بها.

وتجسّد المناظر الطبيعية الصخرية لهذا الوادي الجبلي الضيق تباينًا مثيرًا للاهتمام عند القيادة من الساحل المكتظ بالسكان على بعد أميال قليلة فقط.

ومع ذلك، فقد هُجرت قرية النحوه الصغيرة القديمة في أواخر تسعينيات القرن المنصرم، ويعيش الآن معظم سكانها البالغ عددهم قرابة 300 شخص في النحوه الحديثة، وهي قرية حديثة مبنية على أرض مرتفعة على بعد بضع مئات الأمتار من الطريق الرئيسي.

لا يترك لك خط من الأعلام الإماراتية أي شك بشأن سيادة مركز النحوه للآثار، وأحد المنشآت القليلة التي تصادفها على جانب الطريق.

ويهدف هذا المرفق الذي افتتح أخيرًا إلى تقديم لمحة عن تراث النحوة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للزوار. من هناك، تأخذك العديد من المسارات إلى النقاط ذات الأهمية التاريخية في التلال المحيطة، مثل بقايا أبراج المراقبة الأثرية القديمة، بالإضافة إلى بعض المنحوتات الصخرية القديمة.