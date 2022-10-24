"الخوص" و"السدو" و"التيلي".. حرف الإمارات اليدوية تنبعث مجددًا

هل تجرؤ ركوب هذه الزلاجة على أعلى قمة جبلية بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن منطقة النحوة الإماراتية الموجودة داخل ولاية في سلطنة عُمان؟

وتُعتبر هذه المنطقة فريدة من نوعها من الناحية الجغرافية، وهي وجهة زارتها صاحبة مدونة سفر ذات أصول اسكتلندية، أليسون وات، عدّة مرّات خلال الأعوام الماضية.

أعجوبة جغرافية

تُعتبر منطقة النحوة مثيرة للاهتمام من الناحية الجغرافية. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

وأطلقت وات مدونتها، التي تُدعى "Glimpses of the UAE"، عبر الإنترنت في عام 2013 بهدف تسليط الضوء على الإمارات الشمالية، ولكن كانت زيارتها لمنطقة النحوة لأول مرّة قبل عدة أعوام عبارة عن صدفة.

تقع منطقة النحوة التابعة لإمارة الشارقة داخل ولاية مدحاء العُمانية. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت وات التي عاشت في دولة الإمارات لأكثر من عقدين: "عملت في مواقع مختلفة بالمناطق الوسطى والشرقية من الشارقة. وبعد حصص الدراسة، كنت أذهب للاستكشاف. وأحب التوجّه نحو طرقات عشوائية، وانتهى المطاف بي في مدحاء، ثم النحوة".

وأكّدت وات: "شعرت بارتباك كبير".

شاركت صاحبة مدونة سفر عبر الإنترنت، أليسون وات، تجربتها في هذه المنطقة. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

ورغم أنها تابعة لإمارة الشارقة، إلا أن منطقة النحوة تقع داخل ولاية مدحاء العُمانية، وتحيطها دولة الإمارات، بحسب موقع "زوروا الشارقة" التابع لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ووفقًا لما ذكره الموقع، تم هجر المدينة القديمة في عام 1999 لتشييد مدينة حديثة ومناسبة لمتطلبات المعيشة تُدعى النحوة الحديثة، وهي مبنيّة على منحنى وادي شيص.

زارت وات المنطقة عدّة مرّات. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

وتوجّهت وات للمنطقة عدّة مرّات منذ زيارتها الأولى، وقالت: "عدت لمرّات عديدة، وأقوم بجولة بالسيارة، أو التنزّه.. ونذهب أحيانًا لنزهة، أو للمشي في الوادي".

وخارج القرية الجديدة مباشرة، ستصادف القرية القديمة، وترى وات أنها وجهة مناسبة للمشي، كما تتواجد مناطق استراحة مظللة جديدة، ومسار جبلي صغير يأخذك إلى برج مراقبة قديم.

يمكن لمحبي المغامرة التخييم هنا. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

وتتميّز المنطقة بمناظرها الخلابة، وتُحيط بها الجبال، وتنتشر فيها مزارع النخيل الخصبة، بحسب موقع "زوروا الشارقة".

تتمتع المنطقة بطبيعتها الخلابة. , plain_text Credit: glimpsesofuae.com

ولمن يرغب بخوض مغامرة، تحتضن المنطقة العديد من مواقع التخييم، كما يمكن للمرء قيادة الدراجات على طرقاتها.