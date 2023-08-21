دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع الاستعداد لتوديع أيام الصيف في نصف الكرة الشمالي، تتدفق العديد من العائلات إلى مدن الملاهي في مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بلحظات أخيرة من المرح.

وتتضمن تلك الوجهات سلسلة من المتنزهات الجديدة التي افتُتِحت حول العالم خلال العامين الماضيين.

وإليكم نظرة على عدد من المتنزهات الجديدة الجديرة بالزيارة لصنع ذكريات عائليّة لا تُنسى.

متنزه كاتماندو في بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان

منتزه كاتماندو، بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان Credit: Falcon's Beyond LLC

عش تجارب عوالم الهيمالايا الخفيّة وسط منطقة البحر الكاريبي في متنزه كاتماندو في بلدة بونتا كانا.

وافتتح المتنزه في مارس/آذار من عام 2023 على الساحل الشرقي لجمهورية الدومينيكان، وهو مليء بالغموض والأساطير.

ومن خلال غمر الضيوف في هذا العالم السحري، يتخطى متنزه كاتماندو مستى الأفعوانيّات التقليديّة، ويتخصّص بدلاً من ذلك في جولات تفاعليّة ومتطوّرة تقنيًا.

متنزه "سوبر نينتيندو وورلد" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة

منتزه "سوبر نينتيندو وورلد"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة Credit: Kyle Grillot/Bloomberg/Getty Images

بعد أكثر من عام بقليل من افتتاحه في "يونيفرسال ستوديوز اليابان" في عام 2021، وصل عالم "سوبر نينتندو" إلى "يونيفرسال ستوديوز هوليوود" في فبراير/شباط 2023.

ويدخل الضيوف إلى مملكة الفطر عبر الأنبوب الأخضر الشهير للعبة.

وبمجرّد الدخول، سيكتشف الزوار عالمًا من التجارب الممتعة، ومنها مقابلة شخصياتهم المفضلة، وتناول وجبات ممتعة.

حديقة "غيبلي"، اليابان

مدينة ملاهي "غيبلي"، اليابان Credit: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

إذا كنت من محبّي أفلام الرسوم المتحركة (الأنمي) من إنتاج استوديو "غيبلي"، مثل فيلم "Spirited Away" الحائز على جائزة الأوسكار، فهذه الحديقة الجديدة ستُناسبك.

وتقع حديقة "غيبلي" خارج مدينة ناغويا في اليابان، وافتُتِحت نهاية عام 2022 لتغطّي مساحة تبلغ 17.5 هكتار من أراضي معرض "إكسبو 2005" في مقاطعة آيتشي اليابانيّة.

سيجد الزوار خمس مناطق تُعيد إحياء عدّة مشاهد شهيرة من أفلام الاستوديو بطريقة جميلة ومفصّلة.

"منتجع ليغولاند كوريا"، كوريا الجنوبيّة

Credit: Legoland New York Resort

في أعقاب الظهور الأول لـ"منتجع ليغولاند نيويورك" في عام 2021 ، افتُتِح منتجع "منتجع ليغولاند كوريا" في مايو/أيار من عام 2022.

وتتمحور أرض العجائب المرحة هذه في مدينة تشنتشون حول كل ما يتعلق بمكعبات "ليغو"، مع أكثر من 40 لعبة ووجهة ترفيهيّة عبر سبع مناطق ذات مواضيع مختلفة.

وفي منطقة Bricktopia، يمكن للضيوف تجربة جولات مناسبة للعائلة، وزيارة LEGOLAND Lookout للاستمتاع بمناظر رائعة لهذه الوجهة، والتعرّف على ورش عمل إبداعيّة، ومنطقة لبناء سيارات السباق واختبارها.

حديقة "Columbia Pictures Aquaverse" المائيّة، تايلاند

مدينة الملاهي المائية Columbia Pictures Aquaverse، تايلاند Credit: Columbia Pictures Aquaverse

في آسيا، تُعد مدينة الملاهي المائيّة Columbia Pictures Aquaverse واحدة من أكثر الافتتاحات إثارة في عام 2022.

تقع مدينة الملاهي المائيّة على طول الساحل بالقرب من مدينة باتايا، وتتمحور حول جولات وتجارب مستوحاة من أفلام شركة "كولومبيا بيكتشرز" الشهيرة، مثل "جومانجي" و"Ghostbusters" (صائدو الأشباح).

يمكنك أنّ تتوقّع كل شيء في هذا المكان، بدءًا من المنزلقات الملونة بألوان قوس قزح، وألعاب ركوب الأمواج، ومنطقة "فندق ترانسيلفانيا".

ولمن يفضلون عدم التعرّض للبلل، يمكن للزوّار تجربة لعبة سباقات "غو-كارت"، ملعب الغولف المصغّر المستوحى من فيلم الرسوم المتحركة "فيلم الإيموجي".

"لوتي وورلد بوسان"، كوريا الجنوبيّة

لوتي ورلد بوسان، كوريا الجنوبية Credit: Lotte World Adventure Busan

بعد 3 عقود تقريبًا من افتتاح حديقتها الرئيسيّة في سول، توسّعت "لوتي وورلد" في مارس/ آذار 2022 مع افتتاح موقعٍ ثان، وهو "مغامرات لوتي وورلد" في بوسان، على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وتعرض مدينة الملاهي، التي تجسد أجواء القصص الخياليّة الملونة، حدائق مستوحاة من الطابع الأوروبي، وساحات مفتوحة على مصراعيها، ونوافير رائعة، إضافة إلى مجموعة من الألعاب المثيرة، ومناطق الجذب.

وفي منطقة "River Village of Tinker Falls"، يمكن للزوار الاستمتاع بمقابلة العديد من الشخصيات، بما في ذلك الشجرة الناطقة العملاقة، ومخلوقات الغابة الرائعة.

مدينة ملاهي Peppa Pig (بيبا بيج) في فلوريدا، الولايات المتحدة

مدينة ملاهي Peppa Pig (بيبا بيج)، فلوريدا، الولايات المتحدة Credit: Peppa Pig Theme Park

افتُتحت حديقة Peppa Pig (بيبا بيج) الترفيهيّة الأولى في العالم العام الماضي في مدينة وينتر هافن بولاية فلوريدا، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف هذه الوجهة عن إسعاد الأطفال.

والحديقة مستوحاة من مسلسل كرتوني بريطاني تخوض فيه شخصيّة أنثى خنزير صغيرة، تدعى بيبا، مغامرات يوميّة مع أصدقائها، وعائلتها.

تُرحّب الحديقة التي تبلغ مساحتها 4.5 فدان بالضيوف الصغار من خلال أنشطة متعددة الحواس مصمّمة خصيصًا لهم عبر 6 مناطق.

وسيستمتع الأطفال بجولة تُدعى "Peppa’s Pedal Bike Tour" حول مسار مستوحى من أنشطة التخييم، ومنطقة "Muddy Puddles Splash" المليئة بالإثارة، والعروض التفاعليّة على المسرح.

بالنسبة للأطفال المستعدين لخوض أول أفعوانيّة لهم، تأخذ جولة "Daddy Pig" العائلات عبر مسار مشوق في مركبة حمراء.

مدينة ملاهي "جنتنج سكاي وورلدز"، ماليزيا

مدينة ملاهي "جنتنج سكاي وورلدز"، ماليزيا Credit: Genting Group

افتُتِحت حديقة "جنتنج سكاي وورلدز" الترفيهيّة في فبراير/ شباط عام 2022 داخل منتجع "ريزورتس ورلد جنتنج".

وتغطّي الحديقة مساحة تبلغ 26 فدانًا، وبلغت كلفتها 800 مليون دولار، بينما استغرق تشييدها نحو عقد من الزمن.

وداخلها، سيجد الزوار 26 معلمًا سياحيًا عبر 9 مناطق مستوحاة من الأفلام ورحلات الاستكشاف، مثل فيلم الرسوم المتحركة "ريو" و"سنترال بارك"، إلى "قاعدة أندروميدا"، و"روبوتس ريفيت تاون"، وغيرها.