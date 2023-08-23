دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مواقع متفرقة في مكة المكرمة مساء الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعديّة. وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عمّال نظافة وزوّار يتطايرون في الهواء حول الحرم المكي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقرير "استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي أولى ساعات صباح الأربعاء، شارك المتحدّث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، منشورًا عن أحوال الطقس التي شهدتها مكة عبر حسابه الرسمي في موقع "X" (تويتر سابقًا).

وأكّد منشور القحطاني التالي: "الرياح الهابطة التي تأثرت بها العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، والكعكية (حي في مكة) تُسجّل أعلى كميّة أمطار بمقدار 45 ملليمترًا، بينما تبقى فرص الأمطار متوسطة في مجملها، بمشيئة الله".

وأظهرت مقاطع الفيديو الأجواء الغائمة، وأثر الرياح العاتية والأمطار على زوّار الحرم، مع سقوط بعضهم وفقدانهم القدرة على التحكّم جراء أحوال الطقس.

وعبّر بعض مستخدمي وسائل التواصل عن دهشتهم من هذه المشاهد، مع تساؤل بعضهم عمّا إذا كانت أحوال الطقس المتقلّبة هذه طبيعيّة.