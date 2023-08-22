سعودي يروي لحظة التهام قطيع من الكلاب البرّية لخنزير برّي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عددٍ من مقاطع الفيديو المُتداولة، وثّق مستخدمو موقع "X" (تويتر سابقًا) الأمطار المتساقطة على أراضي المملكة، إضافةً لمشاهد وميض البرق، متبوعًا بصوت الرعد.

وشهدت السعودية طقسًا عاصفًا في الأيام القليلة الماضية.

وأشار الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة عبر موقع "X" الإثنين، إلى استمرار هطول الأمطار الرعديّة مصحوبةً بزخّات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة.

وفي مقاطع فيديو أخرى، وثّق شخص تساقط حبات البَرَد في منطقة عسير.

وكانت قد أشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر موقعها الرسمي السبت، إلى توقّع تأثّر مناطق عدّة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تتسبّب بجريان السيول، وتساقط البَرَد، ومنها عسير، والمدينة، ومكة، والباحة، وغيرها.