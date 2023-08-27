للراغبين بالسفر لأوروبا..إليكم ما تحتاجون معرفته حول نظام ETIAS

سيتأثر بها المقيمون بالإمارات وغيرها من البلدان.. إليكم ما تحتاجون معرفته حول نظام ETIAS قبل السفر إلى أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ابتداءً من عام 2024، لن يكون السفر إلى أوروبا مجانيًا بعد الآن.

وسيسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة، الخاص بنظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS)، بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 7.70 دولارًا.

وهذه ليست تأشيرة بالمعني التقليدي، بل نظام ترخيص إلكتروني، تابع للاتحاد الأوروبي، للزوار من البلدان المعفية من التأشيرة لدخول أوروبا، ليقوموا بالتسجيل المسبق لزياراتهم.

أما الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرات للدخول، فسيظلون بحاجة إليها.

وفي حين يبدو العديد من المواطنين الأمريكيين مصدومين من هذه الخطوة، قد يفاجأون بأن نظام ETIAS مصمم على غرار برنامج الإعفاء من التأشيرة ESTA، الذي قدمته الولايات المتحدة في عام 2009.

سوف ينضم ETIAS إلى عدد لا يحصى من أماكن الإقامة و"الضرائب السياحية" المفروضة بالفعل في جميع أنحاء أوروبا. إليك ما يجب معرفته.

متى سيدخل نظام ETIAS حيز التنفيذ؟

كان من المقرر في الأصل أن يبدأ نظام ETIAS في مايو/ أيار 2023، ولكن يبدو الآن أنه سيطلق عام 2024.

من يحتاج إلى تصريح ETIAS؟

مواطنو 60 دولة أو نحو ذلك من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، مثل الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، وسنغافورة.

والمقيمون في دول الاتحاد الأوروبي معفيّون، مهما كانت جنسيتهم.

ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي، سيظلون بحاجة إلى تأشيرة.

تفرض أمستردام ضريبة باهظة تبلغ 7% من سعر الغرفة الفندقية Credit: adisa/iStockphoto/Getty Images

كيف يطبّق؟

يجب على المسافرين طلب إذن لدخول دول الاتحاد الأوروبي قبل سفرهم من خلال عملية بسيطة عبر الإنترنت.

وستكلف العملية مبلغًا قدره 7 يورو، (7.70 دولارًا)، وستغطي كلفة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لمرّات متعددة على مدار ثلاث سنوات، أو حتّى تنتهي صلاحية جواز سفرك، أيهما يأتي أولاً.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي التعامل مع الطلبات خلال "دقائق" مع استكمال الغالبيّة العظمى منها خلال 96 ساعة.

لكنه حذر من أنه "قد يُطلب من بعض المتقدمين توفير معلومات أو وثائق إضافية، أو المشاركة في مقابلة مع السلطات الوطنية، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 30 يومًا إضافيً".

ويُنصح بعدم حجز رحلات الطيران أو أماكن الإقامة حتى تحصل على تأكيد قبول الطلب.

ما هي الضرائب السياحية الأخرى الموجودة في أوروبا؟

تفرض معظم المدن في أوروبا القاريّة الآن "ضريبة سياحية" على الزائرين الذين يقضون ليلة، وعادةً ما تُضاف بضعة يوروهات إلى فاتورتك في نهاية إقامتك، وفي بعض الأحيان يجب دفعها نقدًا.

وإذا كنت تقيم في مسكن تابع لـAirbnb، فغالبًا ما يقوم المضيفون بجمع هذه الأموال منك عند الوصول.

ماذا عن ركاب الرحلات البحرية؟

من المعروف أنّ الرحلات البحرية ضارة بالبيئة، وبالمدن التي يجتاحها الركاب عند رسو السفن.

وإلى جانب ذلك، ينفق الركاب القليل من المال في الوجهة لتلبية احتياجاتهم بالفعل على متن السفينة.

كان رد فعل بعض المدن تطبيق ضرائب الوصول على ركاب الرحلات البحرية.

وإذا رست سفينتك في برشلونة لمدة 12 ساعة أو أكثر، فسوف تدفع 4.75 يورو (3 يورو كرسوم إقليمية، و1.75 يورو كرسوم إضافيّة للمدينة).

أمّا زوّار أمستردام الذين يصلون في رحلة بحرية، فيجب عليهم دفع مبلغ قدره 8 يورو.

وينطبق ذلك فقط على السفن التي ترسو طوال اليوم، أما إذا انطلقت رحلتك البحرية أو انتهت في أمستردام، أو إذا كنت مقيمًا طوال الليل في المدينة، فأنت معفي منها.

هل بعض المدن أغلى من غيرها؟

فرضت مدينة أولهاو في البرتغال ضريبة سياحية في عام 2023. Credit: Armando Oliveira/iStockphoto/Getty Images

يعتمد الأمر على مدى شهرة الوجهة التي تزورها.

على سبيل المثال، تتقاضى أمستردام 7% من سعر الفندق بالإضافة إلى 3 يورو للشخص الواحد في الليلة.

وفي البرتغال، تفرض ثلاث بلديات على ساحل "الغارف" المليء بالسياح ضريبة سياحية، وهي فارو، وفيلا ريال دي سانتو أنطونيو، وأولهاو، مع فرضها للرسوم (تبلغ يورو واحد في الشتاء، و2 يورو عدا ذلك) في عام 2023.

والأهم من ذلك، أنّه كلما كانت إقامتك فاخرة، كلما دفعت أكثر.

وفي روما، على سبيل المثال، تفرض الإقامة في فندق من فئة 3 نجوم ضريبة ليليّة قدرها 4 يورو، ويفرض فندق من فئة 4 نجوم ضريبة قدرها 6 يورو، وبينما يفرض فندق من فئة 5 نجوم مبلغ 7 يورو.

وفي البندقية، تتراوح الضريبة من يورو واحد للشخص الواحد في الليلة بفندق من فئة نجمة واحدة، إلى 5 يورو في فندق من فئة 5 نجوم. يتم دفع الضريبة فقط عن الليالي الخمس الأولى، في محاولة لجعل الناس يقيمون لفترةٍ أطول.

وفي فرنسا بشكلٍ عام، تختلف الرسوم حسب البلدية، وفئة مكان الإقامة، وتتراوح من 0.20 يورو إلى 4.20 خارج باريس.

أثناء وجودك في اليونان، يعتمد الأمر على نوع الإقامة فقط، حيث تتراوح الرسوم من 0.50 يورو إلى 4 يورو لكل غرفة في الليلة الواحدة.