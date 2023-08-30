برحلة عفوية.. ماذا فعل ثنائي عند زيارتهما سلطنة عُمان لـ4 أيام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل شعرت سابقًا أن التخطيط للأحداث مسبقًا يجعلها تبدو كأنها مهمة عمل، وتُصبح أقل متعة، مقارنة بالأحداث العفوية التي تحدث مصادفة.

وهذا ما حدث تمامًا مع الثنائي الهندي، ديفيا أنجيلين وفيليب موسى، في عام 2022.

وكان الثنائي يبحث عن مكان قريب من دولة الإمارات، بحيث يسهل السفر إليه من حيث المسافة ومتطلبات الدخول. وكانت سلطنة عُمان بمثابة الملاذ المثالي.

وحزم الثنائي حقائبهما في غضون ساعتين. وخططا للأماكن التي يرغبان بزيارتها في طريقهما إلى هناك (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

اليوم الأول

بدأت رحلة الثنائي في استكشاف هوية نجم، وهو مكان لا يعرفه كثرٌ خارج عُمان.

وبحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء العُمانية، يُعد منتزه هوية نجم عبارة عن حفرة عميقة مملوءة بالمياه.

ويحكي أهل المنطقة بأن قصة الحفرة العميقة تعود إلى ما يقارب عشرات السنين، حيث يُحكى أن نيزكاً وقع على هذه البقعة من الأرض وتسبب بحفرة عميقة جداً، شكلت بحيرة صغيرة.

وتوجه بعدها الثنائي إلى شلالات ميبام. وقام بعض السكان المحليين بمساعدتهما في الوصول إلى وجهتهما.

واستمتع أخيرًا كلًا من أنجيلين وموسى بمشاهدة غروب الشمس من منارة العيجة، والتي تُعرف أيضاً باسم "برج رأس الميل".

وعن تاريخها، فقد قام البرتغاليون ببناء هذه المنارة التي تعتبر من أقدم المنارات البحرية في السلطنة.

وقد كانت في الأساس برج حماية حُوّل فيما بعد إلى منارة استخدمت لتوجيه سفن الداو التقليدية للوصول بأمان إلى بحيرة صور، وفقاً لما ذكره موقع اكتشف عُمان.

اليوم الثاني

وكان هذا اليوم المُفضّل لدى الثنائي الهندي، لأنهما خرجا في رحلة إلى جزر الديمانيات، الملقبة بـ"مالديف الشرق الأوسط".

وقضى الثنائي يومًا كاملًا في السباحة مع العديد من السلاحف والأسماك.

وتُعد جزر الديمانيات إحدى المحميات الطبيعية في عُمان، والتي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار ويضم تسع جزر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

اليوم الثالث

وتوجه الثنائي إلى نزوى، حيث قضيا وقتهما في استكشاف قرية مسفاة العبريين.

وفي هذه المدينة القديمة، تستطيع الاستمتاع بالثقافة والهندسة المعمارية المحلية لأنها مليئة بالمنازل الطينية، حيث لا يزال الناس يعيشون هناك.

وهناك بعض المقاهي الرائعة التي تستطيع الحصول فيها على القهوة أثناء مشاهدة المزارع.

وبعد ذلك، توجه الثنائي إلى كهف الهوتة.

ويُقدّر عمر كهف الهوتة بأكثر من مليوني عام، كما يُعد الكهف الأول من نوعه المجهّز للاستخدام السياحي في شبه الجزيرة العربية، وفقاً لما أوضحه موقع "كهف الهوتة" الرسمي.

ويمتد كهف الهوتة لمسافة تزيد على 4 كيلومترات ونصف تحت الأرض، أما المسافة التي يمكن الدخول إليها فتبلغ نحو 500 متر، بحسب ما أشار إليه موقع "كهف الهوتة".

واستكشف الثنائي أخيرًا قلعة نزوى والمناطق المحيطة بها.

اليوم الرابع والأخير

زار الثنائي جامع السلطان قابوس.

ويعتبر أكبر المساجد التي أمر السلطان الراحل قابوس بن سعيد ببنائها في عام 1992، ويقع على مقربة من الطريق المؤدي إلى قلب العاصمة مسقط، وفقاً لما ذكره موقع وزارة السياحة العُمانية.

وفي طريق العودة، اكتشف الثنائي وجود وادي الحوقين.

ولا ينصح كلًا من أنجيلين وموسى بتفويت جمال بركه الزرقاء، والسباحة فيها.

وقال الثنائي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر سلطنة عُمان جوهرة خفية في الشرق الأوسط.. تحتضن الثقافة، والتاريخ، والطبيعة، والجبال، والشاطئ".

ويأمل الثنائي في السفر إلى سلطنة عُمان مجددًا لزيارة الجبل الأخضر ومنطقة تعشيش السلاحف في رأس الجنز.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الثنائي الهندي.

وتفاجأ كثيرون بجبال ووديان وشلالات سلطنة عُمان، إذ اعتقدوا سابقًا أنها عبارة عن صحراء كبيرة فقط.

وأضاف الثنائي: "قُربها من وجهة شهيرة، مثل دبي، سيدفع مزيد من الناس إلى زيارة سلطنة عُمان لرحلات قصيرة".