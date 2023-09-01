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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون المسافرون الأمريكيون على دراية بتحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وتراقب الوكالة العالم بحثًا عن مشاكل محتملة، مع إصدارها لتحذيرات تتراوح من "المستوى 1"، والتي تنص على توخي الاحتياطات المعتادة إلى "المستوى 4" التي تنصح بعدم السفر، وتنبّه الزوّار المحتملين من التهديدات الإرهابيّة، والحروب، والإنفاذ التعسفي للقوانين المحليّة، وارتفاع معدلات الجرائم، وغيرها من قضايا الأمن الشخصي.

ولكن هل تساءلت يومًا كيف تحذّر حكومات الدول الأخرى مواطنيها من القدوم إلى الولايات المتحدة؟ وما السمعة التي تتمتّع بها أمريكا؟

وفي نهاية المطاف، ارتفع معدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة الناريّة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعيّة أمرًا شائعًا تمامًا، مع حدوث 690 حالة في عام 2021، و647 حالة في عام 2022، و476 حالة لغاية 29 أغسطس/آب عام 2023، وفقًا لما ذكره "أرشيف العنف المسلّح" (Gun Violence Archive).

ولا تتصدّر أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعيّة عناوين الأخبار في الولايات المتحدة فحسب، بل جميع أنحاء العالم.

ورُغم أنّ حوادث إطلاق النار الجماعية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أنّها تمثّل جزءًا صغيرًا من إجمالي الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

ولا يتم تحذير الزوار المحتملين للبلاد كما لو كانت أمريكا منطقة حرب نشطة، ولكل دولة نهجها الخاص، ولكن الموضوع يتلخص بالتالي: الولايات المتحدة أكثر عنفًا ممّا اعتدت عليه، ومن المهم تعلّم كيفيّة اتخاذ الاحتياطات التي قد لا تضطر إلى اتخاذها في بلادك.

ومن جانب آخر، نادرًا ما تشمل جرائم العنف السياح.

وإليك ما تعتقده 8 دول تمثّل جزءًا كبيرًا من حركة السياحة الدولية إلى الولايات المتحدة:

أستراليا

تحذّر الحكومة الأستراليّة مواطنيها الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة من أنّ الجرائم العنيفة أكثر شيوعًا ممّا هي عليه في أستراليا، إضافةً لكون جرائم الأسلحة الناريّة ممكنة في جميع المناطق.

وتنصح الحكومة الأستراليين باتباع الإرشادات والتعليمات المحليّة، كما أنّها تشجّعهم على تعلم تدريبات السلامة المتعلقة بحوادث إطلاق النار النشطة إذا كانوا يعيشون في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، إلا أنّها لا تحذّر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة.

كندا

تنصح كندا مواطنيها "باتخاذ الاحتياطات الأمنية العاديّة" عند زيارة الولايات المتحدة.

وتحذّر الحكومة الكندية مواطنيها من عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بالسيارة، مشيرةً إلى "حوادث إجراميّة مرتبطة بتهريب المخدرات"، كما أنّها تطلب من مواطنيها تجنّب السفر عبر الحدود ليلاً.

وذكّرت الحكومة أيضًا الكنديين بحوادث إطلاق النار الجماعيّة المتكررة في الولايات المتحدة.

المملكة المتحدة

وتُذكِّر المملكة المتحدة الزوّار المحتملين لأميركا بأنّ "حوادث إطلاق النار الجماعية قد تحدث، ولكنّها تمثّل نسبة ضئيلة للغاية من الوفيات الناجمة عن جرائم القتل".

كما ذكّرت المملكة المتحدة مواطنيها بأنّ "الجرائم العنيفة، بما في ذلك جرائم الأسلحة الناريّة، نادرًا ما تنطوي على السياح، ولكن يجب عليك توخي الحذر عند السفر في مناطق غير مألوفة. وتجنّب المشي في المناطق الأقل ارتيادًا بمفردك، خاصةً في الليل".

ومثل كندا، تحذّر المملكة المتحدة شعبها بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

فرنسا

وتتمتع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بوجهة نظر مختلفة.

وبشكلٍ عام، ترى الوزارة أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية هي من بين الدول الأكثر أمانًا"، لكنّها تحذر المواطنين الفرنسيين من بعض المناطق الحضرية، مع تنبيهها لهم بشأن زيادة عمليّات سرقة السيارات.

ألمانيا

وذكّرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان بأنّه "من السهل الحصول على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى زيادة استخدام الأسلحة النارية، وموجات القتل بين الحين والآخر. وزاد عدد المشتريات من الأسلحة والذخائر بشكلٍ ملحوظ خلال جائحة كوفيد-19".

كما حذّرت البلاد الزوّار المحتملين للولايات المتحدة من احتمال وقوع اشتباكات داخليّة بسبب العنصريّة، والعنف الذي تمارسه الشرطة.

المكسيك

قامت الحكومة المكسيكية مؤخرًا بتعديل موقع السفر الخاص بها لمواطنيها الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة.

وقبل خضوع الموقع للتعديل الشامل، كانت الحكومة قد حذّرت من أنّ "التوترات العرقِية، والإثنيّة، والتاريخيّة، بما في ذلك معارضة الهجرة، أدّت إلى هجمات من الجماعات المتطرّفة العنيفة"، ونصحت مواطنيها بتجنب الحشود الكبيرة في الولايات المتحدة.

واعتبارًا من 28 أغسطس/آب، لم يعد الموقع يشمل أي تحذيرات بشأن عمليات إطلاق النار الجماعيّة، أو الجرائم بشكلٍ عام في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تم تحذير الزوّار الذين يخططون للقيام برحلة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية بشأن قانون الهجرة الجديد، وتحديدًا بشأن نقل الأشخاص الذين لم يأتوا إلى الولايات المتحدة بشكلٍ قانوني.

اليابان

ورُغم الاغتيال الصادم لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، في يوليو/تموز 2022، إلا أنّ معدل جرائم القتل في اليابان أقل بكثير من الولايات المتحدة.

لذا ليس من المفاجئ أن تُشدّد الحكومة على أهميّة "إدراك أنّ الوضع الأمني ​​مختلف للغاية بين الولايات المتحدة واليابان، لفهم أي نوع من ضحايا الجرائم يتعرضون لخطر كبير، وفي أي مناطق".

واعتبرت الحكومة أنّ "إحدى المخاوف الأمنيّة الرئيسيّة في الولايات المتحدة تتمثّل في جرائم الأسلحة الناريّة"، كما أنّها قدّمت الكثير من النصائح للابتعاد عن حوادث إطلاق النار النشطة المحتملة، أو الاحتماء خلالها.

نيوزيلندا

واعتبارًا من 28 أغسطس/آب، أعلنت نيوزيلندا "توخّي المزيد من الحذر" عندما يأتي الأمر للسفر إلى الولايات المتحدة "بسبب تهديد الإرهاب".

وحذّر موقع "SAFETRAVEL" النيوزيلندي المواطنين من وجود "معدّلات أعلى لجرائم العنف وحيازة الأسلحة الناريّة مقارنةً بنيوزيلندا. وفي العديد من الولايات، من القانوني لمواطني الولايات المتحدة حمل الأسلحة النارية علنًا في الأماكن العامة".

كما أنّه اقترح أن يجري الأشخاص الذي يزورون الولايات المتحدة الأبحاث بشأن وجهاتهم المحددة قبل السفر، وطلب المشورة المحليّة.