دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرت أيام عدة على مغادرة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مدينة بكين، وقيل الكثير عن جهودها لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

لكن بغض النظر عن السياسة، أسفرت زيارتها لبكين عن نجاح واحد غير متوقع، إذ تمكنت من تعزيز الأعمال التجارية بشكل كبير لسلسلة مطاعم في مقاطعة يونان، وكذلك إبراز نوع من الفطر يدعى jian shou qing، فطر غير مألوف لكنه مرغوب للغاية بفضل خصائصه الفريدة.

نائب رئيس الوزراء الصيني، هو ليفينغ، مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال اجتماع عقد بتاريخ 8 يوليو 2023 في بكين، الصين. Credit: Mark Schiefelbein/Pool/Getty Images

بعد وقت قصير من وصول وزير الخزانة إلى بكين الأسبوع الماضي، شوهد وفدها يتناول العشاء في مطعم "يي زو يي وانغ". وتتخصّص سلسلة المطاعم بتقديم مطبخ يونان، وهو مطبخ إقليمي شهير في جزء من جنوب غرب الصين على الحدود بين فيتنام، ولاوس، وميانمار.

بدأت القصة عندما نشر مدون طعام عن الوجبة التي تناولها الوفد الأمريكي، عبر منصة "ويبو" الصينية.

وكتب المدون بان بان ماو في المنشور: "عندما مررت بجانب طاولتهم في طريقي إلى دورة المياه، أبطأت خطواتي لألقي نظرة على الأطباق التي طلبوها".

وبين الأطباق التي زعم مدوّن الطعام أنه لاحظها السمك المشوي مع الأعشاب، والخضار البرية المخللة المقلية مع شرائح البطاطس، ونودلز الأرز الباردة.

أثناء زيارتها إلى بكين، يقال إن وفد يلين استمتع بتناول مجموعة متنوعة من أطباق مطبخ مقاطعة يونان، بما في ذلك النودلز الباردة. Credit: Leisa Tyler/LightRocket/Getty Images

وعلق بان بان ماو على خيارات الطعام قائلا: "إنه خاص جدًا بمطبخ يونان".

وأكد المطعم هذه الزيارة، في الآونة الأخيرة عبر حسابه على منصة "ويبو".

وجاء في المنشور باللغة الصينية: "كانت وزيرة خزانة الولايات المتحدة يلين هنا".

وتابع المنشور: "استنادًا إلى الوقت المدون في الأخبار، فإنه صحيح أنها جاءت (إلى المطعم) فور وصولها إلى الصين. وقال موظفونا إنها أحبت الفطر كثيرًا. وطلبت أربع حصص من jian shou qing (نوع فطر بري يوناني). وكان يومًا ساحرا للغاية".

وتحول وسم "وجبة وزيرة الخزانة الأمريكية يلين الأولى في بكين من مطبخ يونان" إلى موضوع رائج على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت المشاركات ذات الصلة 6 ملايين مشاهدة.

عبّر العديد من المستخدمين عن فضولهم، وتساءلوا حول من قام باختيار المطعم، ولفت البعض الآخر إلى مهارة يلين في استخدام عيدان الطعام واختيارها البسيط لوجبتها الأولى بعد الرحلة.

مع ذلك، كانت أكثر النقاشات تتمحور حول طلب يلين لحصص عدة من طبق الفطر jian shou qing.

وأكد مساعد وزيرة الخزانة لـCNN أن يلين قد تناولت بالفعل الطعام في ذلك المطعم واستمتعت كثيرًا بالتجربة، ضمنًا طبق الفطر.

وأضاف أن يلين تستمتع بالخروج لتناول الطعام في مطاعم مختلفة، بما في ذلك المطاعم المحلية الشعبية مثل "يي زو يي وانغ"، في كل مرة تسافر فيها مع فريقها، وتستمتع أيضًا بلقاء أشخاص مختلفين في الدول التي تزورها.

سلالات من فطر jian shou qing، تم جمعها من غابة يونان. Credit: Courtesy Colin Domnauer

ويحصل فطر jian shou qing على اسمه الصيني من إحدى سماته المميزة، إذ يتلون سطح الفطر من الداخل ويتحول إلى اللون الأزرق عند تطبيق الضغط عليها، ضمنًا خلال عملية التقطيع.

إنه فطر يتراوح حجمه من متوسط إلى كبير، ذو لون أحمر من الخارج وأصفر من الأسفل ويبدو مشابهًا جدًا لبعض فطريات البورسيني، وفقًا للدكتور بيتر مورتيمر، أستاذ في معهد كونمينغ لعلم النبات.

ويشير فطر jian shou qing إلى ما يسمونه العلماء بنوع "لانماوا أسياتيكا".

تُصنع جبنة يونان المقلية من حليب الماعز الطازج وتتمتع بقوام مميز ومتماسك. Credit: Chieu Luu/CNN

وصل مورتيمر، وهو من جنوب أفريقية، إلى مقاطعة يونان عام 2010. وقد عاش في يونان وقام بالبحث عن هذا النوع من الفطر في المنطقة منذ ذلك الحين.

يقول مورتيمر الذي يقضي العديد من أيامه في غابة يونان يبحث عن الفطريات، أن "فطريات لانماوا سامة، إذ يمكنها أن يكون لها تأثيرات هلوسية".

وتابع: "مع ذلك، لم يتم تحديد المركبات المسؤولة عن تسبب التأثيرات الهلوسية هذه حتى الآن من قبل العلماء. ولا يزال الأمر غامضًا إلى حد ما، ومعظم الأدلة ذات طابع شخصي".

ويشير إلى أنه يعرف صديقا قد أكلها من طريق الخطأ وهلوس لمدة ثلاثة أيام.

أشهر وجبة في مقاطعة يونان هي نودلز الأرز Credit: Chieu Luu/CNN

في العام الماضي، نشرت الجمعية النباتية في يونان فهرسًا محدثًا للفطريات السامة في يونان، مع صور تحدد الأنواع، لتحذير الجمهور. وكان بين الفطريات المدرجة فطر jian shou qing، ما أدى إلى نقاش حول إذا كان ينبغي السماح باستمرار بيع هذه الفطريات المحبوبة عبر الإنترنت وتقديمها في المطاعم.

ورغم سمعتها، يُعتبر فطر jian shou qing هجينًا شائعًا بين سكان مقاطعة يونان وهو طبق شهير في جميع أنحاء الصين، حيث يتم إعداد الفطريات بشكل صحيح لتجنب أي آثار سلبية.

الاعتقاد العام يتمثل بأنه يجب طهي الفطر بشكل كامل للتخلص من خصائصه المهلوسة.

تواصلت CNN مع فرع مطعم "يي زو يي وانغ" الذي يُفترض أن وفد يلين تناول الطعام فيه.

ورغم عدم تعليق موظفي المطعم على زيارة الوفد، إلا أنهم أكدوا أن جميع الأطباق التي تحتوي على الفطر jian shou qing معدة ومطهية بشكل صحيح.

وكان لزيارة يلين أثرًا بارزًا على المطعم، إذ بحسب منشور لسلسلة المطاعم عبر منصة "ويبو"، بدأت أطباق الفطر البري تنفذ في فروع المطعم في المدن الكبرى بالصين بعد زيارة يلين.