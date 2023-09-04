"عجلة بينك".. مصرية تكسر مخاوف فتيات بلادها من ركوب الدرجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تتوقع الشابة المصرية أسماء راشد أن تتحول هوايتها في ركوب الدراجات الهوائية، أو "العَجل" كما تُسمى في مصر، إلى مبادرة لتمكين فتيات ونساء بلادها.

وتحكي راشد مؤسِسة مبادرة "عجلة بينك" والتي تعمل مهندسة صوت، لموقع CNN بالعربية، أنها في البداية، كان لديها هدف بسيط، وهو رؤية ابتسامة الفتيات ترتسم على وجوههن أثناء تعلمهن ركوب الدراجة للمرة الأولى.

أطلقت المصرية أسماء راشد مبادرة "عجلة بينك" في أغسطس/ آب عام 2016، وهي الآن تحتفي بعامها السابع Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتقول راشد: "ذات مرة، كنت أقوم بتعليم صديقة لي كيفية ركوب الدراجة، ولم أكن متأكدة أنني سأتمكن من تعليمها، لكنني نجحت في مهمتي بعد ساعة واحدة فقط".

وتضيف: "لا زلت أتذكر شعورها بالسعادة أثناء قيادتها الدراجة لأول مرة بمفردها"، لافتة إلى أن ذلك شجعها على تعليم الفتيات التي لم تتوفر لديهن فرصة تعلم ركوب الدراجة خلال طفولتهن، هذه الهواية.

وتوضح راشد: "كنت أيضًا بحاجة إلى طاقة السعادة تلك التي تتولد لدى كل فتاة تنجح بتعلّم مهارة جديدة".

تستمد راشد طاقة إيجابية من تعليم الفتيات كيفية ركوب الدراجة Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وسرعان ما أدركت راشد أن الهدف الأكبر يتمثل بكسر المخاوف والشعور بالرهبة داخل كل فتاة.

لذلك، تحوّل هدف راشد إلى "كسر حاجز الخوف لدى كل فتاة لم تتوفر لديها فرصة تعلم ركوب الدراجة في سن مبكرة، ثم مُنعت لاحقا من ممارسة تلك الهواية".

وهكذا استلهمت فكرة المبادرة، تحت شعار "عجلة بينك"، أي الدراجة الوردية اللون، التي تهدف إلى أكثر من محض تعليم ركوب الدراجة للفتيات.

تقوم راشد بتوفير الدراجات للمتدربات خلال الجولات الأسبوعية Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتشير راشد إلى أنه خلال الفترة التي قامت فيها بتعليم الفتيات ركوب الدراجة، لاحظت التغيير في نفسية تلك الفتيات بشكل واضح، موضحة أن ركوب الفتيات للدراجة قد يساهم في الحد من ظاهرة التحرّش على متن وسائل النقل العام، إذ تعد الدراجة وسيلة نقل منخفضة التكلفة توفر للفتاة مساحتها الشخصية واستقلاليتها، إلى جانب كونها بمثابة نوع ممتع من ممارسة الرياضة.

تستهدف مبادرة "عجلة بينك" الإناث من جميع الأعمار تقريبا ومختلف الطبقات الاجتماعية Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتقوم راشد بتعليم الفتيات ركوب الدراجات بمناطق متفرقة حول العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة، وتشمل كل من حي الدقي، وحي الزمالك، وحي مصر الجديدة، وحي مدينة نصر، ومدينة السادس من أكتوبر.

تنظم راشد جولات أسبوعية للفتيات والنساء بمختلف شوارع القاهرة والجيزة Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وذكرت راشد أنه في البداية، استهدفت المبادرة، التي دخلت للتو عامها السابع، فتيات وشابات ونساء كبار في السن، بأعمار تتراوح بين 6 أعوام إلى 60 عاما، لافتة إلى أنها ترحب بالنساء كبار السن اللاتي تخطين الـ60 عامًا ويرغبن في تعلّم ركوب الدراجة.

رغم أنها بدأت حصرا للفتيات والنساء، قامت راشد لاحقا بإتاحة فرص تعليم ركوب الدراجة أمام الصبيان دون سن الـ 12 عاما Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتقول راشد إن أكبر متدربة دربتها كانت بعمر الـ60 عاما، وقد نجحت في تعلّم ركوب الدراجة، وهي الآن تقوم بخوض جولات على الدراجة برفقة أولادها.

أما بالنسبة للذكور، فكان لهم النصيب أيضا من المبادرة، إذ أتاحت راشد لاحقا فرصة التدرّب للصبيان دون سن الـ12 عامًا.

صورة لراشد مع المتدربات أمام تمثال "أم كلثوم"، أثناء توقفهن خلال الجولة الأسبوعية في حي الزمالك بالقاهرة Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتنظم راشد جولة ركوب دراجات أسبوعية مخصصة للفتيات والنساء فقط، حيث يجتمعن في الصباح وينطلقن معا بحرّية في شوارع القاهرة، لتشجيعهن على الاستمرار في قيادة الدراجات.

تهدف مباردة عجلة بينك إلى كسر حاجز الخوف لدى الفتيات وتمكينهن من خلال تعليمهن قيادة الدراجات Credit: Asmaa Rashed/ 3agla pink

وتؤكد راشد أن المبادرة منذ انطلاقها في أغسطس/ آب عام 2016 لقيت استحسانا وانتشارا واسع النطاق فاق كل توقعاتها، مشيرة إلى أن التحدي الذي واجهته تمثل في تكوين فريق نسائي يعاونها على تعليم الملتحقات بالمبادرة بعد انتشارها، وهو ما نجحت في تحقيقه.

وتؤكد: "في الشارع، يشاهدني الكثير من الأشخاص خلال قيامي بتعليم الفتيات، ويقومون بتشجيعي وغالبيتهم من الرجال الكبار في السن".