إحداها لقرد على ظهر غزال.. ألق نظرة على الصور المشارِكة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من نحلة تصنع خلية، إلى أنثى أبوسوم تتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، وقرد يستلقي على ظهر غزال، ليست هذه سوى بعض الصور التي نالت استحسانًا كبيرًا في مسابقة مصور الحياة البريّة لهذا العام.

وتشمل الصور الأخرى ثورًا يركل الثلوج المتساقطة، وثنائي من طيور اللقلق أمام الأراضي العشبيّة المحترقة في كينيا، ومعاناة فيل بعد اصطدام قطار به.

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
صورة تُظهر معاناة فيل بعد أن أدّى اصطدام قطار إلى كسر وركيه. Credit: Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year

وقام متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن بتطوير وإنتاج مسابقة جائزة مصور الحياة البريّة للعام، وسيَعرض المتحف مجموعة مختارة من 100 صورة بعد الإعلان عن الفائزين بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول.

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
أنثى أبوسوم تتناول وجبة خفيفة أثناء حمل صغيرها في جيبها. Credit: Caitlin Henderson/Wildlife Photographer of the Year

وأفاد المنظمون أنّ المسابقة استقبلت في عامها الخامس والتسعين 49،957 مشاركة من مصورين ينتمون إلى 95 دولة.

وحكمت لجنة دولية من الخبراء المشاركين بشكلٍ مجهول على أصالتها، وإبداعها، والمهارات الفنيّة التي تُجسّدها، بحسب ما ذكره المنظمون.

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
ثور بين الثلوج في حديقة "يلوستون" الوطنية في وايومنغ. Credit: Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، كاثي موران، في بيانٍ صحفي: "أكثر ما أثار إعجاب لجنة التحكيم هو مجموعة المواضيع المتراوِحة بين الجمال المطلق، والسلوكيات التي تندر مشاهدتها، والصور التي تُجسّد تذكيرًا صارخًا بما نفعله بالعالم الطبيعي".

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
صورة من محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا. تصوير: Elza Friedländer/Wildlife Photographer of the Year

وأشاد مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور، بالمسابقة لعرضها "بعضًا من أروع مشاهد الطبيعة مع تقديم الأمل والإجراءات القابلة للتحقيق التي يمكن للزوار اتخاذها للمساعدة في حماية العالم الطبيعي".

وأضاف جور في بيان أنّ التصوير الفوتوغرافي عبارة عن "حافز قوي للتغيير" عند مواجهة "الأزمات الملحّة للتنوع البيولوجي والمناخ".

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
نحلة تبني سقفًا من أجل عش. Credit: Solvin Zankl/Wildlife Photographer of the Year

وستُعرض صور مسابقة مصور الحياة البريّة لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي اعتبارًا من 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف المنظمون أنّ المعرض سينطلق بعد ذلك في جولة بريطانيّة ودوليّة.

تُجسّد "العجب والويل".. ألق نظرة على الصور المشاركة بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2023
صورة لقرد على ظهر غزال في اليابان. Credit: Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year
قد يهمك أيضاً

عُماني يوثق أعدادا هائلة لطائر بريش أسود يكتسح شاطئ سياحي في مُسندم

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.