الصيف أم الخريف..أيهما أفضل للسفر؟

اختبر فوضى السفر هذا الصيف.. شاهد تجربة مراسلة CNN خلال سفرها من لندن إلى إيبيزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الهروب إلى الشاطئ، أو إلى النسمات الباردة على الجبال، أو إلى داخل المتاحف المكيّفة لا يأتي في وقت أفضل عندما تبلغ حرارة الصيف ذروتها.

ولكن إذا كان بإمكانك التحملّ حتى انقضاء موسم الصيف الحار، فستكون العديد من الميزات بانتظارك خلال الخريف.

وبعد فصل الصيف الذي شهده العالم - مع درجات الحرارة القياسية، ومياه المحيط الدافئة بشكل غير مريح، وحرائق الغابات المدمرة، والحشود الهائلة وارتفاع الأسعار - سيكون الهدوء النسبي للسفر خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول مناسبًا للعديد من المسافرين.

ولكن، هل يُعد الخريف وقتًا أفضل للسفر من الصيف؟

يعد الخريف وقت الحصاد لمنتجي النبيذ في منطقة بيدمونت الإيطالية، وهو أيضًا بمثابة وقت رائع لزيارة الوجهة . Credit: cristianoalessandro/iStockphoto/Getty Images

وتجيب هايلي بيرج، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في تطبيق السفر "Hopper" بحسم قائلة: "نعم، بكل تأكيد".

وتوضح بيرج أنه إذا كان بإمكانك تأجيل أي نوع من السفر – سواء كان محليًا أو دوليًا، أو رحلات لمرة واحدة في العمر أو عطلات نهاية الأسبوع – إلى شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، فسوف يكلفك ذلك أقل من رحلات الذروة الصيفية. وإذا كنت تفكر في قضاء عطلة فاخرة، فمن الأفضل أن تنتظر حتى الخريف.

وتشرح بيرج: "لطالما أنصح بأنه إذا كنت ترغب بالسفر إلى الوجهات المدرجة ضمن قائمة الأمنيات - سواء لقضاء شهر العسل أو لإجازة عائلية كبيرة، فإن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

وتابعت: "قم بحجز هذه الرحلة الآن لأنك ستحقق أكثر استفادة من ميزانيتك".

متنزه يلوستون الوطني Credit: George Rose/Getty Images

ولا تُعد الاستفادة الأعلى بالميزانية الفائدة الوحيدة، إذ لا يزال الجو دافئًا في العديد من الوجهات المرغوبة - ولكن ليس حارًا للغاية، لذلك فهي أقل ازدحامًا أيضًا، وهو أمر إيجابي بأكثر من طريقة.

ويقول مستشار السفر جيم بيندت، الذي يملك شركة "Pique Travel Design": "يُعد الاكتظاظ مشكلة حقيقية خلال مواسم الذروة. ومن خلال السفر أثناء موسم منخفض الإقبال، فإنك لا تستفيد فقط من عدد أقل من الحشود، ولكن يمكنك أن تشعر بالرضا تجاه مساعدة المجتمعات المحلية على الاستفادة من التأثير الاقتصادي المستدام وتقليل الضغط على الأماكن التي تزورها".

وفيما يلي، إليك أحدث الأخبار من منصة "Hopper" حول أسعار تذاكر الطيران للسفر في أوائل الخريف بالإضافة إلى اقتراحات خبراء السفر لأفضل وجهات السفر خلال الخريف - من حيث التكلفة، أو الطقس، أو قلة الحشود، أو العروض الموسمية، أو مجموعة من هذه العوامل.

انخفاض كبير في أسعار تذاكر الطيران

لا تزال المياه دافئة في أوائل الخريف وتنحسر حشود الصيف على الضفاف الخارجية لولاية كارولينا الشمالية. Credit: mdulieu/iStockphoto/Getty Images

وسيكون السفر محليًا في الولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين أقل تكلفة بكثير مما كان عليه هذا الصيف.

وانخفض متوسط سعر تذكرة الطيران خلال فصل الخريف بنسبة 29% عن متوسط السعر في ذروة الصيف (يونيو/.حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب)، وفقًا لبيانات "Hopper". وانخفضت الأسعار في فصل الخريف هذا العام بنسبة 9% عن الخريف الماضي و10% عن أسعار ما قبل الجائحة في عام 2019.

وتنخفض أسعار الرحلات الدولية أيضًا عن مستوياتها العالية في الصيف. وانخفض متوسط أسعار الرحلات إلى أوروبا بنسبة 31% مقارنة بالصيف، وفقًا لما ذكرته منصة "Hopper". وهذا يُترجم إلى خصم يصل إلى 330 دولارًا تقريبًا على كل تذكرة، ما يدعم اقتراح بيرج بالقيام بالرحلات الفاخرة خلال فصل الخريف.

وذكرت بيرج أن أسعار التذاكر في أوروبا لا تزال أعلى بنحو 18% في الوقت الحالي عما كانت عليه قبل الجائحة، وفي آسيا تُعتبر أعلى بنحو 57%.

ولفتت بيرج إلى أن آسيا لا تزال "باهظة الثمن للغاية"، لكن انخفاض الأسعار في الخريف كان أكثر حدة من المعتاد.

شمال كاليفورنيا Credit: Pgiam/E+/Getty Images

فوائد تتجاوز التكلفة الباهظة

وتشهد العديد من الوجهات الشهيرة، التي شهدت حرارة شديدة خلال شهر يوليو/تموز - الشهر الأكثر سخونة على كوكب الأرض على الإطلاق، أجواء أكثر برودة.

وتجاوزت درجات الحرارة في أجزاء من إيطاليا، وإسبانيا، واليونان حوالي 38 درجة مئوية هذا الصيف. أما درجات الحرارة في أوائل سبتمبر/ أيلول في كاتانيا، صقلية، فقد انخفضت إلى حوالي الـ20 درجة مئوية.

لشبونة في البرتغال Credit: Cristian Mircea Balate/iStock Editorial/Getty Images

أفضل الوجهات بحسب خبراء

فيما يلي 7 وجهات للمسافرين المحظوظين الذين يمكنهم الابتعاد هذا الخريف:

منطقة بيدمونت الإيطالية

إذا كنت تريد حقًا أن تعيش تجربة وكأنك من السكان المحليين، فقم بزيارة منطقة بيدمونت خلال شهري أكتوبر /تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني للاستمتاع بمحصول النبيذ، وهو أيضًا موسم الكمأة البيضاء. وترقى منطقة بيدمونت الجبلية في شمال إيطاليا إلى مستوى سمعتها الذواقة، وفقا لما أوضحه مستشار السفر، بيندت.

حديقة يلوستون الوطنية بولايات أيداهو ومونتانا ووايومنغ في أمريكا

ويُعد شهر سبتمبر/ أيلول أفضل شهر لزيارة متنزه يلوستون الوطني، الذي استقبل أكثر من 3 ملايين زائر العام الماضي. ومن بين المتنزهات الوطنية الأمريكية الأكثر زيارة، يختفي جنون الصيف هنا في الخريف، حسبما ذكره بيندت.

وقال بيندت: "اختفت طوابير السيارات الطويلة، ويمكن أن تكون مشاهدة الحياة البرية مذهلة عندما تسمع أصداء الأيائل التي تتجول في المحيط".

كاليفورنيا الشمالية في أمريكا

أشار بيندت إلى أن مدينة سان فرانسيسكو ووادي كرمل فالي Carmel Valley تكون في أفضل حالاتها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال: "لقد انتهت أشهر الصيف الضبابية وكآبة يونيو"، وهو أفضل طقس في العام للاستمتاع بالمدينة وطبيعة الساحل الشمالي".

نورث فورك، نيويورك في أمريكا

وقالت مارلين كلارك، مالكة شركة "Lighthouse" للسفر في كاليفورنيا: "هناك العديد من المناطق الأخرى في الولايات المتحدة التي لديها بعض مصانع النبيذ الرائعة، وأحدها هو نورث فورك، وهي شبه جزيرة يبلغ طولها 30 ميلاً في الطرف الشرقي من لونغ آيلاند في نيويورك".

ويمكنك الاستمتاع بمحاصيل العنب وألوان الخريف ومناظر المياه في المكان ذاته.

لشبونة، البرتغال

وفي لشبونة، تكون درجات حرارة المياه أفضل في أوائل الخريف. وتقع المدينة الجبلية المشمسة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من عدد من المدن الشاطئية الساحرة، بما في ذلك منتجعات إشتوريل وكاشكايش الساحلية.

شهر أكتوبر/ تشرين الأول يعد الشهر المثالي لرحلة تجمع بين مناطق جنوب إفريقيا، مثل حديقة كروجر الوطنية في الشمال ومشاهدة الحيتان على طول الساحل في الجنوب. Credit: NSP-RF/Alamy Stock Photo

هاواي

تقول كلارك إنها عادة ما تزور الولاية في الخريف بعد تلاشي حشود الصيف، عندما يكون هناك وفرة في الفنادق، والمطاعم، والمعالم السياحية. وتكون الأسعار أقل. وتعتمد الجزيرة التي ستزورها على اهتماماتك، وتنصح العملاء بشكل عام بالبقاء على الجانب المواجه للريح من الجزيرة.

وتشير كلارك إلى أن غالبية مناطق ماوي، التي عانت للتو من حرائق مدمرة، مفتوحة.

جنوب إفريقيا

وفي جنوب إفريقيا، يُعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول - فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي - أحد أفضل الأشهر للزيارة، وفقًا لما ذكره أليكس بنتلي من شركة "Audley Travel"، إذ أنه يأتي قبل موسم الذروة، أي من نوفمبر /تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الحيتان والحياة البرية بزوايا متقابلة في البلاد.