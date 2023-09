بسبب تغير المناخ.. منتجع تزلج فرنسي يغلق أبوابه نهائيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الشّتاء قادم، وبالنّسبة لمنتجع تزلج آخر في فرنسا، فهذا يعني مواجهة واقع متمثّل بعدم وجود ما يكفي من الثلوج للاستمرار.

وقرّرت بلدة لا سامبوي، التي تدير وجهة تزلج عائلية بالقرب من جبل "مون بلان" في جبال الألب الفرنسيّة، تفكيك مصاعد التزلج الخاصة بها، إذ أدّى الاحتباس الحراري إلى تقليص موسم التزلج فيها إلى بضعة أسابيع فقط، ما يعني أنّه لم يعد من المربح إبقائها مفتوحة.

وقال رئيس بلدية لا سامبوي، جاك دالكس، لشبكة CNN: "في السابق، كان الثلج يتساقط لدينا تقريبًا من أوائل ديسمبر/ كانون الأول حتّى 30 مارس/ آذار".

وأضاف أنّه في الشتاء الماضي، لم يكن هناك سوى "أربعة أسابيع من الثلوج، وحتّى حينها، لم يكن هناك الكثير من الثلوج"، وهذا يعني ظهور الصخور والحجارة على مسار التزلج بسرعة كبيرة.

وكان المنتجع مفتوحًا لأقل من 5 أسابيع خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. وقال دالكس إنّ المنتجع يواجه خسارة تشغيلية سنوية تبلغ حوالي 500 ألف يورو (530,000 دولار). وتبلغ كلفة تشغيل مصاعد التزلج وحدها 80 ألف يورو سنويًا.

يرغب بعض السكان المحليين في لا سامبوي في إبقاء المصعد مفتوحًا حتى يتمكن زوار الصيف من استخدامه تصوير: Grügory Yetchmeniza/Maxppp/ZUMA Press

لا يُعتَبَر "La Sambuy" منتجعًا ضخمًا، حيث يضم 3 مصاعد فقط، وعددًا قليلاً من المنحدرات التي يصل ارتفاعها إلى 1850 متر.

ولكنها كانت شائعة لدى العائلات التي تبحث عن تجربة جبال الألب بدرجة متواضعة مقارنةً مما توفره الوجهات الأكبر، والأكثر ارتفاعًا، وذلك لتمتّعها بمجموعة من المنحدرات التي تناسب المحترفين، والمبتدئين، وتصاريح التزلج الرخيصة نسبيًا.

ووصف الموقع المختص بالثلوج في المملكة المتحدة "On The Snow" بكونه "وجهة مثالية للزيارة، مع مناظر بانورامية استثنائية، وكل ما تحتاجه في منتجع ودود".

هذا الصيف، مع حلول وقت الذروة للتخطيط لموسم الشتاء، اتخذ مجلس بلدة لا سامبوي القرار بإغلاق المنتجع الذي أداره منذ عام 2016.

وفي حين من المقرر تفكيك البنية التحتية الخاصة بمنتجع التزلج في أقرب وقتٍ ممكن، إلا أنه من المأمول أن تظل البلدة قادرة على جذب الزوار.

قامت قرية Saint-Firmin في جبال الألب الفرنسية بتفكيك مصعد التزلج الخاص بها في عام 2022 بسبب تضاؤل ثلوج الشتاء. Credit: Olivier Chassignole/AFP/Getty Images

وأوضح داليكس أنّ المنتجع، الذي يُسوِّق نفسه أيضًا كوجهة صيفية للمشي لمسافات طويلة وفي الهواء الطلق، سيصبح بدلاً من ذلك مكانًا "لاكتشاف الطبيعة، وحمايتها، والمشي، وممارسة الرياضة، إن أمكن".

وفي الموقع الإلكتروني للبلدة، أشارت رسالة بأنّ منتجع التزلج "أُغلق نهائيًا" بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول بعد قرار مجلس البلدة.

وجاء في الرسالة: "شكرًا لكم جميعًا على موسم الصيف الماضي 2023، وعلى كل الأعوام الرائعة التي أمضيناها بجانبكم".

إمدادات الثلوج

لا يُعتَبر لا سامبوي منتجع التزلج الفرنسي الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة.

وفي العام الماضي، اختارت "سان فيرمين"، وهي وجهة صغيرة أخرى للتزلج في جبال الألب، إزالة مصعد التزلج الخاص بها بعد أن شهدت تضاؤل موسم الشتاء من أشهر إلى أسابيع، وهو وضع قيل أنّه ناجم تغير المناخ أيضًا.

وتقول مجموعة "Mountain Wilderness" البيئية الفرنسية إنّها قامت بتفكيك 22 مصعدًا للتزلج في فرنسا منذ عام 2001، وتقدر أنه لا يزال هناك 106 مصعدًا مهجورًا للتزلج في 59 موقعًا في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته المجلة العلمية "Nature Climate Change" في أغسطس/ آب، من المرجّح أن تواجه 53% من 2،234 منتجعًا للتزلج شملها الاستطلاع في أوروبا "خطرًا كبيرًا في إمدادات تساقط الثلوج" عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، دون استخدام الثلج الاصطناعي.

ووجد تقرير نُشر في يناير/كانون الثاني في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" أن هناك "احتمالًا كبيرًا" لارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتجاوز عتبة درجتين مئويتين بحلول منتصف القرن.