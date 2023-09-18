هل ستسمح كاليفورنيا بافتتاح مقاهي القنب على طراز أمستردام؟

دراسة: استخدام الماريغوانا لعلاج القلق والاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى "اضطراب تعاطي القنب"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستطيع المقيمون والزوار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيارة مستوصفات القنب لشرائه بشكل قانوني. ويمكنهم أيضًا استهلاك مشترياتهم في الموقع. ولكن في بيئة أشبه بصيدلية من كونها جلسة مريحة.

وقد يستطيع الأشخاص قريبًا زيارة مقهى على طراز مقاهي أمستردام، حيث يُقدم القهوة، ووجبات الطعام الخفيفة، والقنب.

وينتظر مشروع القانون رقم 374 توقيع الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم، ليصبح قانونًا.

وقال عضو البرلمان مات هاني، وهو ديمقراطي من ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، والذي قام بتأليف مشروع القانون، في بيان نقلته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "الكثير من الناس يريدون الاستمتاع بالقنب القانوني بصحبة آخرين".

وتابع: "يريد الكثير من الأشخاص القيام بذلك أثناء احتساء فنجان من القهوة، أو تناول الكعك، أو الاستماع إلى الموسيقى.. لا يوجد أي سبب اقتصادي أو صحي حتى تجعل الدولة هذا الأمر غير قانوني".

ما يسمح به مشروع قانون القنب ولا يسمح به

إذا تم استيفاء مجموعة من لوائح ومتطلبات الدولة، فإن مشروع القانون يسمح بما يلي:

تحضير أو بيع منتجات غذائية أو مشروبات غير القنب، مثل المعجنات والقهوة

تقديم عروض موسيقية حية أو غيرها من العروض

ومع ذلك، هناك قيود وضعتها الدولة في مشروع القانون.. وتشمل:

استقبال الأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكبر

استهلاك القنب يجب أن يكون بعيدًا عن مرأى الناس في الأماكن العامة

عدم السماح ببيع الكحول أو التبغ في المكان

وإذا وَقّع نيوسوم على مشروع القانون، فسيدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني من عام 2024.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن شبكة مكافحة السرطان، وهي تابعة لجمعية السرطان الأمريكية، تعارض مشروع القانون، وتحثّ نيوسوم على استخدام حق النقض.

وأوضح أوتوم أوغدن سميث، المدير التشريعي للمجموعة، في بيان وُرد في الصحيفة أن "السماح بتدخين الماريغوانا في الأماكن العامة، والتوسع في الأماكن التي يُسمح بها بالتدخين، يُقوّض فعالية قانون منع التدخين في كاليفورنيا، ويُعرّض تطبيقه للخطر".