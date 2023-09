دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في 12 سبتمبر/ أيلول، رحّبت عاصمة المملكة المتحدة، لندن بأشهر مجموعات الفنادق في آسيا، "The Peninsula London"، حيث أزيلت العصابة الحمراء التي تغطي عيون الأسود الحجرية الصينية عند المدخل الرئيسي المطل على معلم ويلنغتون الشهير في احتفال خاص، بعد أكثر من 30 عامًا على بدء البحث عن موقع لإنشائه.

Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

ويُعتبر "The Peninsula London" الذي يتألف من 190 غرفة وجناحًا، و25 مسكنًا فاخرًا، ومطعمًا راقيًا على السطح، ومنتجعًا صحيًا يضم مسبحًا داخليًا بطول 25 مترًا، بلا شك أحد أكثر العقارات المرتقبة في عاصمة المملكة المتحدة، حيث تبدأ أسعار الليلة الواحدة من 1300 جنيه إسترليني (حوالي 1621 دولارًا).

ورغم أنه قد يكون واحدًا من العديد من الفنادق التي سيتم افتتاحها في لندن هذا العام، إلا أن بناء فندق خمس نجوم في المدينة بات نادرًا راهنًا، ذلك أن العديد من العلامات التجارية الأخرى تميل لخيار تحويل المباني القائمة.

وقالت صونيا فودوسيك، المديرة التنفيذية لـ"The Peninsula London": "المنافسة جيدة، فهي تبقيك بحالة استعداد دائمة".

وأضافت لـCNN: "نحن فخورون بقدومنا إلى لندن للعمل بالتوازي مع جيراننا اللامعين. إنها مرحلة مثيرة جدًا بالنسبة للعاصمة".

موقع استثنائي

يقع الفندق المبني حديثًا بالقرب من هايد بارك كورنر وويلنغتون آرتش ويبعد مسافة قصيرة عن قصر باكنغهام. Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

ويقع الفندق على مقربة من قصر باكنغهام وهايد بارك كورنر، وقد صُمّم "كي يتناغم بشكل رائع مع مباني بلغرافيا التراثية"، المعروفة بهندستها على الطرازين الجورجي والريجنسي.

ويحتوي المبنى الضخم على فناء داخلي، حيث يمكن للأشخاص الذين يقصدونه بالسيارة الدخول إليه سرّا. وصمّم مهندس المناظر الطبيعية إنزو إنيا الفناء المرصوف بالحصى، ويتميز بأشجار الوستارية واثنين من أشجار القيقب اليابانية اللتين يبلغ عمرهما 120 عامًا.

كما هي الحال مع فنادق "The Peninsula"، سيوفر فرع لندن للضيوف أسطولًا فاخرًا من السيارات، ومن بينها سيارة "رولز رويس سيدانكا دي فيل" القديمة من طراز عام 1935، و"رولز رويس فانتوم II"، و"بنتلي بينتايغا"، وسيارة أجرة كهربائية "أوستن هيلي".

لكن، يُعتبر الفندق من بين عقارات "The Peninsula" القليلة التي لا تحتوي على مهبط لطائرات الهليكوبتر، والتي أصبحت العلامة التجارية مرادفة لها، وذلك بسبب قربها من قصر باكنغهام على ما يبدو.

غرف فاخرة

يحتوي فندق The Peninsula London على 190 غرفة وجناحًا، وتبدأ أسعار الليلة الواحدة من 1300 جنيه إسترليني (حوالي 1621 دولارًا). Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

حمامات فاخرة. Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

وتتراوح مساحة غرف وأجنحة الفندق بين 51 و59 مترًا مربعًا إلى 167 و193،5 مترًا مربعًا، وزُينت جميعها بأعمال فنية أصلية لها طابع الحدائق الملكية، وحمامات فاخرة، وغرف تبديل الملابس مع خزائن مدمجة، بالإضافة إلى رفوف مرتفعة للأمتعة، وخزانة ملابس، ومجففًا للأظافر.

تصميم داخلي أنيق للغرف. Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

ولكل منها صندوق خاص بالقرب من الباب، يمكن للضيوف ترك الغسيل فيه، أو التخلص مما لا يريدونه في غرفهم،

تتميّز بعض الغرف بنوافذ ترتفع من الأرض إلى السقف، توفر إطلالات رائعة على "Wellington Arch" و"Hyde Park"، بينما يطل البعض الآخر على ساحة الفناء.

وتتوفر أيضًا للضيوف خدمة "PenChat"، أي خدمة الحاجب الإلكتروني الخاصة على مدار 24 ساعة. أما زي الموظفين فهو من تصميم البريطانية جيني بيكهام.

وأفاد كليمنت كووك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة The Hongkong and Shanghai Hotels", Limited"، ومالك ومشغل فندق "The Peninsula" في بيان، أنّه تمّ تصميم الفندق "لخدمة الزوار والسكان المحليين على حد سواء"، مع وجود مقهى كان أحد محاور المتطلبات على ما يبدو التي خضعت للتفاوض عليها أثناء البيع، ورواق للبيع بالتجزئة يقع داخل المبنى.

وأفاد كليمنت كووك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة The Hongkong and Shanghai Hotels", Limited"، ومالك ومشغل فندق "The Peninsula" في بيان، أنّه تمّ تصميم الفندق "لخدمة الزوار والسكان المحليين على حد سواء"، مع وجود مقهى كان أحد محاور المتطلبات على ما يبدو التي خضعت للتفاوض عليها أثناء البيع، ورواق للبيع بالتجزئة يقع داخل المبنى.

وتابع "نحن نؤمن بأن الاستثمار الذي قمنا به في هذا المشروع، وتفاني موظفينا وفرق المشروع التي عملنا معها، والجودة والاهتمام بالتفاصيل التي سعينا جاهدين من أجل تحقيقها، ستجعل من هذا الفندق موقعًا فريدًا نؤمن به. سوف يبرز ليس فقط في لندن إنما على مستوى العالم، وسيكون أحد أهم الفنادق في مجموعتنا للأجيال المقبلة".

وجهة تناول الطعام

يحتفي مطعم Canton Blue الذي يقع في الطبقة الأرضية من الفندق بـ"اتحاد تجارة التوابل بين الثقافتين الآسيوية والبريطانية". Credit: Will Pryce/Courtesy The Peninsula

استُوحي المطعم القائم على سطح الفندق من الطيران البريطاني ورياضة السيارات، وأعطي اسم "Brooklands" تماهيًا مع متحف "Brooklands"، ويُعتبر من الإضافات المميزة.

يتميز مطعم "Brooklands"، الذي يفتتح في أواخر سبتمبر/ أيلول، ويشرف عليه الشيف الشهير كلود بوسي، بحانة مستوحاة من السيارات، وأبواب على طراز الطائرة، ونموذج علوي لطائرة "كونكورد".

ويقع مطعم "Canton Blue" في الطبقة الأرضية، واستُوحي من قصة "Keying"، السفينة التجارية الصينية للخردة التي أبحرت بين الصين وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر، ويكرّم "اتحاد تجارة التوابل بين الثقافتين الآسيوية والبريطانية".

يتضمن المطعم طبقة علوية، وحانة كوكتيل في الطبقة السفلية تقدم مشروبات الكوكتيل المتنوعة، والشاي الحرفي.

إلى ذلك، يقدّم شاي بعد الظهر، مع الموسيقى الحية، في مطعم اللوبي المذهل "The Lobby" الذي يتميز بأسقف عالية، وجداريات مرسومة يدويًا، وثريات كريستالية.

وأوضحت فودوسيك: "أردنا إنشاء وجهة جديدة يتناول فيها سكان لندن الطعام"، لافتة إلى أن المطعمين لديهما "مفاهيم تصميم فريدة خاصة بكل منهما، وقائمتي طعام، وأجواء مختلفة تمامًا".