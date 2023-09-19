ابتداءً من سبتمبر.. اليونان تُحد من عدد الزوار للأكروبوليس التاريخي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط سلسلة من عناوين الأخبار السيئة المحيطة بعالم السفر، يمكن الاعتقاد بأن هذا الصيف كان بمثابة "صيف من الجحيم" بالنسبة للعديد من المصطافين.

ومن الكوارث البيئية إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الأسعار، والاكتظاظ، يبدو أن كل هذه الأحداث تآمرت مع بعضها البعض لإفساد عطلات مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الناس هذا العام.

وفي غالبية الأحيان، لم يكن إنزعاج المسافرين أمرا يُذكر مقارنة بالتأثير المأساوي الذي أحدثته بعض هذه الأحداث العصيبة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ولكن، بالنسبة للبعض، تُعد العطلة الصيفية حدثًا سنويًا تشتد الحاجة إليه، إذ توفر لهم فترة راحة ليس فقط من ضغوط الحياة اليومية، ولكن أيضًا من المصاعب الشديدة الأخرى في كثير من الأحيان.

وبطبيعة الحال، نجحت أعداد كبيرة من الأشخاص المحظوظين بالاستمتاع بإجازات خالية من المتاعب في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي ملخص لبعض المحن التي واجهها المصطافون خلال أشهر الصيف الماضية:

حرارة لا تُطاق

أُغلق أكروبوليس أثينا خلال الفترة الأكثر سخونة من اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. Credit: Milos Bicanski/Getty Images

لا يرغب الجميع في إجازات دافئة ومشمسة، ولكن حتى بالنسبة للباحثين عن أشعة الشمس فقد حصلوا على أكثر مما يتمنون في أوائل الصيف، مع إعلان وكالة ناسا أن يوليو/تموز 2023 كان الشهر الأكثر سخونة على الأرض منذ بدء تسجيل حرارة الكوكب في عام 1880.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأُعلن لاحقًا أن هذا الصيف هو الأكثر سخونة على الكوكب منذ سنوات، محطمًا الأرقام القياسية السابقة بهامش كبير.

وشهد جنوب أوروبا موجة حارة بسبب موجات الحر الشديدة التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما جعل الحياة غير مريحة بل خطيرة بالنسبة للسياح والسكان المحليين على حد سواء.

وفي إيطاليا، أُصدرت تحذيرات من الحرارة إلى جانب إرشادات للسياح والسكان المحليين حول الحفاظ على رطوبة الجسم والبحث عن أماكن مظللة ومكيفة. وفي أثينا، أغلقت السلطات المواقع السياحية الرئيسية بما في ذلك أكروبوليس خلال الفترة الأكثر سخونة من اليوم.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، كانت هناك بالفعل تنبؤات بتغير أنماط حركة السياحة، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن عدد السياح الذين يخططون لخوض رحلات إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط قد انخفض بنسبة 10% على أساس سنوي، بينما كان الاهتمام يتزايد في المناخات الباردة مثل أيرلندا والدنمارك.

عالم من الحرائق

اندلعت حرائق الغابات في جزيرة تنريفه وهي كبرى جزر الكناري في إسبانيا، من بين وجهات عديدة أخرى هذا الصيف. Credit: Andres Gutierrez/Anadolu Agency/Getty Images

وفي يوليو/تموز، اندلعت حرائق في البرتغال، وإسبانيا، وتركيا، واليونان، حيث اجتاحت حرائق الغابات كورفو، وإيفيا، وضواحي أثينا.

وكانت جزيرة رودس السياحية الشهيرة هي الأكثر تضررا بعد أن اندلع حريق في وسط الجزيرة بتاريخ 18 يوليو/تموز، وانتشر سريعا إلى السواحل الشرقية والجنوبية، مهددا المنتجعات الشاطئية.

ومع اقتراب النيران، تم إجلاء العديد من السياح والمقيمين إلى أماكن إقامة مؤقتة في الصالات الرياضية، أو المدارس، أو المباني العامة في أجزاء أخرى من الجزيرة.

وتم إجلاء نحو 20 ألف شخص عن طريق البر والبحر، ولم يتمكن البعض من استعادة جوازات السفر الخاصة بهم وأمتعتهم الشخصية الأخرى. وألغت شركات الطيران، وشركات السياحة، الرحلات الجوية والحجوزات بينما تم إرسال طائرات فارغة لإعادة السياح الذين تقطعت بهم السبل.

وعرضت اليونان لاحقًا عطلات مجانية خلال موسم ربيع أو خريف عام 2024 لتعويض المتضررين.

العواصف تضرب

تعطلت خدمات السكك الحديدية عالية السرعة في اليابان بسبب إعصار. Credit: The Asahi Shimbun/Getty Images

وبعد الحرائق حلّت العواصف، ما أدى مرة أخرى إلى إحداث فوضى في عالم السفر، وتسبب أيضًا في دمار واسع النطاق.

وضرب إعصار هيلاري الساحل الغربي للولايات المتحدة في أغسطس/آب، ما أدى إلى تساقط أمطار غزيرة وفيضانات.

وتلقت مدينة بالم سبرينغز الصحراوية كمية من الأمطار خلال ساعة واحدة أكثر مما يتساقط عادة خلال عام.

وفي نهاية الصيف، ضربت العاصفة "إيداليا" ولاية فلوريدا والولايات الجنوبية الأمريكية الأخرى مع اقتراب عطلة عيد العمال.

وتعرضت أجزاء من جنوب شرق آسيا لعدد من الأعاصير الشديدة مع اشتداد موسم العواصف.

وشهدت أعاصير "دوكسوري"، و"خانون"، و"لان"، تساقط أمطار قياسية ورياح بقوة الإعصار، مما تسبب في حالات وفاة، وفيضانات شديدة، وانهيارات أرضية، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

كما ضرب إعصار "خانون" كوريا الجنوبية بقوة مميتة، وأدى إلى قيام نحو 40 ألف مراهق من 155 دولة بإلغاء مهرجان المخيم الكشفي العالمي في مدينة سايمانجيوم الكورية بجنوب سيؤول، عندما زاد التهديد باقتراب الإعصار من موقع المخيم.

مياه ساخنة

تسبب ارتفاع درجة حرارة البحر في تبييض جماعي غير مسبوق للشعاب المرجانية حول جزر فلوريدا كيز. Credit: Carolyn Cole/Los Angeles Times/Getty Images

أدى ارتفاع الحرارة إلى وصول درجات حرارة المياه أيضًا إلى مستويات قياسية.

ووجد أحد التقارير الصادر عن مؤسسة "Coral Restoration Foundation" أن "وفيات المرجان بلغت نسبة 100%" في منطقة غوص "سومبريرو ريف" عند سلسلة الجزر المرجانية، فلوريدا كيز.

ووصلت درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط إلى مستوى قياسي بلغ 28.4 درجة مئوية في 24 يوليو/ تموز، وفقًا لخدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ. وكان الرقم القياسي السابق هو 28.25 درجة مئوية والذي سجّل في عام 2003.

فوضى رحلات الطيران

وتسببت الإضرابات والخلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية في حدوث مشكلات لشبكة الطيران الأوروبية هذا الصيف. Credit: Bloomberg/Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

وقعت في أوروبا العديد من الأحداث في قطاع الطيران بسبب الإضرابات أو التهديد بالإضربات من قبل مراقبي الحركة الجوية، أو الطيارين، أو طاقم الطائرة مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وفي أواخر أغسطس/ آب، أدى خلل في مراقبة الحركة الجوية إلى قيام خدمات الحركة الجوية الوطنية في المملكة المتحدة بتقييد حركة المرور، ما تسبب في تأخيرات وإلغاءات واسعة النطاق في جميع أنحاء القارة لعدة أيام.

وتعرضت المملكة المتحدة أيضًا لسلسلة مستمرة من إضرابات السكك الحديدية في عام 2023، ما أثر على المسافرين والركاب على حدٍ سواء.

الاكتظاظ وارتفاع الأسعار

تعاني منطقة جبل القديس ميشيل الفرنسية من اكتظاظ السياح Credit: Damien Meyer/AFP/Getty Images

ورغم المخاطر والعقبات في جميع أنحاء العالم، استمر السياح في السفر بأعداد كبيرة، ربما كنوع من الانتعاش بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا. وفي الواقع، كان هناك عدد كبير من الزوار في بعض الأماكن لدرجة أن السلطات شعرت بالحاجة إلى الحد من أعدادهم.

وفي فرنسا، تعرضت مواقع مثل جبل القديس ميشيل لضغوط شديدة إلى حدّ عمدت فيه السلطات إلى إرسال السياح إلى أماكن أخرى، بينما أطلقت أمستردام حملة استثنائية تحت شعار "ابق بعيدًا" في محاولة للحد من زيارات الشباب البريطاني المشاكس، وسعت، مثل البندقية، إلى فرض قيود على السفن السياحية.

وعلى جبل فوجي المقدس في اليابان، كانت الحشود كبيرة للغاية لدرجة أن السياح اضطروا إلى الاصطفاف للوصول إلى القمة.

وفي الوقت ذاته، أعلنت مدينة البندقية عن رسوم دخول جديدة قدرها 5 يورو للمسافرين خلال فترة النهار، لخفض الأعداد.

وأعلن مسؤولون يونانيون أن عدد الزوار اليومي للأكروبوليس سيكون محدودًا اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول للحفاظ على سلامة النصب التذكاري.