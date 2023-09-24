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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدث "شيء مذهل" في مطارات أمريكا الشماليّة خلال العام الماضي، وفقًا لبيانٍ صحفي صادر عن شركة "جي دي باور - J.D. Power"، وهي تحسّن مستوى رضا الركاب.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة "جي دي باور لمستوى الرضا عن المطارات في أمريكا الشمالية لعام 2023"، التي صدرت الأربعاء.

قامت الدراسة بتقييم 3 فئات من المطارات، وهي المطارات الضخمة، والمطارات الكبيرة، والمطارات متوسطة الحجم، بناءً على استطلاع أجرته مع 27 ألف مسافر بين أغسطس/آب من عام 2022 حتّى يوليو/تموز من عام 2023.

وقال المدير الإداري للسفر، والضيافة، وتجارة التجزئة في شركة "جي دي باور"، مايكل تايلور، إنّ التحسن "ليس غير متوقّع على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنّ "تباطؤ الازدحام سيؤثر إيجابيًا على النتائج".

يعد مطار "ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي" في ميشيغان أكثر المطارات الضخمة إرضاءً في أمريكا الشمالية، وفقًا لدراسة أجرتها شركة "جي دي باور". Credit: Ilene MacDonald/Alamy Stock Photo

وقال تايلور إنّ حجم الركاب توقف عن الازدياد إلى حدٍ كبير، كما كان للتعافي التدريجي لخدمات الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، وتوفّر "المزيد من الموظفين، والمزيد من ساعات العمل" تأثير إيجابي على نتائج المطارات.

وتحسّن رضا العملاء بشكلٍ عام تجاه مطارات أمريكا الشمالية بمقدار 3 نقاط هذا العام، ما رفع النتيجة الإجمالية إلى 780 على مقياس مكوّن من ألف نقطة.

المطارات الضخمة الأقل إرضاءً في أمريكا الشمالية

شهد مطار "تورونتو بيرسون" الدولي في كندا زيادة في حركة المرور، ودرجة رضا منخفضة. Credit: Steve Russell/Toronto Star/Getty Images

يتذمّر المسافرون جوًا بشكلٍ روتيني بشأن مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي، الذي يقع أسفل قائمة المطارات الضخمة (تلك التي تستقبل 33 مليون مسافر أو أكثر سنويًا).

وسجّل المطار 732 نقطة هذا العام، وهو متخلف بشكلٍ كبير عن المطارات الأخرى ذات التصنيف المنخفض، لكنه أظهر تحسنًا مقارنةً بدرجة العام الماضي، التي بلغت 719 نقطة.

وحصل مطار "تورونتو بيرسون" الدولي على ثاني أدنى درجة، أي 749 نقطة من أصل ألف نقطة.

ويعزو تايلور هذا الأداء إلى حجم الركاب الكبير للغاية، وأفاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "كلما زاد عدد الركاب، انخفضت درجات الرضا".

المطارات الضخمة الأكثر إرضاءً في أمريكا الشمالية

وهذا العام، تحسّن المطار الضخم الأكثر إرضاءً هذا العام، وهو مطار "ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي"، بمقدار 9 نقاط عن العام الماضي، حيث حصل على 800 نقطة.

وتحسن المطار من جميع النواحي، مع تمتّعه بأداء قوي في مجالات مثل في إدارة أمن المواصلات، واستلام الأمتعة، ومناطق الأطعمة، والمشروبات، والبيع بالتجزئة.

وتراجع مطار "مينيابوليس - سانت بول" الدولي، الذي كان صاحب الأداء الأفضل في العام الماضي، إلى المرتبة الثانية مع تسجيل 796 نقطة.

الأفضل والأسوأ في باقي الفئات

وفي فئة المطارات الكبيرة (التي تستقبل من 10 إلى 32.9 مليون مسافر سنويًا)، احتل مطار تامبا الدولي (TPA) المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، بينما احتل مطار إنديانابوليس الدولي (IND) المرتبة الأولى بين المطارات المتوسطة الحجم (التي تستقبل 4.5 إلى 9.9 مليون مسافر سنويًا).

وحقق مطار تامبا 832 نقطة، بينما حقق إنديانابوليس 843 نقطة.

وفي أسفل قائمة المطارات الكبيرة، حصد مطار فيلادلفيا الدولي (PHL) على 750 نقطة.

وقال تايلور: "يقوم مطار فيلادلفيا بالكثير من الأشياء بشكلٍ صحيح، ولكنه يحتاج حقًا إلى بنية تحتية مطوّرة"، وأضاف: "يبدو أنّهم متخلفون عن المطارات الأخرى من ناحية الاستثمار في مرافق المطار المحدّثة".

وحقّق مطار لاغوارديا في نيويورك، الذي احتل المرتبة الأخيرة من ناحية مستوى رضا الركاب عندما يأتي الأمر للمطارات الكبيرة في عام 2019، قفزة هائلة في مستوى الرضا بفضل مشروع إعادة تطوير ضخم.

وفي عام 2023، سجل المطار 788 نقطة.

وفي فئة المطارات المتوسطة، احتل مطار "ماوي كاهولوي" المركز الأخير مع تسجيله 771 نقطة.

وكان مطار آخر في هاواي، وهو مطار هونولولو الدولي، ضمن المطارات الحاصلة على نقاط منخفضة في فئة المطارات الكبيرة، مع تسجيلها 753 نقطة.

ويرى تايلور أنّ هذه الدرجات المنخفضة تعود إلى "قدرٍ كبير من عمليات البناء المطولة في المطارات".