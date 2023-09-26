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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما ترتبط الجولات الجماعية بالحافلات التي تعيق حركة المرور، ومكبرات الصوت الصاخبة، والمعالم المزدحمة، ولا تتمتع هذه التجارب بأفضل سمعة على الإطلاق.

ولكن تقوم مجموعة جديدة من شركات السفر بإعادة تعريف المفهوم بالكامل، مع تلبية احتياجات جيل الألفية، والجيل "زد".

وتدعو الرحلات الجماعية المخصصة للجيل القادم المسافرين المنفردين لاستكشاف المناطق النائية من العالم برفقة مجموعات صغيرة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

وتركز بعض الرحلات على تجارب ثقافية غامرة، بينما تضمن تجارب أخرى التوازن بين العمل واللعب.

وتمكِّن بعض الشركات المسافرين من التعمق في هواية معينة، أو التطوع مع المجتمعات المحلية.

تقوم مجموعة جديدة من شركات السفر بإعادة تعريف مفهوم السفر الجماعي بالكامل. Credit: G Adventures, Inc

وقال المؤسس المشارك لمجتمع السفر "Unsettled"، مايكل يونجبلود، لـCNN: "على المستوى المجتمعي، إذا نظرت للوراء إلى الأعوام المئة الماضية، ستجد أنّنا ابتعدنا عن المؤسسات المجتمعية، مثل المشاركات الدينية، وأماكن العمل، وأصبحنا نتجه نحو المزيد من التجارب الفردية. لذا نحن نلاحظ الشعور بالمزيد من الوحدة، والانفصال".

وأضاف يونجبلود: "يقضي هذا الجيل، الذي نشأ في ظل مؤسسات فردية بشكلٍ أكبر، المزيد من الوقت بمفرده. ولهذا السبب، أعتقد أنّ المزيد من الأشخاص يسعون بنشاط إلى السفر الجماعي من أجل الانتماء إلى شيءٍ ما، والتواصل مع الآخرين".

وبالنسبة للذين يسعون لتحقيق مستوى أكبر من التواصل في عطلاتهم القادمة، هذه قائمة لشركات رائدة تقود تجارب مخصصة للمجموعات الصغيرة.

"FTLO Travel"

تأسست الشركة على يد رائدة الأعمال، تارا كابيل، في عام 2016. Credit: FTLO Travel

تغمر شركة "FTLO Travel" المسافرين في تجارب فريدة تشمل التنقل بين الجزر في كرواتيا، وتسلق الأنهار الجليدية في أيسلندا، والاستمتاع بحمامات الطين في كولومبيا.

وتأسست الشركة على يد رائدة الأعمال، تارا كابيل، في عام 2016، وهي تسعى لمساعدة المسافرين المنفردين في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم على استكشاف العالم، ومقابلة نظرائهم من محبي المغامرات.

الشركة تقدم 250 رحلة فريدة إلى 30 وجهة، ويزداد عددها كل عام.

وتستمر رحلات "FTLO" من 5 إلى 8 ليالٍ، وتشمل 15 شخصًا كحدٍ أقصى.

ووفقًا للشركة، شهدت "FTLO" نموًا بنسبة 500% منذ عام 2021، ما يعكس الطلب المتزايد على تجارب السفر بصحبة مجموعات صغيرة من فئتهم العمرية.

"Unsettled"

تمزج معظم تجارب الشركة بين العمل عن بُعد، والمغامرات. Credit: Reece McMillian

هذه الشركة عبارة عن مجتمع سفر عالمي موجّه نحو الموظفين العاملين عن بُعد، والمهنيين المبدعين، وهي تتمحور حول إنشاء علاقات شخصية ذات معنى مع احتضان جانب المغامرة.

نشأت الفكرة في عام 2016 عندما لم يتمكن المستكشف ورجل الأعمال العالمي، مايكل يونغبلود، والمصور الحائز على جوائز، ورجل الأعمال، والإعلامي، جوناثان كالان، من العثور على أسلوب للسفر الجماعي يلبي احتياجاتهم.

لذا أنشأ كلاهما نوعًا جديدًا من الرحلات من شأنه توفير وتيرة سفر أبطأ، وإنتاجية أفضل عندما يأتي الأمر للعمل عن بُعد، وفرصةٍ لتكوين صداقات جديدة.

تمزج معظم تجارب الشركة بين العمل عن بُعد، والمغامرات التي تأخذ محلها دون وجود اتصال بالإنترنت.

وعلى سبيل المثال، في الرحلات التي تنظمها الشركة إلى تايلاند، يتمتع المشاركون ببضعة أيام للعمل بين النزهات الاختيارية في فوكيت، وذلك قبل الانطلاق على متن قارب للاستمتاع بالسباحة والغطس لـ5 أيام.

"Travel Girls Getaway"

تجمع الشركة النساء معًا لاستكشاف أماكن جديدة، واكتساب مهارات جديدة، والتعرف على الثقافة المحلية. Credit: Travel Girls Getaways by We Are Travel Girls

نشأت فانيسا ريفرز على طول الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا، وتعلمت رياضة ركوب الأمواج في سنٍ مبكرة.

وقادها شغفها بركوب الأمواج، والطبيعة، والسفر إلى جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2017، أطلقت ريفرز شركة "Travel Girls Getaways"، التي تجمع النساء الجريئات معًا لاستكشاف أماكن جديدة، واكتساب مهارات جديدة، والتعرف على الثقافة المحلية، وإنشاء صداقات قوية.

وتقدم الشركة مسارين في أفريقيا حاليًا، وأحدهما إلى المغرب، والآخر في مالاوي.

وتأخذ رحلة "Malawi Safari & Charity" التي تستمر لـ8 أيام مجموعات صغيرة مكونة من 14 امرأة في مغامرة مؤثرة عبر البلاد.

"Flash Pack"

جانب من إحدى رحلات "Flash Pack". Credit: Flash Pack

أرادت فياس السفر أكثر عندما كانت محترفة تعاني من الإرهاق في الثلاثينيات من عمرها، ولكن انشغل العديد من أصدقائها بالعمل، أو تكوين أسر.

ومع أنّ الجولات الجماعية التقليدية كانت خيارًا متاحًا لها، إلا أنّ فياس لم ترغب الركوب على متن حافلة مزدحمة، أو خوض رحلات منخفضة الميزانية مع أشخاص في العشرينيات من العمر.

لذا أنشأت فياس وزوجها، لي تومسون، شركة "Flash Pack" في عام 2014 لتوفير عطلات راقية للمسافرين المنفردين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

واليوم، تنظم الشركة مغامرات في من 30 وجهة، بما في ذلك الرحلات المضافة حديثًا إلى نيوزيلندا، وجنوب تشيلي، وبوليفيا، وكمبوديا.

"Under30Experiences"

أطلق المؤسسان المشاركان، مات ويلسون، وجاريد أوتول، شركة "Under30Experiences" في عام 2012 لمساعدة الأشخاص على السفر بشكلٍ مستقل دون الشعور بالوحدة، أو انعدام الأمان، أو الإرهاق بسبب الجانب اللوجستي.

ورغم اسم الشركة، التي تعني "تجارب للأشخاص دون الثلاثين من عمرهم"، ليس من الضروري أن تكون في العشرينيات من عمرك للمشاركة في رحلاتهم المُنظَّمة عبر 16 دولة.

وتشمل المجموعة الواسعة من الجولات التي تقدمها الشركة رحلات تستمر لشهر إلى كوستاريكا، وكولومبيا، ورحلات أقصر عبر إندونيسيا، وغواتيمالا، وإسبانيا، وبيرو، وألاسكا، وإيطاليا، وأيرلندا.