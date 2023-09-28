هذه أحدث تصاميم اليخوت لأثرياء العالم في موناكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال الأيام القليلة المقبلة، تجتمع أكبر الأسماء في قطاع اليخوت الفاخرة العالمي، لمشاهدة المنظر الاستثنائي لبعض أكبر وأغلى اليخوت الفاخرة في العالم مجتمعة في ميناء واحد.

ويستقطب معرض موناكو لليخوت، المنعقد خلال الفترة بين 27 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما يقدر بنحو 30 ألف زائر إلى الدولة الصغيرة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فيما يُعد الحدث الأكثر سحراً في تقويم عالم اليخوت.

وفي نسخته الثانية والثلاثين، يستقطب معرض اليخوت الفاخرة المرموق أبرز الشركات العالمية والترسانات المتخصصة في صناعة اليخوت إلى جانب المشترين، والمصممين، والوسطاء، وعشاق اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم.

معرض مذهل

يعد اليخت الفاخر الجديد Grey الذي يبلغ طوله 50 مترًا، والذي بنته شركة Tankoa Yachts، من بين اليخوت التي تعرض لأول مرة في المعرض هذا العام. Credit: Julien Hubert/TWW Yachts

وقالت مارسيلا روير، مستشارة اليخوت الفاخرة، لـCNN : "حاليا، يعج الخليج باليخوت الراسية، على طول أكثر من 50 مترًا".

ووصف يوهان بيتزارديني، رئيس قسم الاتصالات والإعلام في معرض موناكو لليخوت، المعرض، الذي يقام على مدار أربعة أيام بميناء هيركيول في موناكو، بأنه "قمة الصناعة".

وقال لـCNN : "نعرض 45 يختاً لأول مرة على مستوى العالم هنا"، لافتا إلى أن "نصف الأسطول عمره أقل من عامين".

ووفقًا لما ذكرته روبر، التي تعيش في موناكو، فإن تفويت المعرض أمر غير وارد إلى حد كبير بالنسبة للاعبين الكبار في صناعة اليخوت.

وقالت روير: "إذا لم تكن متواجدا هناك، فهذا يعني أنه ليس لك وجود"، مضيفة: "لذلك يحرص الجميع على الحضور من أجل الترويج لعلاماتهم التجارية وإبرازها".

تطور تصميم اليخوت الفاخرة

تم بناء Entourage بواسطة شركة Amels في هولندا، وهو من بين اليخوت الفاخرة الجديدة المعروضة. Credit: Guillaume Plisson

يتضمن التشكيل الرائع لليخوت فائقة الفخامة لهذا العام، قارب قطمران مزدوج البدن بقوة 43 مترًا الذي بُني من قبل "Tecnomar" - مجموعة اليخوت الإيطالية البحرية، وأكبر قارب قطمران في العالم "Art Explorer"، وهو متحف بسعة تصل إلى ألفي شخص يوميًا، وتم بناؤه في حوض بناء السفن "Perini Navi" الإيطالي.

وينسب بيزارديني هذا التحول في تصميم اليخوت إلى الجيل الأصغر من ملاك اليخوت الفاخرة الذين ظهروا على الساحة في السنوات الأخيرة.

وبطول 65.7 مترًا، يُعتبر اليخت الفائق ثلاثي الأدوار الذي يحمل اسم "Alchemy" الذي تم بناؤه من قبل حوض السفن الإيطالي "Rossinavi" بالتعاون مع استوديو التصميم "Vitruvius"، ومقره في لندن، أحد أبرز اليخوت المعروضة، بالإضافة إلى يخت "Grey" باللونين الأسود والرمادي، الذي يبلغ طوله 50 مترًا.

التركيز على الاستدامة

يخت Baglietto T52 الذي يبلغ طوله 52 مترًا، من تصميم شركة Francesco Paszkowski Design Credit: Maurizio Paradisi

ويُعد يخت "Baglietto T52" الذي يبلغ طوله 52 مترًا، وهو الأول في سلسلة "T52" التابعة لحوض بناء السفن الإيطالي "Baglietto"، والمزود بنظام دفع هجين، أحد اليخوت الفاخرة الأخرى التي ظهرت لأول مرة هذا العام، إلى جانب يخت "No Stress Two" الذي يبلغ طوله 49.9 مترًا، ويُعد أول يخت هجين لحوض السفن "Rossinavi".

وتم تسليم يخت "Entourage" الذي يبلغ طوله 60 متراً في وقت سابق من هذا العام، وهو اليخت الفاخر الثاني في سلسلة 60 الخاصة بشركة بناء اليخوت "Amels".

يكشف حوض بناء السفن الإيطالي "Rossinavi" عن يخت "Alchemy" بمحرك يعمل بالديزل والكهرباء، بالتعاون مع استوديو التصميم "Vitruvius" ومقره لندن، في الحدث الذي يستمر أربعة أيام. Credit: Rossinavi

وتعرض شركة بناء السفن الهولندية "Heesen" أربعة يخوت، "Amare II"، و"وAurelia"، و"My Loyalty"، و"VanTom"، في هذا الحدث، بينما تضم مجموعة شركة "Lürssen" الألمانية لبناء اليخوت، "كارينثيا VII" بطول 97 مترًا، وهو أكبر يخت معروض، ويخت "Lady Lara" بطول 91 مترًا، الذي يعرض للبيع بسعر يبلغ 243.1 مليون دولار.

ويعود مركز الاستدامة في معرض موناكو لليخوت، الذي يعرض ما يوصف بالحلول المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة، إلى المعرض للعام الثاني.

ويشرح بيزارديني أن الاستدامة تُعد بمثابة موضوع رئيسي هذا العام، وسط العديد من المؤتمرات التي تركز على هذه القضية.

وأوضح: "أعتقد أنه قبل عقد من الزمن، عندما تحدثنا عن البحث عن حلول مستدامة، لم نكن متأكدين كثيرًا":، ومؤكدًا: "الآن الحلول أصبحت أكثر قابلية وواقعية. وتغيرت العقلية. لذلك تحول الأمر من تطوير اختياري إلى عنصر أساسي في بناء اليخوت اليوم".