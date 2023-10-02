يعود عمرها إلى 5000 عام..الكشف عن مئات من جرار النبيذ في جنوب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، الكشف عن المئات من جرار النبيذ المغلقة، بداخلها بقايا نبيذ يعود عمره إلى نحو 5 آلاف عام، بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في محافظة سوهاج، جنوب مصر.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، في بيان للوزارة على "فيسبوك" ، أن البعثة الأثرية المصرية، الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولي بمنطقة أم القعاب بأبيدوس، نجحت في التوصل إلى هذا الكشف، بالإضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأشار وزيري إلى أن الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمرها حوالي 5000 عام.

الكشف عن المئات من جرار النبيذ يرجع عمرها إلى نحو 5000 عام جنوب مصر Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

ومن جانبه، قال مدير المعهد الألماني بالقاهرة، ديترش راو، إن أعمال الحفائر بالمقبرة "نجحت كذلك في إزاحة الستار عن معلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة وفترة حكمها، وأن دراسة نقوش أحد الألواح الذي عُثر عليه داخل المقبرة، أوضحت أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة، إذ أنها كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية"، لافتا إلى أن "البعثة مستمرة بعملها في محاولة للكشف عن المزيد من أسرار تاريخ وهوية هذه الملكة".

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

من جهتها، ذكرت رئيسة البعثة، كرستيانا كوهلر، أن الدراسات التي أجريت على المقبرة أشارت إلى أن مقبرة الملكة "مريت نيث" بُنيت من الطوب النيئ، والطين، وألواح الخشب، وأن الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي تم الكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأضافت أنه بجوار مقبرتها يوجد أيضا مجموعة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، ما يشير إلى أن هذه المقابر بُنيت خلال مراحل زمنية مختلفة.