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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تبدو حياة لودوفيكا سانازارو ناتا عادية للوهلة الأولى، إلا أن الشابة البالغة من العمر 22 عامًا تعيش حياة أشبه بالقصص الخيالية، إذ أنها تعيش في قلعة إيطالية قديمة.

وانتقلت سانازارو ناتا إلى قلعة سانازارو التي تتكونّ من 45 غرفة عندما كانت في الرابعة من عمرها.

وتنحدر سانازارو ناتا من طبقة النبلاء الإيطاليين، وكان والدها يحمل لقب كونت.

القلعة، التي يبلغ عمرها نحو 900 عام، كانت مملوكة لعائلة سانازارو ناتا لأجيال. Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

وتقع هذه القلعة التي تعود إلى القرون الوسطى في الريف الخلاب بالقرب من جيارولي بشمال إيطاليا، وهي مملوكة لعائلتها منذ 28 جيلًا.

واستخدم الجيل السابق قلعة سانازارو في المقام الأول كمنزل صيفي، ولكن في عام 2006، قرر والدا سانازارو ناتا الانتقال من ميلانو، وجعل القلعة مكان إقامتهما الدائم، مع اصطحاب ابنتهما الصغيرة.

وتحكي سانازارو ناتا لـCNN قصتها قائلة: "عندما انتقلت إلى العيش هنا، بدا الأمر طبيعياً بالنسبة لي. لقد كان منزلي والمكان الذي سأعيش فيه لبقية حياتي".

ورث والد سانازارو ناتا القلعة وانتقلت عائلته إليها في عام 2006. لم تقم العائلة بالكثير من أعمال التجديد، ولكنها أمضت الكثير من الوقت في تنظيف وفرز الأثاث والأمتعة. Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

ورغم أن القلعة كانت "طبيعية" بالنسبة للشابة سانازارو ناتا، إلا أنها لا تزال تتذكر متعة اكتشاف وفرة الغرف في القلعة - إذ أن هناك 18 غرفة نوم و9 حمامات، بالإضافة إلى غرف جلوس، ومكتبة، وقاعة رقص، وغرفة طعام، وخندق مائي، ومصلى كنسي، وعدد من الممرات السرية.

وسرعان ما أدرك والداها أن لعبة الغميضة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في القلعة.

وتتذكر سانازارو ناتا ذلك قائلة: "كنت أركض حول القلعة، ولم يتمكن والداي من العثور عليّ في بعض الأحيان".

تقع قلعة سانازارو في شمال إيطاليا Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

وأمضت سانازارو ناتا مع شقيق يكبرها بـ 14 عامًا، طفولتها في استكشاف القلعة مع مجموعة من أصدقائها. وكان الأطفال يقضون أيامًا طويلة في تأليف حكايات الأميرات والساحرات وسط أجواء مناسبة لهذه الروايات.

وقالت سانازارو ناتا إن القلعة كانت مكانًا "مثيرا للإبداع" لقضاء سنوات تكوين شخصيتها.

Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

وتتذكر قائلة: "لقد نشأت مع قصص هاري بوتر ونارنيا . بالطبع، كانت القلعة مثالية لإعادة خلق تلك الأنواع من الأجواء والعوالم الخيالية".

وخلال سنوات المراهقة، التحقت سانازارو ناتا بمدرسة داخلية في مكان آخر بإيطاليا. ومع تلك المسافة، ونضجها المتزايد، طورت سانازارو ناتا مشاعر أكثر تضاربًا حول منزل طفولتها الفخم.

وأوضحت: "لم أكن أعرف حقًا كيف أخبر الناس أنني أعيش في قلعة".

Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

وعندما بدأت سانازارو ناتا في استيعاب هذا الامتياز وما يعنيه، أصبحت أيضًا مفتونة بتاريخ قلعة سانازارو وكيف تتشابك مع تراث عائلتها.

وأوضحت أن هناك 900 عام من التاريخ، بين هذا المكان وعائلتها.

وحرصت على مساعدة والدها في فحص الرسائل العائلية القديمة، كما بحثت في شجرة عائلتها لفهم كيفية بناء القلعة في المقام الأول.

رؤية القلعة بعيون جديدة

يعود تاريخ التصميمات الداخلية لقاعة الرقص المذهلة إلى القرن التاسع عشر. Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية، انتقلت سانازارو ناتا إلى الولايات المتحدة لدراسة المسرح الموسيقي. وكانت ردود أفعال زملائها الأمريكيين أكثر ذهولا من زملائها الإيطاليين في المدرسة عندما كشفت عن حقيقة مسكن عائلتها. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت سانازارو ناتا أكثر تقبلا، وشعرت بأنها قادرة على سرد قصتها.

وقررت أنها لن تخفي هذا الجزء من قصتها لمجرد أنها تخشى من الانطباعات عنها.

وخلال دراستها الجامعية، ظهرت جائحة "كوفيد-19". ومثل العديد من طلاب الجامعات في عصر الجائحة، وجدت نفسها عائدة إلى منزل والديها، لكنه بالطبع لا يشبه أي منزل آخر.

ورأت سانازارو ناتا القلعة بعينين جديدتين بعد غيابها.

القلعة تعد كنزا من إرثها العائلي. Credit: Ludovica Uberta Sannazzaro Natta

ورغم هذا التقدير الجديد للقلعة، جاءت ولادة حساب سانازارو ناتا على منصات التواصل الاجتماعي، ويحمل الحساب اسم "The Castle Diary" (مذكرات القلعة).

وأمضت سانازارو ناتا الوقت في نشر مقاطع فيديو على منصتي "تيك توك" و"انستغرام" تلخّص فيها كيف تبدو الحياة في قلعة من القرون الوسطى.

وأوضحت أنها رغم العديد من المزايا التي تصاحبها إلا أنها تعاني من شبكة إنترنت سيئة، والحاجة إلى تنظيف العديد من الغرف.

وسرعان ما اكتسب حسابها على "تيك توك" شهرة واسعة النطاق.

مع نمو متابعيها، اتجهت سانازارو ناتا إلى الدراما التاريخية، واستعانت بوالدتها لخياطة فساتينها التي تبدو من القرن التاسع عشر أكثر من عشرينيات قرن الحادي والعشرين.

واليوم، نادراً ما تظهر سانازارو ناتا بملابس عصرية في مقاطع الفيديو الخاصة بها، وتتبنى بالكامل "حياة الأميرة" على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، لا تزال ملتزمة بعرض واقع حياة القلعة. ولا تزال تنتج مقاطع فيديو حول المراوغات غير المتوقعة في القلعة من مراحيضها القديمة المتعددة إلى الإحباط الناجم عن نسيان مفاتيح غرفة ما، والاضطرار لصعود عدة مجموعات من السلالم الحلزونية لإيجادها.

ولا تُعتبر سانازارو ناتا أميرة في الواقع، رغم أنها قد ترث لقب والدها وتصبح كونتيسة في يوم من الأيام، وهو لقب ليس له معنى حقيقي في إيطاليا.

وسرعان ما أصبح تواجد سانازارو ناتا على منصات التواصل الاجتماعي مميزًا، إذ تساعدها والدتها في صنع إطلالاتها، ويظهر والدها غالبًا أمام الكاميرا بينما يساعدها شقيقها في الجانبين الإداري والمالي بعد الشهرة التي اكتسبتها على منصات الواصل الاجتماعي.

وقد فوجئت عائلة سانازارو ناتا بالاهتمام واسع النطاق بمقاطع الفيديو - لأسباب ليس أقلها أنها قدمت ترويجا للفندق، لإقامة الزوار فيه.

وإذا كنت تريد أن تعيش مثل سانازارو ناتا لمدة يوم واحد، فيمكنك ذلك، إذ توفر العائلة 6 غرف من أصل 18 غرفة نوم في القلعة لقضاء العطلات، كما تتوفر المزيد من الغرف للإيجار لحفلات الزفاف أو غيرها من المناسبات الكبيرة.

وتقع القلعة على بعد حوالي ساعة من ميلانو، وتورينو، وجنوة، وعلى بعد 650 مترًا من محطة قطار جيارولي.

وتشتهر المنطقة بمناظرها الطبيعية ومشروب النبيذ. لذلك هناك الكثير من مصانع النبيذ المختلفة لمحبي تذوق النبيذ.