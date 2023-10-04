ملاذ سحر "الفودو"..شاهد ما يحصل داخل إحدى أغرب الأسواق في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد مثير للرعب، تتوزّع العديد من رؤوس وجماجم الحيوانات المختلفة، من بينها التماسيح، والقرود، والفهود، والضباع، وسط رائحة تكاد لا تُطاق، في إحدى أغرب أسواق العالم (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي مدينة لومي، عاصمة توغو التي تقع بغرب إفريقيا، يقع أكبر سوق لسحرة "الفودو" في العالم، حيث تُباع جثث تلك الحيوانات، إلى جانب التمائم وأغراض أخرى تُستخدم خلال ممارسة طقوس السحر.

ويقوم ممارسو "الفودو" بطحن هذه الأغراض وخلطها مع الأعشاب ووضعها على النار، حيث يُنتج عنها مسحوق أسود اللون، يتم دهنه على أجسام المرضى، لشفائهم من الأمراض.

وخاض المغامر والرحّالة الإماراتي، مهند سليمان، جولة وسط سوق "اكوديسيوا" بدافع الفضول، مشيرًا إلى شغفه بالاستكشاف وخوض المغامرات المثيرة، والتجارب الفريدة من نوعها.

وقال سليمان لموقع CNN بالعربية: "ما دفعني لزيارة سوق اكوديساوا، يتمثل بحب التعرّف إلى ثقافات الشعوب، وكذلك معرفة سبب شهرة هذا المكان على منصات التواصل الاجتماعي".

ورأى سليمان أنّ السوق كانت غير مناسبة للزيارة وسط الكمّ الكبير من جثث الحيوانات والروائح الكريهة الناتجة عنها، إذ قال: "الرائحة كانت سيئة للغاية، بسبب جثث الحيوانات، والدماء، والعظام".

وأشار الرحالة الإماراتي إلى أنّ السوق تنظّمه حكومة توغو، وثمة رسوم للدخول إليها. وأصبحت بمثابة مزار سياحي لعرض ثقافتهم.

وثّق الرحالة الإماراتي زيارته إلى سوق "اكوديساوا" في مقطع فيديو شاركه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوصى سليمان بعدم زيارة المكان إلا برفقة مرشد أو شخص موثوق.