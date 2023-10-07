دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مدينة باريس الفرنسية، في مطلع خريف عام 2023، عن ارتفاع "واسع النطاق" في أعداد بق الفراش، شملت متن وسائل النقل العام.

وتعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات "لطمأنة وحماية" الجمهور ردا على ذلك.

من جانبه، قال مايكل بوتر، الأستاذ الفخري في قسم علم الحشرات بجامعة كنتاكي: "من الصعب التنبؤ بهذا النوع من الأمور، لكن سيناريو الارتفاع القياسي للإقبال على السفر ونقص الموظفين في مجال الضيافة يثير القلق، لجهة ما يتعلق ببق الفراش".

وأوضح بوتر إنه رغم أن تفشي بق الفراش يمكن أن يحدث في جميع أنواع الأماكن، إلا أن الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى تعد نقطة انتشار رئيسية.

لا عجب أنه من الصعب اكتشاف بق الفراش،يظهر حجمه الضئيل مقارنة بهذه القطعة النقدية . Credit: Jeff March/Alamy Stock Photo

وأشار إلى أن "مشكلة نقص الموظفين تعد مثيرة للقلق إذ أن أفضل طريقة للفنادق للحد من تفشي هذه الحشرة داخل فنادقها هي اليقظة. وأبرز طريقة تُحقّق ذلك هي إجراء عمليات تفتيش منتظمة للغرف.. من قبل طاقم التدبير المنزلي الذين يحتاجون إلى التدريب لاكتشاف حالات التفشي في مراحلها الأولية".

نصائح للوقاية داخل غرفة الفندق

غالبًا ما يتطلب الأمر متخصصين للقضاء على غزو بق الفراش بشكل كامل. Credit: Andrew Francis Wallace/Toronto Star/Getty Images

بداية يجب أن تسأل نفسك: ما هو مقدار الوقت والطاقة الذي تريد تخصيصه للوقاية من بق الفراش؟

قال بوتر: "يجب على كل مسافر أن يقرر مدى اليقظة التي يريدها فيما يتعلق ببق الفراش. ويعد السفر مرهقا بما فيه الكفاية فيما يحاول المسافر الابتعاد عن الإرهاق".

وفيما يلي تدابير يمكنك اتخاذها.

يقترح بوتر أنه قبل أن تقوم بتفريغ أمتعتك، قم على الأقل بفحص سريع للسرير. قم بسحب الأغطية والبطانيات من المرتبة للخلف وانظر حول طبقات المرتبة، خاصة منطقة الرأس، بحثًا عن بق الفراش نفسه أو علامات وجوده.

لفت بوتر إلى أن هذا الفحص السريع لن يكشف عن كل مكان يمكن أن يختبئ فيه بق الفراش، لكنه يمنحك أفضل فرصة لاكتشاف المشكلة بأقل جهد.

ولا تضع حقيبتك على الأرض في الزاوية، إذ لفت بوتر إلى أنها تعد أفضل طريقة لجلب بق الفراش إلى المنزل.

بدلاً من ذلك ضع حقائبك على سطح مرتفع مثل الجزء العلوي من خزانة الملابس أو رف الأمتعة.

تقدم جمعية الفنادق والسكن الأمريكية بعض النصائح الإضافية:

افحص بدقة خلف مسند الرأس في السرير والأرائك والكراسي.

إذا رأيت أي علامات لوجود بق الفراش، أخبر إدارة الفندق على الفور. اطلب الانتقال لغرفة أخرى، ومن الأفضل ألا تكون بجوار الأولى. إذا لم تشعر بالأمان، فانتقل إلى مكان آخر تمامًا إن أمكن.

إذا لاحظت وجود بق الفراش، فكر بوضع كيس قمامة بلاستيكي أو غطاء واقٍ حول حقيبتك.

علامات تفشي بق الفراش

هذا ما يبدو عليه الوضع لغزو بق الفراش على مرتبة السرير . Credit: Dmitry Bezrukov/iStockphoto/Getty Images

تشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أنّ الحشرات الأخرى، مثل خنافس السجاد، يمكن الخلط بينها وبين بق الفراش بسهولة. لذلك من الجيد تثقيف نفسك قبل الفحص. وربما يتضمن ذلك النظر إلى الصور المقربة.

عادةً ما يكون حجم بق الفراش البالغ بحجم بذرة التفاح، من 5 إلى 7 مليمترات. تتميز بلون بني محمر ولها جسم مسطح بيضاوي الشكل إذا لم تتغذّ في الآونة الأخيرة، وستكون أكثر استطالة إذا تغذت.

عادةً ما يكون بق الفراش الصغير أصغر حجمًا ويكون لونه إما شفافًا أو أصفر مائلًا للبياض. وإذا لم يتغذّ في الآونة الأخيرة، فقد يكون غير مرئي تقريبًا بالعين المجردة.

أما عن بيض بق الفراش، فهو بحجم رأس الدبوس ولونه أبيض لؤلؤي.

قد لا ترى البق نفسه ولكن علاماته واضحة، وقد تشمل:

بقع صدئة أو حمراء على الملاءات أو المراتب (تحدث عند سحقها).

بقع داكنة بحجم النقطة. وهذه البقع هي براز بق الفراش بعدما تتغذى على الدم.

البيض وقشور البيض، وهي صغيرة جدًا.

القشرة الخارجية للحشرات، التي تخلعها عند الانسلاخ.

رائحة عفنة إذا كان التفشي شديدًا.

أكثر من مجرد مشكلة تتعلق بالسرير والفندق

داخل غرفة الفندق، ضع أمتعتك على الرف بعيدًا عن السرير. Credit: Jupiterimages/Stockbyte/Getty Images

رغم أن أماكن المبيت ليلاً تعد الأكثر تضررا، فالحقيقة المؤسفة هي أن بق الفراش يمكن أن يتجمع وينتشر في مناطق متعددة.

لفت بوتر إلى أن المدارس، والمكتبات، والمباني السكنية، ودور السينما، والمستشفيات، ومباني المكاتب، وسيارات الأجرة، والحافلات، والقطارات، ومساكن الطلبة في الكليات، يمكنها أن تستضيف بق الفراش.

وأشار أيضًا إلى أنه من غير العملي التحقق من كل ذلك، وحذر من الإصابة بالذعر بسبب ذلك.

لكن بوتر لديه نصيحة إذا واجهت بق الفراش في غرف الفنادق أو في الغرف المستأجرة عبر منصة Airbnb، ويقول: "إنه أمر سيء بما فيه الكفاية أن تتعرض للدغات بق الفراش في الفندق، ولكن ما لا تريد فعله هو إحضارها معك إلى المنزل".

وينصح بتفريغ حقيبة السفر من الأمتعة ووضعها في أكياس القمامة، ثم غسل الملابس وتجفيفها لفترة طويلة، حيث تقتلها حرارة مجفف الملابس.

أما عن الحقيبة ذاتها، فيمكن فتحها ووضعها داخل السيارة المتوقفة في مكان مفتوح خارجًا تصله أشعة الشمس، وسوف تفي الحرارة بالتخلص من بق الفراش في غضون ساعة.

وإذا لم تتمكن من الوصول إلى حوالي 140 درجة 60 درجة مئوية في سيارتك، فما عليك سوى التخلص من حقيبتك إذا كنت تشعر بالقلق. ما يعد أقل تكلفة بكثير من القضاء على بق الفراش في منزلك.

الجانب الطبي

تظهر لدغات بق الفراش على ظهر امرأة واقفة في غرفة فندق. Credit: Joel Carillet/iStockphoto/Getty Images

لدى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها خبر جيد إذا تعرضت للدغ من قبل بق الفراش، فهي لا تنقل أي أمراض.

ومع ذلك، فإنّ الحكّة الناتجة عن اللدغات يمكن أن تسبّب قلة النوم والتهابات جلدية ثانوية إذا حككت موضع اللدغة كثيرًا وبقوة. وقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير.

وفيما يلي خطة العلاج النموذجية من عيادة كليفلاند:

اغسل موضع اللدغات بلطف بالماء والصابون.

استخدم كريمًا أو غسولًا مضادًا للحكة (ابحث عن الهيدروكورتيزون 1%) على جلدك.

كرر مرة أو مرتين يوميا حتى تزول الحكة

إذا كانت الحكة شديدة، تنصح العيادة بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول وصف كريم ستيرويدي أقوى أو دواء مضاد للهستامين من دون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

وقد تكون التأثيرات على صحتك النفسية أكثر قسوة. إذ قد يشعر الناس بالقلق وحتى بالحرج، رغم أن الخبراء يقولون إن ذلك لا يعكس النظافة الشخصية أو التدبير المنزلي.