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نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف موظفو الجمارك في مطار بولاية مينيسوتا الأمريكية أنّ مسافرة أحضرت هدية تذكارية فريدة من نوعها بين أمتعتها، وهي فضلات الزرافات.

ووصلت الراكبة إلى مطار "مينيابوليس سانت بول" الدولي من كينيا في 29 سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).

وجاء في البيان: "أعلنت الراكبة عن (جلبها) لفضلات زرافة قائلةً إنّها حصلت عليها في كينيا، وتخطط لصنع قلادة منها".

وصلت الراكبة إلى مطار "مينيابوليس سانت بول" الدولي من كينيا في 29 سبتمبر/أيلول. Credit: CBP

وقالت المسافرة إنّها استخدمت براز حيوان الموظ سابقًا لصنع مجوهرات مشابهة في منزلها في ولاية أيوا، بحسب مسؤولي الجمارك.

وأفاد البيان أنّ المتخصصين الزراعيين بالهيئة "صادروا الصندوق، وجرى التخلص من البراز عن طريق التعقيم بالبخار" تماشيًا مع لبروتوكول.

وذكرت مديرة العمليات الميدانية في المكتب الميداني للوكالة في شيكاغو، لافوندا دي ساتون بيرك، في البيان: "ثمّة خطر حقيقي من جلب البراز إلى الولايات المتحدة".

وأوضحت ساتون بيرك: "إذا دخل هذا الشخص الولايات المتحدة دون الإعلان عن هذه العناصر، فهناك احتمال كبير أن يُصاب شخصٌ ما بمرض بسبب هذه المجوهرات، ويعاني من مشاكل صحية خطيرة".

وأشار البيان إلى أنّ جلب "براز الحيوانات المجترة" إلى الولايات المتحدة يتطلب الحصول على تصريح من الخدمات البيطرية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ كينيا تواجه حمى الخنازير الأفريقية، وحمى الخنازير الكلاسيكية، ومرض "نيوكاسل"، ومرض الحمى القلاعية، وغيرها.

وتعيش الزرافات في 27 مقاطعة من أصل 47 في كينيا، وفقًا لـ"مؤسسة الحفاظ على الزرافات".

وقالت المؤسسة إنّ المرض لعب دورًا غير مفهوم في انخفاض أعداد الزرافات في جميع أنحاء البلاد.