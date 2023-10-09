بلد القطارات..لماذا يعاني نظام السكك الحديدية في بريطانيا من انهيار؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يكاد يمضي يوم من دون أن تتصدّر السكك الحديدية عناوين الأخبار في بريطانيا.

ومن الاضطرابات الصناعية، والبنية التحتية المتداعية، ونقص الموظفين، وتأخر القطارات، والفوضى المحيطة بمشروع يستهلك الأموال لبناء ما يُسمى بخط السكك الحديدية عالي السرعة 2 (HS2)، يبدو الأمر وكأن القطاع على وشك الانهيار.

ومع اقتراب الذكرى المئوية الثانية لإنشاء أول خط سكة حديد عام في العالم، الذي افتُتح بين مدينتي ستوكتون ودارلينجتون في شمال شرق إنجلترا في عام 1825، تشهد السكك الحديدية ببريطانيا حالة من الاضطراب.

تصاعدت تكاليف بناء مشروع HS2، ما زاد من الجدل الدائر حول المشروع. Credit: Dan Kitwood/Getty Images

وبينما أن بعض الحكومات في جميع أنحاء العالم تستثمر المليارات لإعادة ضبط عادات السفر وإزالة الكربون في عالم ما بعد كورونا، فإن وزارة النقل في المملكة المتحدة، حتى مع بروز القطارات بين طبقاتها، تقوم بإلغاء المشاريع الرئيسية وخدمات القطارات التي تشتد الحاجة إليها لتوفير المال.

ويؤدي الازدحام والبنية التحتية المهملة من العصر الفيكتوري والإضرابات المتكررة إلى تآكل عاطفة الجمهور البريطاني العميقة تجاه السفر بالسكك الحديدية.

وفي الوقت ذاته، تم تأجيل التشريع الأساسي لإعادة هيكلة صناعة السكك الحديدية في المملكة المتحدة - بموجب خطة نُشرت في عام 2021 - من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك، المؤيد بشكل متزايد للسيارات.

وتُعد معنويات الصناعة في أدنى مستوياتها منذ عقود، حسبما يقول المدير الإداري السابق للسكك الحديدية الذي يحظى باحترام كبير، مايكل هولدن.

كان الهدف من مشروع HS2 في الأصل هو توصيل ثلاث مدن رئيسية في شمال إنجلترا. Credit: Darren Staples/Bloomberg/Getty Images

وكأن ذلك لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فقد قامت حكومة المحافظين اليمينية بزعامة سوناك بسحب البساط من تحت مشروع HS2 المثير للجدل والذي يعاني من مبالغة في الميزانية إلى حد كبير.

موت المشروع العملاق

وكان المقصود في الأصل من نظام HS2 ربط لندن بالمدن الشمالية مثل برمنغهام، ومانشستر، وليدز، في محاولة تقليل الانقسام الاقتصادي بين شمال وجنوب المملكة المتحدة. ولقد تم بالفعل إلغاء خط ليدز، لكن سوناك ألغى هذا الأسبوع خط مانشستر.

وأثار الإعلان يوم الأربعاء ردود فعل غاضبة من المشرعين وقادة الأعمال خارج لندن، فضلا عن الكثيرين من حزب رئيس الوزراء نفسه.

وما وصف في السابق بأنه مشروع ضخم تاريخي لتزويد بريطانيا بالطاقة خلال القرن القادم، تم تقليصه الآن إلى وصلة طولها 140 ميلًا، التي في مقابل تكلفة قدرها 108 مليارات دولار (88 مليار جنيه إسترليني)، بالكاد ستؤدي إلى تحسين الخدمات الحالية.

انتشرت مؤخراً تجربة مروعة لأحد المسافرين على متن قطار Avanti West Coast. Credit: Christopher Furlong/Getty Images

وقال سوناك إنه سيتم توفير 44 مليار دولار عن طريق إلغاء خط HS2 بمانشستر، وأصر على إعادة توزيع الأموال على مخططات النقل الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية.

وأوضح أن الحكومة البريطانية "ستعيد استثمار كل قرش" تم جمعه من مشروع HS2، قائلًا: "ستتلقى كل منطقة خارج لندن الاستثمار الحكومي ذاته أو أكثر مما كانت ستحصل عليه في ظل نظام HS2، مع نتائج أسرع"، من دون تقديم جدول زمني.

وبينما يستمر كل ذلك، فإن ركاب السكك الحديدية الذين طالت معاناتهم في بريطانيا لا يزالوا يعانون من معاملة غير مقبولة، وغريبة في بعض الأحيان، من قبل مشغلي القطارات.

وانتشرت تدوينة عبر منصة "إكس" للممثل الكوميدي جيمس نوكيسي على نطاق واسع بعدما علق بشكل مستمر عن رحلته "الخيالية" التي استغرقت 11 ساعة من لندن إلى إدنبرة بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول.

وتقطعت السبل بمئات الركاب في رحلتهم إلى اسكتلندا بعد إلغاء رحلة قطار عند اقترابه من مدينة بريستون بشمال غرب إنجلترا، وكانت القطارات اللاحقة إما ممتلئة بالفعل أو أُلغيت رحلاتها.

وبتكلفة هائلة، تم استئجار أسطول من سيارات الأجرة لنقل الركاب إلى وجهاتهم، بعد ساعات عديدة من الموعد المقرر.

وقد ضمنت التقلبات والمنعطفات التي شهدتها رواية نوكيسي أن يحظى الحادث باهتمام على المستوى الوطني، ولكن بشكل لا يصدق تكرر الموقف على المسار ذاته بعد أربعة أيام فقط.

ويؤثر سوء الالتزام بالمواعيد وحالات الإلغاء المتكررة بشكل سلبي على الركاب في جميع أنحاء العالم، ولكن إلى جانب بعض أسعار التذاكر الأعلى في أوروبا، كان التأثير على تصور الجمهور في المملكة المتحدة مدمرًا.

وقد انخفضت مستويات رضا العملاء بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة، رغم أن السكك الحديدية في بريطانيا ليست وحدها في هذا الصدد.

وتكافح العشرات من البلدان للتعامل مع الطلب على شبكات السكك الحديدية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وتنفق المليارات للتغلب على آثار عقود من نقص الاستثمار في البنية التحتية الوطنية الأساسية.

تم تنظيم إضرابات بسبب الأجور وممارسات العمل والتهديد بإغلاق مئات من مكاتب بيع تذاكر القطارات Credit: Lucy North/PA Images/Getty Images

ويساهم الازدحام، والإرهاق في العمل، وتقادم المعدات، ونقص الموظفين في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، والحركة الصناعية، وتغير المناخ، والسلوك المعادي للمجتمع، في ضعف الموثوقية وانخفاض رضا العملاء في دول مثل ألمانيا وبلجيكا وفقًا لأحدث استطلاعات "يوروباروميتر".

وفي مواجهة ذلك، يواصل موظفو السكك الحديدية بالخطوط الأمامية في بريطانيا عمل معجزات بسيطة لضمان وصول الركاب إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، في غالبية الأوقات.

وهذه صناعة يقول المراقبون إنها تعتمد في كثير من الأحيان على شغف والتزام موظفيها بتقديم وعود الجدول الزمني.

ومع تزايد الضغوط على الموظفين، أصبحت تحديات الحفاظ على شبكة القرن التاسع عشر في مناخ متغير أكثر وضوحًا، ويأمل الكثيرون في الحصول على الإجابات قريبًا جدًا.