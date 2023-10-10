إليك ما يحتاج المسافرون معرفته بعد الاشتباكات الدامية في إسرائيل وغزة

نشر الثلاثاء ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023

افتتاح كنيسة بيزنطية في غزة.. اكتُشفت صدفة وتعود إلى 1500 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يزال القتال محتدماً بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية على إسرائيل يوم السبت، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن البلاد حاليًا "في حالة حرب".

وقد ألغت معظم شركات الطيران الدولية بالفعل رحلاتها من وإلى إسرائيل، وتقوم الحكومات بمراجعة إرشادات السفر لأولئك المتجهين إلى المنطقة.

ولا يزال الوضع غير مستقر، وجميع المعلومات قابلة للتغيير بين لحظة وأخرى.

لكن، إليكم ما يحتاج المسافرون إلى معرفته بعد الهجمات.

كيف تأثر قطاع الطيران؟

بين المواقع التي ادّعت حماس أنها تستهدفها مطار بن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب مباشرة.

وكان نيك روبرتسون من شبكة CNN في المطار يوم السبت، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما سمع صوت الصواريخ في السماء.

فاستلقى مع ركاب آخرين وطاقم الطائرة على الأرض، بينما انطلقت صفارات الإنذار من مسافة بعيدة، واعترض نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي الإسرائيلي الصواريخ.

رغم الحرب، أفاد موقع بن غوريون الإلكتروني إن أكبر وأكثر المطارات ازدحامًا في البلاد لا يزال مفتوحا ويعمل، حتى صباح يوم الإثنين.

كما أعلن ثاني أكبر مطار في البلاد، مطار إيلان وأساف رامون (ETM) في مدينة إيلات جنوب البحر الأحمر، إنه يخطط لمواصلة خدماته.

وبالنسبة لشركات الطيران الإسرائيلية، فقد أصدرت شركة "العال"، الناقل الوطني للبلاد، بيانًا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، جاء فيه إنها ستواصل عملها كالمعتاد.

وأوضحت: "تعمل شركة طيران العال وفقًا لتعليمات قوات الأمن الإسرائيلية.. وستغادر جميع رحلات شركة العال من المبنى رقم 3 فقط".

وتقدم شركة الطيران خيارات للمسافرين الذين يرغبون بـ"تجميد" تذاكرهم، ما يسمح لهم باستخدامها في تاريخ مستقبلي غير محدد.

وتمّ إلغاء رسوم تغيير الحجز للمسافرين الذين لديهم رحلات مجدولة من الوقت الحالي لغاية 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي حال كنت ترغب بإلغاء رحلتك، فأنت مؤهل للحصول على قسيمة. وتستطيع الحصول عليها من طريق ملء النموذج الموجود على موقع El Al الإلكتروني.

وفي يوم الاثنين، 9 أكتوبر/تشرين الأول، حطّت بعض الرحلات في مطار بن غوريون، ومعظمها تديرها شركات الطيران الإسرائيلية، ضمنًا رحلات شركة "العال" من روما وميلانو وأثينا.

وتم إدراج بعض الرحلات الجوية على أنها في وضع "التأخير".

وأعلنت شركتا الطيران الأصغر حجمًا في البلاد، "يسرائير" و"خطوط أركيا"، إنهما ستسيّران رحلات جوية لمساعدة الإسرائيليين في الخارج على العودة إلى ديارهم.

ماذا عن شركات الطيران غير الإسرائيلية؟

أعلنت شركات الطيران العالمية أنها ستعلّق خدماتها الجوية إلى إسرائيل بشكل كبير بالتزامن مع تطور الوضع.

وبين هذه الشركات شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا".

وأفادت في بيان: "على خلفية الوضع الأمني الحالي في إسرائيل، ستقوم مجموعة لوفتهانزا الجوية بتقليص برنامج رحلاتها من وإلى تل أبيب هذا السبت".

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لتلفزيون BFM التابع لـCNN، إن الخطوط الجوية الفرنسية علقت جميع رحلاتها إلى إسرائيل في الوقت الحالي.

وأوضحت شركة طيران "كاثي باسيفيك" بهونغ كونغ الإثنين، أنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب. وستقدم التحديثات التالية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وألغت الخطوط الجوية الكورية رحلتها يوم الإثنين، لكنها قالت إنها ستسير رحلة عودة من تل أبيب إلى مدينة إنتشون لإعادة الأشخاص إلى منازلهم.

وفي الوقت عينه، أصدرت خطوط دلتا الجوية إرشادات للمسافرين الذين حجزوا رحلات من وإلى تل أبيب بين 7 و14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وإذا اختار المسافر إلغاء رحلته بالكامل، فسيكون مؤهلاً للحصول على قسيمة بالسعر المدفوع للتذكرة التي يجب استخدامها خلال عام واحد.

كما ألغت الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها المباشرة، وكذلك الخطوط الجوية المتحدة.

وجاء على لسان ممثل للخطوط الجوية المتحدة في بيان: "سلامة عملاؤنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

وتابع: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتعديل جداول رحلاتنا بحسب الحاجة".

الأحداث المجدولة

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع المباريات التي كان مقرر إقامتها في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المباريات التي تم تأجليها، مواجهة بين منتخب إسرائيل ومنتخب سويسرا في تصفيات "يورو" 2024، بالإضافة إلى مباريات الفريق أمام إستونيا وألمانيا، في بطولة أوروبا لمن هم دون الـ21 سنة.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على تواصل مع جميع الفرق المعنية قبل اتخاذ قرارات بشأن المواعيد الجديدة والتغييرات المحتملة على المباريات المقبلة الأخرى".

وأعلنت شركة Live Nation،للموسيقى والفعاليات الحية، عن إلغاء حفل الفنان برونو في مارس/ آذار، المقرر عقده في حديقة "اليركون"، بتل أبيب، في نهاية الأسبوع.

وقالت Live Nation في بيان إنها ستقوم بإعادة جميع أموال العرض تلقائيًا.

ماذا تقول الحكومات الأجنبية؟

قامت العديد من الدول بتحديث إرشاداتها بشأن السفر إلى إسرائيل وغزة في أعقاب هجمات نهاية الأسبوع.

وأفادت السفارة الأمريكية في إسرائيل ببيان لها: "الوضع في إسرائيل لا يزال غير قابل للتنبؤ به".

ونصحت المواطنين الأمريكيين في إسرائيل بالاتصال بالسفارة في القدس، أو القنصلية في تل أبيب.

وفي الوقت عينه، توصي سفارة المملكة المتحدة المواطنين البريطانيين في إسرائيل بالاتصال واتباع نصيحة قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تقوم بعمليات البحث والإنقاذ.